Как оплатить по QR-коду?

ИП и ООО принимают оплату от клиентов и покупателей. Для приёма платежей есть два распространённых способа: наличкой и через эквайринг. Недавно стал набирать популярность ещё один способ — с использованием QR-кодов.
Расскажем, в чём суть оплаты по QR-коду, какую комиссию платят предприниматели, какие плюсы и минусы есть у этого способа. А также разберёмся, как подключить возможность приёма платежей, и что нужно будет делать покупателям, чтобы платить QR-кодом.
Как оплатить покупку по QR-коду?
Для того, чтобы покупатели могли платить QR-кодами, предприниматель должен подключить эту возможность в своём банке.
Если возможность платить по QR-кодам уже есть, покупка обычно проходит в несколько этапов. Каждый из них занимает несколько секунд.
- Продавец генерирует QR-код, а затем предлагает покупателю его отсканировать. Статические коды обычно изначально распечатаны.
- Покупатель открывает на своём телефоне камеру, банковское приложение или специальное приложение для считывания QR-кода, и наводит его на изображение.
- На экране телефона покупателя открывается страничка с реквизитами, названием торговой точки и суммой, которую нужно внести.
- Покупатель подтверждает оплату.
- Продавец получает уведомление о зачислении денег.
Средства зачисляются на счёт через Систему Быстрых Платежей — в течение нескольких секунд. Особенность СБП в том, что деньги мгновенно приходят вне зависимости от времени суток, а также выходных или праздничных дней. Это бывает важно для предпринимателей, у которых возникают задержки зачисления обычных переводов, и образуются кассовые разрывы. СБП позволяет этого избежать.
Мгновенно формировать QR-коды можно с помощью телеграм-бота Точки. Предприниматель, у которого уже есть счёт, может зайти в интернет-банк и настроить новую функцию в разделе «QR-платежи». Сразу после подключения можно будет оформить право доступа для сотрудников, которые напрямую работают с клиентами и принимают оплату.
Важный момент: работники не получают доступ к интернет-банку предпринимателя, но могут генерировать коды в телеграм-боте. Для формирования кода достаточно написать в чат сумму, и в ответ тут же придёт код и ссылка для оплаты. После того, как покупатель подтвердит платёж, сумма моментально зачислится на счёт предпринимателя. Телеграм-бот пришлёт об этом уведомление.
Какую комиссию платят за QR-код?
Подключение оплаты через QR-коды бесплатно, но предприниматели платят комиссию за то, что используют СБП. При этом, условия по комиссии в этой системе намного выгоднее, чем в эквайринге.
Комиссия за СБП составляет либо 0,4%, либо 0,7%. Она связана с тем, каким бизнесом занимается предприниматель и к какой сфере относится его компания. Есть отдельная ставка за ЖКУ — 0,2%, но не более 10 рублей.
Комиссия в размере 0,4% списывается у самозанятых. А также у бизнеса, который работает в следующих сферах:
- медицинские услуги;
- товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;
- образование, транспорт;
- телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;
- страховые компании;
- управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.
Остальные платят за приём платежей через QR-код комиссию в размере 0,7%. Это тоже в разы выгоднее, чем комиссия за эквайринг, которая в среднем составляет от 1% до 3%. При этом, максимальная сумма комиссии за одну транзакцию при оплате через QR-код может быть не больше 1 500 рублей.
Пример:
Турагентство, которое принимает оплату через терминал эквайринга, платит 2,3% от каждой операции. Туристы обычно предпочитают безналичный расчёт, поэтому сэкономить на комиссии не получается.
Однако, если подключить оплату по СБП, нужно будет платить всего 0,7%. С каждого миллиона, который получит компания, вместо 23 000 рублей она заплатит всего 7 000 рублей.
Разовый платёж через QR-коды не может превышать 1 миллион рублей, но крупную сумму можно разделить на несколько частей. Например, 2 400 000 рублей можно отправить тремя транзакциями с равными суммами по 800 000 рублей. Комиссия за это составит всего 4 500 рублей.
Подключить QR-код в Точке можно всего за несколько минут. Подключение бесплатно, а начать принимать оплату можно уже через 10 минут.
Если у вас уже есть счёт, достаточно зайти в интернет-банк и выбрать раздел с QR-платежами. Там нужно подключить возможность оплаты через QR-код, и можно начинать формировать первые коды для вашего бизнеса.
Если у вас ещё нет счёта в Точке, оставьте заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами и помогут его открыть.
Что происходит с QR-кодами в России сейчас
QR-коды стали популярны у малого и среднего бизнеса. Они распространились в магазинах, ресторанах и в онлайн-продажах. Интернет-магазины и маркетплейсы ввели возможность оплачивать товары онлайн через QR-коды. И это неудивительно, потому что у QR-платежей есть несколько важных преимуществ:
- Низкая комиссия. Она в несколько раз выгоднее, чем комиссия за эквайринг.
- Высокая скорость зачисления денег. Если нужно оформить возврат, деньги тоже вернутся на счёт покупателя за несколько секунд.
- Удобство для клиентов. Им не нужно носить с собой банковскую карту — достаточно иметь под рукой телефон.
