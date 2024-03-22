Как оплатить по QR-коду?

ИП и ООО принимают оплату от клиентов и покупателей. Для приёма платежей есть два распространённых способа: наличкой и через эквайринг. Недавно стал набирать популярность ещё один способ — с использованием QR-кодов.

Расскажем, в чём суть оплаты по QR-коду, какую комиссию платят предприниматели, какие плюсы и минусы есть у этого способа. А также разберёмся, как подключить возможность приёма платежей, и что нужно будет делать покупателям, чтобы платить QR-кодом.

Как оплатить покупку по QR-коду?

Для того, чтобы покупатели могли платить QR-кодами, предприниматель должен подключить эту возможность в своём банке.

Если возможность платить по QR-кодам уже есть, покупка обычно проходит в несколько этапов. Каждый из них занимает несколько секунд.

Продавец генерирует QR-код, а затем предлагает покупателю его отсканировать. Статические коды обычно изначально распечатаны. Покупатель открывает на своём телефоне камеру, банковское приложение или специальное приложение для считывания QR-кода, и наводит его на изображение. На экране телефона покупателя открывается страничка с реквизитами, названием торговой точки и суммой, которую нужно внести. Покупатель подтверждает оплату. Продавец получает уведомление о зачислении денег.

Средства зачисляются на счёт через Систему Быстрых Платежей — в течение нескольких секунд. Особенность СБП в том, что деньги мгновенно приходят вне зависимости от времени суток, а также выходных или праздничных дней. Это бывает важно для предпринимателей, у которых возникают задержки зачисления обычных переводов, и образуются кассовые разрывы. СБП позволяет этого избежать.

Мгновенно формировать QR-коды можно с помощью телеграм-бота Точки. Предприниматель, у которого уже есть счёт, может зайти в интернет-банк и настроить новую функцию в разделе «QR-платежи». Сразу после подключения можно будет оформить право доступа для сотрудников, которые напрямую работают с клиентами и принимают оплату. Важный момент: работники не получают доступ к интернет-банку предпринимателя, но могут генерировать коды в телеграм-боте. Для формирования кода достаточно написать в чат сумму, и в ответ тут же придёт код и ссылка для оплаты. После того, как покупатель подтвердит платёж, сумма моментально зачислится на счёт предпринимателя. Телеграм-бот пришлёт об этом уведомление. Подробнее

Какую комиссию платят за QR-код?

Подключение оплаты через QR-коды бесплатно, но предприниматели платят комиссию за то, что используют СБП. При этом, условия по комиссии в этой системе намного выгоднее, чем в эквайринге.

Комиссия за СБП составляет либо 0,4%, либо 0,7%. Она связана с тем, каким бизнесом занимается предприниматель и к какой сфере относится его компания. Есть отдельная ставка за ЖКУ — 0,2%, но не более 10 рублей.

Комиссия в размере 0,4% списывается у самозанятых. А также у бизнеса, который работает в следующих сферах:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Остальные платят за приём платежей через QR-код комиссию в размере 0,7%. Это тоже в разы выгоднее, чем комиссия за эквайринг, которая в среднем составляет от 1% до 3%. При этом, максимальная сумма комиссии за одну транзакцию при оплате через QR-код может быть не больше 1 500 рублей.

Пример: Турагентство, которое принимает оплату через терминал эквайринга, платит 2,3% от каждой операции. Туристы обычно предпочитают безналичный расчёт, поэтому сэкономить на комиссии не получается. Однако, если подключить оплату по СБП, нужно будет платить всего 0,7%. С каждого миллиона, который получит компания, вместо 23 000 рублей она заплатит всего 7 000 рублей.

Разовый платёж через QR-коды не может превышать 1 миллион рублей, но крупную сумму можно разделить на несколько частей. Например, 2 400 000 рублей можно отправить тремя транзакциями с равными суммами по 800 000 рублей. Комиссия за это составит всего 4 500 рублей.

Подключить QR-код в Точке можно всего за несколько минут. Подключение бесплатно, а начать принимать оплату можно уже через 10 минут. Если у вас уже есть счёт, достаточно зайти в интернет-банк и выбрать раздел с QR-платежами. Там нужно подключить возможность оплаты через QR-код, и можно начинать формировать первые коды для вашего бизнеса. Если у вас ещё нет счёта в Точке, оставьте заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами и помогут его открыть. Подробнее

Что происходит с QR-кодами в России сейчас

QR-коды стали популярны у малого и среднего бизнеса. Они распространились в магазинах, ресторанах и в онлайн-продажах. Интернет-магазины и маркетплейсы ввели возможность оплачивать товары онлайн через QR-коды. И это неудивительно, потому что у QR-платежей есть несколько важных преимуществ:

Низкая комиссия. Она в несколько раз выгоднее, чем комиссия за эквайринг. Высокая скорость зачисления денег. Если нужно оформить возврат, деньги тоже вернутся на счёт покупателя за несколько секунд. Удобство для клиентов. Им не нужно носить с собой банковскую карту — достаточно иметь под рукой телефон.

