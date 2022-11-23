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Расчётные счета
Расчётные счета

Может ли ИП работать без расчётного счёта

Расчётный счёт для ИП не обязателен, но без него бизнес вести сложнее. Вместе со специалистом по открытию счетов Анастасией Ситниковой разбираем, какие операции станут недоступны, чем рискует предприниматель с личной картой и когда без открытия счёта не обойтись.

21.08.2026
6329
6329

Счёт для ИП в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ИП в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
ИП вправе работать без расчётного счёта — штрафа за это нет. Но ограничения ощутимые: наличными по одному договору с ИП или компанией можно провести не более 100 000 ₽, не получится подключить эквайринг и выйти на маркетплейсы.
При этом использовать вместо расчётного текущий счёт физлица нельзя. Банк может заблокировать операции, а налоговая — доначислить налоги и штрафы.

Обязательно ли ИП открывать расчётный счёт

По закону индивидуальный предприниматель не обязан открывать расчётный счёт и может работать только с наличными. В отличие от юрлиц, предприниматель даже может уплачивать налоги наличными (п. 1 ст. 45 и п. 4 ст. 58 НК РФ). 

При этом заменить его текущим счётом физлица нельзя. Это тот самый счёт, к которому привязана обычная банковская карта: его открывают для личных трат и переводов, а расчётный — для бизнеса.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Сравним в таблице, какие возможности есть у ИП с расчётным счётом и какие ограничения возникают без него.

Опции🏦 ИП со счётом❌ ИП без счёта
Безналичные расчёты с контрагентамиДоступныТолько расчёты наличными
Приём платежей по эквайрингуВозможенНет такой возможности
Оплата аренды и других расходов по безналуДопустимаНет такой возможности
Участие в госзакупках и тендерахВозможнаОграничено: оплату по контракту переводят на счёт поставщика, а для обеспечения заявки нужен ещё и специальный счёт в уполномоченном банке
Оформление банковского кредита или займа на развитие бизнесаДоступноМожно взять только потребительский кредит как физлицо
Ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД)ВозможноС ограничениями: валютные расчёты обычно проводят в безналичной форме, а наличные допускаются только в отдельных случаях
Сделки дороже 100 000 ₽ с ИП и компаниямиДоступны без ограничений по суммеПо одному договору наличными не более 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ №5348-У)

Почему нельзя использовать текущий счёт физлица вместо расчётного

ЦБ разрешает использовать текущий счёт физлица для предпринимательской деятельности только самозанятым без статуса ИП (п. 2.1 Инструкции ЦБ №204-И). Поэтому для безналичных расчётов в статусе ИП понадобится расчётный.

Если всё же использовать текущий счёт для бизнес-операций, риски будут такими:

  1. Банк может заблокировать его при подозрительных операциях. Обычно в договорах на банковское обслуживание прямо прописано, что текущий счёт нельзя использовать для бизнеса.
  2. Такие поступления могут вызвать вопросы у налоговой. Если инспекция установит, что это доход от предпринимательской деятельности, она может доначислить налоги и штрафы.
  3. Могут возникнуть сложности в работе с контрагентами. Некоторые компании рассчитываются только по безналу, поэтому без расчётного счёта сотрудничать с ними не получится.

Нужен ли расчётный счёт ИП на УСН, патенте и других режимах

Ни один налоговый режим сам по себе не обязывает открывать расчётный счёт для ИП

Но на одних режимах обойтись без него проще, чем на других. Многое зависит от того, кто платит: с физлицами можно рассчитываться наличными без ограничений по сумме, а с ИП и компаниями — не больше 100 000 ₽ наличными по одному договору. Это правило действует на всех налоговых режимах. 

1. ОСНО. Предприниматели на общей системе часто работают с крупными компаниями, а те рассчитываются только по безналу. Поэтому на практике ИП на ОСНО почти всегда открывают счёт.

2. ЕСХН. Режим применяют сельхозпроизводители, и без счёта им сложно: закупщики и торговые сети платят по безналу. Субсидии на развитие хозяйства тоже наличными не выдают.

3. АвтоУСН. Налог здесь считает налоговая по данным банка и онлайн-кассы, поэтому счёт открывают только в уполномоченных банках из реестра ФНС. Кстати, Точка Банк входит в их число.

4. УСН. Всё зависит от того, кто платит. Если клиенты — компании и другие ИП, счёт нужен: они рассчитываются по безналу, а наличными много не проведёшь. Если работаете с физлицами, может хватить наличных и онлайн-кассы.

5. ПСН. В теории можно обойтись без счёта: патент часто используют в рознице и бытовых услугах, где в основном платят физлица. При работе с ИП и компаниями действует общий лимит наличных расчётов — не более 100 000 ₽ по одному договору. 

6. НПД. Если работаете с физлицами, тоже можно обойтись наличными. Принимать оплату на текущий счёт физлица вправе самозанятый без статуса ИП — на предпринимателя это исключение не распространяется. Налоговое законодательство прямых запретов не содержит, но банк такие операции может ограничить.

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Расчётный счёт для самозанятых: нужен ли и как открыть

Нужен ли расчётный счёт для работы на маркетплейсах

Да, нужен. Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие площадки перечисляют выручку ИП только на расчётный счёт. Его реквизиты указывают в личном кабинете продавца — они нужны для получения выплат.

Поэтому лучше открыть его до регистрации в кабинете продавца. В Точка Банке есть сервис для запуска продаж на маркетплейсах — он помогает подключиться к площадкам и настроить финансовые потоки.