У СБП есть и особенности. Они больше влияют на покупателей, чем на предпринимателей. Например, при оплате через QR-коды не начисляется кешбэк, так как оплата идёт со счёта на счёт, и банковские карты в этих операциях не используются.
Однако, предприниматели могут компенсировать кешбэк повышенным начислением бонусных баллов, приятными сюрпризами или небольшими подарками.
Есть категории покупателей, которые отказываются оплачивать покупки или услуги по QR-коду. Это могут быть пожилые люди, которым сложно ориентироваться в телефоне и сканировать QR-код. Или просто клиенты, которым комфортно платить обычной банковской карточкой. Важно сохранить для них все условия для быстрого расчёта удобным способом, поэтому вводить оплату по QR-коду стоит наравне с другими способами оплаты.
В каких магазинах можно расплатиться QR-кодами?
В мегаполисах многие магазины уже подключили возможность расплачиваться по QR-коду. Среди них:
- магазины одежды;
- магазины продуктов;
- дискаунтеры;
- продуктовые супермаркеты;
- лавки с фермерскими продуктами и другие точки продаж.
Предприниматели, которые владеют таким бизнесом, могут использовать динамический QR-код. Важно заранее проанализировать проходимость и понять, не возникнет ли серьёзных заминок на кассах.
Также QR-коды подходят для компаний, которые оказывают услуги. Например:
- парикмахерские;
- салоны маникюра;
- автомойки.
В таких точках часто подключают статический QR-код, так как поток клиентов небольшой и можно объяснить каждому правила оплаты по QR-коду. Кроме того, есть возможность проконтролировать, дошёл ли платёж.
Удобно принимать платежи по QR-кодам в кафе и ресторанах. В общепите их размещают на предварительном чеке. На этапе предоставления счёта у гостей спрашивают, удобно ли платить по QR-коду. Если да, сотрудники подсказывают как это сделать, а если нет — приносят терминал эквайринга.
Как оплатить QR-кодом в магазине?
Чтобы сократить время на знакомство с новой системой платежей, предприниматель может разместить в кассовой зоне пошаговую инструкцию. Например:
- Откройте банковское приложение.
- Выберите значок QR-кода.
- Наведите камеру на наш QR-код.
- Проверьте название магазина и сумму платежа.
- Подтвердите оплату.
Это поможет минимизировать долгие объяснения для тех, кто впервые сталкивается с оплатой через QR-код СБП. Кроме того, многие люди смогут сами быстро решить, хотят ли они попробовать оплату через QR-коды.
Платить QR-кодом можно и в интернете. Например, на Ozon, WIldberries и Яндекс.Маркет возможность оплачивать покупки через СБП уже давно подключена. Если покупатель хочет внести платёж с телефона, то просто нажимает кнопку «Оплатить по СБП» и переходит к выбору банков для оплаты. После этого он попадает в банковское приложение. У него сразу открывается страница оплаты с введённой суммой платежа. Остаётся только подтвердить оплату.
Любой магазин может подключить оплату через QR-коды. Ограничений по сферам деятельности нет. Главное, чтобы бизнес был официально зарегистрирован в России, а банк ИП или ООО — подключен к Системе Быстрых Платежей.
В Точке можно быстро и бесплатно подключить оплату через СБП. Если у вас уже есть счёт, зайдите в интернет-банк и выберите там раздел «QR-платежи». Уже через 10 минут после подключения функции вы сможете принять первые платежи.
Если у вас ещё нет счёта в Точке, вы можете оставить заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы открыть счёт, и ответят на все важные вопросы по работе с СБП, если понадобится помощь.
Частые вопросы
Что такое оплата по QR-коду?
QR-коды — это пиксельные коды, в которых зашифрована важная информация об оплате. Обычно это реквизиты продавца и сумма, которую нужно заплатить. QR-код избавляет от необходимости вручную вводить эти данные.
Что такое динамические QR-коды?
Динамические QR-коды формируются индивидуально для каждой покупки на разные суммы. Эти коды максимально безопасны, так как их срок действия короткий. Он составляет от нескольких минут до нескольких суток и действует до первой оплаты. Такие коды помогают избежать ошибок, так как в них всегда зашита стоимость покупки для конкретного покупателя
Динамические коды подходят для магазинов, интернет-магазинов, шоурумов и других категорий бизнеса, в которых много товаров. Также такие коды используют в бизнесе с высокой проходимостью и очередями на кассах.
Что такое статические QR-коды?
Статические QR-коды формируются только один раз, а закодированная информация в них больше не меняется. Поэтому в статических кодах шифруют данные, которые не планируют менять в обозримом будущем. Например, реквизиты или стоимость товаров, которая надолго зафиксирована. Распространён и такой вариант: кодируют только реквизиты, а сумму вводит сам покупатель.
Статические коды подходят для предпринимателей, которые ведут бизнес с небольшой проходимостью и индивидуальным подходом. Это позволяет отследить поступление каждого платежа.
Статические коды с ценой удобны для тех, у кого немного товаров или услуг. Например, 2-3 вида массажа или маникюра.
Предприниматель сам может выбрать, какие коды он будет генерировать.