У СБП есть и особенности. Они больше влияют на покупателей, чем на предпринимателей. Например, при оплате через QR-коды не начисляется кешбэк, так как оплата идёт со счёта на счёт, и банковские карты в этих операциях не используются.

Однако, предприниматели могут компенсировать кешбэк повышенным начислением бонусных баллов, приятными сюрпризами или небольшими подарками.

Есть категории покупателей, которые отказываются оплачивать покупки или услуги по QR-коду. Это могут быть пожилые люди, которым сложно ориентироваться в телефоне и сканировать QR-код. Или просто клиенты, которым комфортно платить обычной банковской карточкой. Важно сохранить для них все условия для быстрого расчёта удобным способом, поэтому вводить оплату по QR-коду стоит наравне с другими способами оплаты.

В каких магазинах можно расплатиться QR-кодами?

В мегаполисах многие магазины уже подключили возможность расплачиваться по QR-коду. Среди них:

магазины одежды;

магазины продуктов;

дискаунтеры;

продуктовые супермаркеты;

лавки с фермерскими продуктами и другие точки продаж.

Предприниматели, которые владеют таким бизнесом, могут использовать динамический QR-код. Важно заранее проанализировать проходимость и понять, не возникнет ли серьёзных заминок на кассах.

Также QR-коды подходят для компаний, которые оказывают услуги. Например:

парикмахерские;

салоны маникюра;

автомойки.

В таких точках часто подключают статический QR-код, так как поток клиентов небольшой и можно объяснить каждому правила оплаты по QR-коду. Кроме того, есть возможность проконтролировать, дошёл ли платёж.

Удобно принимать платежи по QR-кодам в кафе и ресторанах. В общепите их размещают на предварительном чеке. На этапе предоставления счёта у гостей спрашивают, удобно ли платить по QR-коду. Если да, сотрудники подсказывают как это сделать, а если нет — приносят терминал эквайринга.

Как оплатить QR-кодом в магазине?

Чтобы сократить время на знакомство с новой системой платежей, предприниматель может разместить в кассовой зоне пошаговую инструкцию. Например:

Откройте банковское приложение. Выберите значок QR-кода. Наведите камеру на наш QR-код. Проверьте название магазина и сумму платежа. Подтвердите оплату.

Это поможет минимизировать долгие объяснения для тех, кто впервые сталкивается с оплатой через QR-код СБП. Кроме того, многие люди смогут сами быстро решить, хотят ли они попробовать оплату через QR-коды.

Платить QR-кодом можно и в интернете. Например, на Ozon, WIldberries и Яндекс.Маркет возможность оплачивать покупки через СБП уже давно подключена. Если покупатель хочет внести платёж с телефона, то просто нажимает кнопку «Оплатить по СБП» и переходит к выбору банков для оплаты. После этого он попадает в банковское приложение. У него сразу открывается страница оплаты с введённой суммой платежа. Остаётся только подтвердить оплату.

Любой магазин может подключить оплату через QR-коды. Ограничений по сферам деятельности нет. Главное, чтобы бизнес был официально зарегистрирован в России, а банк ИП или ООО — подключен к Системе Быстрых Платежей.

В Точке можно быстро и бесплатно подключить оплату через СБП. Если у вас уже есть счёт, зайдите в интернет-банк и выберите там раздел «QR-платежи». Уже через 10 минут после подключения функции вы сможете принять первые платежи. Если у вас ещё нет счёта в Точке, вы можете оставить заявку. Наши сотрудники свяжутся с вами, чтобы открыть счёт, и ответят на все важные вопросы по работе с СБП, если понадобится помощь. Подробнее

Частые вопросы

Что такое оплата по QR-коду?

QR-коды — это пиксельные коды, в которых зашифрована важная информация об оплате. Обычно это реквизиты продавца и сумма, которую нужно заплатить. QR-код избавляет от необходимости вручную вводить эти данные.

Что такое динамические QR-коды?

Динамические QR-коды формируются индивидуально для каждой покупки на разные суммы. Эти коды максимально безопасны, так как их срок действия короткий. Он составляет от нескольких минут до нескольких суток и действует до первой оплаты. Такие коды помогают избежать ошибок, так как в них всегда зашита стоимость покупки для конкретного покупателя

Динамические коды подходят для магазинов, интернет-магазинов, шоурумов и других категорий бизнеса, в которых много товаров. Также такие коды используют в бизнесе с высокой проходимостью и очередями на кассах.

Что такое статические QR-коды?

Статические QR-коды формируются только один раз, а закодированная информация в них больше не меняется. Поэтому в статических кодах шифруют данные, которые не планируют менять в обозримом будущем. Например, реквизиты или стоимость товаров, которая надолго зафиксирована. Распространён и такой вариант: кодируют только реквизиты, а сумму вводит сам покупатель.

Статические коды подходят для предпринимателей, которые ведут бизнес с небольшой проходимостью и индивидуальным подходом. Это позволяет отследить поступление каждого платежа.

Статические коды с ценой удобны для тех, у кого немного товаров или услуг. Например, 2-3 вида массажа или маникюра.

Предприниматель сам может выбрать, какие коды он будет генерировать.