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Когда открывать расчётный счёт

Открыть можно в любой момент. Обычно это делают сразу после регистрации ИП, но иногда предприниматели сначала работают только с наличными и обращаются в банк позже.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Плюсы и минусы расчётного счёта для ИП

Основные плюсы:

  1. Предприниматель может размещать свободные деньги на депозите и пользоваться банковскими продуктами для бизнеса — например овернайтом, овердрафтом, факторингом или лизингом.
  2. ИП может подключать дополнительные банковские сервисы — например для ВЭД или тендерного сопровождения.
  3. Деньги ИП в банке застрахованы по системе страхования вкладов — до 1,4 млн ₽ по всем счетам и вкладам в одной кредитной организации (Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ). Если у банка отзовут лицензию, возмещение выплатит Агентство по страхованию вкладов.
  4. Предприниматель получает баллы за траты. Точка Банк возвращает до 4% в выбранных категориях.

Главный минус — платное обслуживание. У большинства банков базовые тарифы для ИП стоят от 1 000 до 5 000 ₽ в месяц, но есть и бесплатные — обычно с ограничениями по оборотам.

Комментарий эксперта

В Точка Банке на старте можно выбрать тариф «Ноль» — он доступен ИП, зарегистрированным в ЕГРИП не более 90 дней назад. Обслуживание будет бесплатным. Если лимитов окажется недостаточно, можно перейти на другой тариф.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта ИП

При выборе банка для бизнеса важно узнать, насколько выгодные условия он предлагает и как в нём налажена работа с предпринимателями.

Пообщайтесь с партнёрами и спросите, какой банк для бизнеса они выбрали и почему. Узнайте, устраивает ли их то, что они получили. 

Сравните тарифы разных банков. Посмотрите, сколько платежей и переводов вы делали за последние месяцы, и оцените, под какой объём операций подойдёт тариф.

Узнайте, предусмотрены ли в банке сервисы для бизнеса. Например, начинающим ИП часто нужна помощь с бухгалтерией и отчётностью, — посмотрите, есть ли такой сервис в банке. А предпринимателей, которые работают с заграничными контрагентами, чаще интересует всё для ведения ВЭД. 

Сравните банковские условия по кредитным программам. Даже если сейчас овернайт, овердрафт, факторинг или лизинг не нужны, вероятно, вы захотите воспользоваться кредитной программой для расширения бизнеса. 

Убедитесь, что поддержка работает надёжно, сотрудники компетентны и всегда готовы прийти на помощь. Для этого можно самому обратиться в банк с текущим вопросом или почитать отзывы о поддержке. 

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Важно, чтобы у банка были хорошая репутация и опыт работы с бизнесом. Тогда сотрудники смогут помочь ИП в разных вопросах, а все программы и сервисы будут созданы с учётом потребностей предпринимателей.

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Что нужно для открытия расчётного счёта

Шаг 1. Собрать документы. Перечень документов может различаться в зависимости от банка. Например, в Точка Банке нужен только паспорт ИП. Если же ИП по какой-то причине ещё нет в ЕГРИП, то потребуется архив документов, полученный от ФНС после регистрации.

В других банках могут попросить дополнительные документы и сведения.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Шаг 2. Оставить заявку в банке. В Точка Банке это работает так: предприниматель оставляет заявку на сайте. С ним связывается сотрудник банка, чтобы помочь подобрать тариф и рассказать, какие документы нужно подготовить. Дальше предприниматель и сотрудник Точка Банка согласовывают удобное время и место для встречи. 

После созвона предпринимателю выдадут доступ в личный кабинет — можно будет загрузить документы и заранее узнать реквизиты счёта. Их уже можно указывать в договорах и счетах, не дожидаясь, пока банк завершит проверку. При этом резервирование не гарантирует открытие.

Как зарезервировать расчётный счёт для ИП и ООО в банке

Шаг 3. Подписать документы. Подписывают их лично — в Точка Банке менеджер сам приезжает к предпринимателю. После проверки банк открывает счёт, и ИП может пользоваться интернет-банком, мобильным приложением и виртуальной картой.

Если ИП переходит в Точка Банк из другого банка, мы также подготовим письмо с новыми реквизитами для контрагентов — останется только его разослать.

Итоги

Счёт стоит открыть заранее, если планируете работать с компаниями, выходить на маркетплейсы или участвовать в тендерах — реквизиты понадобятся до первой сделки, а на проверку банку нужно время.

Если клиенты платят наличными, торопиться не обязательно: открыть счёт можно на любом этапе. На старте есть бесплатные тарифы, поэтому дополнительных расходов может и не быть.

Вопросы по теме

Можно ли ИП открыть несколько расчётных счетов?

Да. Это может быть удобно, если предприниматель ведёт несколько направлений бизнеса и хочет разделить денежные потоки. Дополнительные счета можно также открыть в разных валютах.

Есть ли штраф за работу ИП без расчётного счёта?

Нет. Но за нарушение правил наличных расчётов предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 4 000 до 5 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

Может ли ИП использовать расчётный счёт в личных целях?

Это не запрещено законом, так как расчётный счёт принадлежит ИП как физлицу — а значит, средствами на нём можно распоряжаться в том числе в личных целях. 


При этом такие действия могут вызвать путаницу в учёте и вопросы у налоговой. Поэтому без необходимости так делать не стоит.

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Может ли ИП работать без расчётного счёта — Точка Банк