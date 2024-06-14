Как пополнить расчётный счёт для ИП

Коротко Такое пополнение не считается доходом. По статье 41 НК РФ доход — это экономическая выгода, а при переводе своих денег с личного счёта на расчётный её нет. Поэтому налог с этой суммы платить не нужно, а в КУДиР её не отражают как доход. Закон не ограничивает сумму пополнения, но лимиты и комиссии может устанавливать банк. Перед переводом стоит проверить реквизиты, тариф и срок зачисления. Лучше не просить другого человека вносить деньги без оформления: такой платёж могут принять за оплату товаров или услуг.

ИП может пополнить расчётный счёт своими деньгами: перевести их по реквизитам с личной карты, внести наличные через банкомат или обратиться в кассу банка. В назначении платежа важно указать, что это собственные средства предпринимателя.

Зачем пополнять расчётный счёт ИП

Расчётный счёт нужен ИП для безналичных платежей. Через него предприниматель может:

Платить налоги, страховые взносы, штрафы и пени.

Рассчитываться с поставщиками и подрядчиками.

Оплачивать аренду, оборудование, товары и расходники.

Переводить зарплату сотрудникам.

Хранить деньги бизнеса.

Наличными тоже можно платить, но с ограничениями. По одному договору расчёты наличными между ИП и организациями не должны превышать 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У). Личный счёт для бизнес-расчётов использовать не стоит: он предназначен для операций физлица, а не предпринимателя.

Денег на расчётном счёте может не хватить, если клиенты часто платят наличными, поставщик поднял цены или пришёл срок платить налоги. В таком случае ИП может внести свои деньги.

Если расчётного счёта ещё нет или текущие условия не подходят, можно открыть новый и выбрать подходящий тариф.

Как пополнить расчётный счёт ИП

Есть несколько способов внести деньги.

1. Пополнить со своего личного счёта по реквизитам. Для этого предприниматель открывает приложение банка, где у него оформлена личная карта, и выбирает перевод по реквизитам. Обычно такой раздел называется «Переводы», «Платёж по реквизитам» или «Оплата по реквизитам».

Для перевода понадобятся:

Наименование получателя — полное название ИП, например «ИП Иванов Иван Иванович».

Номер расчётного счёта — 20-значный номер.

ИНН получателя — 12-значный ИНН предпринимателя.

БИК банка — 9-значный код банка, в который поступит перевод.

Назначение платежа — «Внесение собственных средств» или «Пополнение расчётного счёта личными средствами ИП».

Реквизиты можно посмотреть в договоре на РКО или в личном кабинете интернет-банка.

2. Пополнить через банкомат. Некоторые банки выдают клиентам пластиковые карты, привязанные к расчётному счёту. Такую карту можно вставить в банкомат и внести наличные. Например, такая возможность есть у клиентов Точка Банка — бизнес-картой можно пользоваться как обычной.

3. Пополнить через кассу банка. Для этого нужно прийти в отделение, показать паспорт и назвать реквизиты. Специалист банка оформит внесение наличных.

Условия пополнения зависят от банка и тарифа. В одном банке пополнение может быть бесплатным, в другом комиссию берут за внесение через кассу, банкомат или сторонний сервис.

Срок зачисления тоже зависит от способа и банка. Перевод по реквизитам между разными банками может идти до трёх рабочих дней. Пополнение через банкомат или перевод с карты часто проходит быстрее, иногда почти сразу.

Сколько денег можно зачислять на расчётный счёт

В законе нет общего лимита на пополнение расчётного счёта ИП. Но банк может установить свои ограничения, например по сумме одного пополнения, дневному или месячному лимиту. Обычно лимиты зависят от тарифа и способа пополнения.

Чтобы не сравнивать тарифы вручную, можно подобрать подходящий вариант через короткий опросник. Ответьте на несколько вопросов — сервис покажет тариф с подходящими условиями в Точка Банке.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Можно ли попросить другого человека пополнить расчётный счёт

Лучше так не делать без оформления. Если деньги на расчётный счёт ИП внесёт родственник, друг или сотрудник от своего имени, банк или налоговая могут принять такой перевод за оплату товаров или услуг.

Если счёт должен регулярно пополнять другой человек, это лучше оформить заранее. Есть несколько вариантов:

Выдать доверенность на пополнение.

Заказать сотруднику бизнес-карту, привязанную к расчётному счёту.

Дать сотруднику или партнёру право управлять счётом через банк.

В последнем случае банк может попросить оформить карточку с образцами подписей. Это документ, в котором указано, кто имеет право подписывать платёжные документы и распоряжаться счётом.

Комментарий эксперта В Точка Банке можно заказать бизнес‑карту, привязанную к счёту. Картой можно оплачивать личные траты ИП и расходы бизнеса, выдавать её сотрудникам и контролировать операции в интернет‑банке. А также получать кешбэк за покупки в выбранной категории. Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Является ли пополнение расчётного счёта доходом

Нет, если ИП переводит на расчётный счёт свои личные деньги.

По статье 41 НК РФ доход — это экономическая выгода. При переводе собственных денег с личного счёта на расчётный новой выгоды не возникает, поэтому налог с этой суммы платить не нужно.

Чтобы у банка и налоговой не было вопросов, в назначении платежа важно отметить, что это собственные средства предпринимателя. Например: «Внесение собственных средств». Эту сумму не нужно отражать в КУДиР как доход. Но лучше сохранить подтверждение перевода: платёжку, квитанцию или выписку.

Если назначение платежа не указать, ФНС при проверке может посчитать перевод выручкой. Тогда предпринимателю могут доначислить налог, пени и штраф. По статье 122 НК РФ штраф за неуплату или неполную уплату налога обычно составляет 20% от суммы неуплаченного налога.

Не стоит маскировать оплату от клиентов под внесение собственных средств. Если по счёту регулярно проходят расходы, но почти нет выручки, у налоговой могут возникнуть вопросы.

Частые ошибки при пополнении расчётного счёта

Ошибки при пополнении обычно связаны не с самим переводом, а с реквизитами, назначением платежа и комиссией банка.

Ошибка в реквизитах . Если указать неверный номер, БИК или ИНН, деньги могут не дойти или вернуться отправителю.

Пустое назначение платежа . Перед отправкой перевода проверьте, что в назначении указано: это собственные средства ИП.

Перевод от третьего лица без оформления . Если счёт регулярно пополняет кто-то другой, заранее оформите доверенность, бизнес-карту или право управления счётом.

Пополнение наличными без проверки комиссии. Перед внесением денег через банкомат, кассу или сторонний сервис стоит проверить тариф. Иногда комиссия есть даже за обычное пополнение.