Может ли ИП работать без расчётного счёта

Коротко При этом использовать вместо расчётного текущий счёт физлица нельзя. Банк может заблокировать операции, а налоговая — доначислить налоги и штрафы.

ИП вправе работать без расчётного счёта — штрафа за это нет. Но ограничения ощутимые: наличными по одному договору с ИП или компанией можно провести не более 100 000 ₽, не получится подключить эквайринг и выйти на маркетплейсы.

Обязательно ли ИП открывать расчётный счёт

По закону индивидуальный предприниматель не обязан открывать расчётный счёт и может работать только с наличными. В отличие от юрлиц, предприниматель даже может уплачивать налоги наличными (п. 1 ст. 45 и п. 4 ст. 58 НК РФ).

При этом заменить его текущим счётом физлица нельзя. Это тот самый счёт, к которому привязана обычная банковская карта: его открывают для личных трат и переводов, а расчётный — для бизнеса.

Сравним в таблице, какие возможности есть у ИП с расчётным счётом и какие ограничения возникают без него.

Опции 🏦 ИП со счётом ❌ ИП без счёта Безналичные расчёты с контрагентами Доступны Только расчёты наличными Приём платежей по эквайрингу Возможен Нет такой возможности Оплата аренды и других расходов по безналу Допустима Нет такой возможности Участие в госзакупках и тендерах Возможна Ограничено: оплату по контракту переводят на счёт поставщика, а для обеспечения заявки нужен ещё и специальный счёт в уполномоченном банке Оформление банковского кредита или займа на развитие бизнеса Доступно Можно взять только потребительский кредит как физлицо Ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Возможно С ограничениями: валютные расчёты обычно проводят в безналичной форме, а наличные допускаются только в отдельных случаях Сделки дороже 100 000 ₽ с ИП и компаниями Доступны без ограничений по сумме По одному договору наличными не более 100 000 ₽ ( п. 4 Указания ЦБ №5348-У

Почему нельзя использовать текущий счёт физлица вместо расчётного

ЦБ разрешает использовать текущий счёт физлица для предпринимательской деятельности только самозанятым без статуса ИП (п. 2.1 Инструкции ЦБ №204-И). Поэтому для безналичных расчётов в статусе ИП понадобится расчётный.

Если всё же использовать текущий счёт для бизнес-операций, риски будут такими:

Банк может заблокировать его при подозрительных операциях. Обычно в договорах на банковское обслуживание прямо прописано, что текущий счёт нельзя использовать для бизнеса. Такие поступления могут вызвать вопросы у налоговой. Если инспекция установит, что это доход от предпринимательской деятельности, она может доначислить налоги и штрафы. Могут возникнуть сложности в работе с контрагентами. Некоторые компании рассчитываются только по безналу, поэтому без расчётного счёта сотрудничать с ними не получится.

Нужен ли расчётный счёт ИП на УСН, патенте и других режимах

Ни один налоговый режим сам по себе не обязывает открывать расчётный счёт для ИП.

Но на одних режимах обойтись без него проще, чем на других. Многое зависит от того, кто платит: с физлицами можно рассчитываться наличными без ограничений по сумме, а с ИП и компаниями — не больше 100 000 ₽ наличными по одному договору. Это правило действует на всех налоговых режимах.

1. ОСНО. Предприниматели на общей системе часто работают с крупными компаниями, а те рассчитываются только по безналу. Поэтому на практике ИП на ОСНО почти всегда открывают счёт.

2. ЕСХН. Режим применяют сельхозпроизводители, и без счёта им сложно: закупщики и торговые сети платят по безналу. Субсидии на развитие хозяйства тоже наличными не выдают.

3. АвтоУСН. Налог здесь считает налоговая по данным банка и онлайн-кассы, поэтому счёт открывают только в уполномоченных банках из реестра ФНС. Кстати, Точка Банк входит в их число.

4. УСН. Всё зависит от того, кто платит. Если клиенты — компании и другие ИП, счёт нужен: они рассчитываются по безналу, а наличными много не проведёшь. Если работаете с физлицами, может хватить наличных и онлайн-кассы.

5. ПСН. В теории можно обойтись без счёта: патент часто используют в рознице и бытовых услугах, где в основном платят физлица. При работе с ИП и компаниями действует общий лимит наличных расчётов — не более 100 000 ₽ по одному договору.

6. НПД. Если работаете с физлицами, тоже можно обойтись наличными. Принимать оплату на текущий счёт физлица вправе самозанятый без статуса ИП — на предпринимателя это исключение не распространяется. Налоговое законодательство прямых запретов не содержит, но банк такие операции может ограничить.

Нужен ли расчётный счёт для работы на маркетплейсах

Да, нужен. Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие площадки перечисляют выручку ИП только на расчётный счёт. Его реквизиты указывают в личном кабинете продавца — они нужны для получения выплат.

Поэтому лучше открыть его до регистрации в кабинете продавца. В Точка Банке есть сервис для запуска продаж на маркетплейсах — он помогает подключиться к площадкам и настроить финансовые потоки.

Когда открывать расчётный счёт

Открыть можно в любой момент. Обычно это делают сразу после регистрации ИП, но иногда предприниматели сначала работают только с наличными и обращаются в банк позже.

Плюсы и минусы расчётного счёта для ИП

Основные плюсы:

овердрафтом, Предприниматель может размещать свободные деньги на депозите и пользоваться банковскими продуктами для бизнеса — например овернайтом факторингом или лизингом ИП может подключать дополнительные банковские сервисы — например для ВЭД или тендерного сопровождения. Деньги ИП в банке застрахованы по системе страхования вкладов — до 1,4 млн ₽ по всем счетам и вкладам в одной кредитной организации ( Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ ). Если у банка отзовут лицензию, возмещение выплатит Агентство по страхованию вкладов. Предприниматель получает баллы за траты. Точка Банк возвращает до 4% в выбранных категориях.

Главный минус — платное обслуживание. У большинства банков базовые тарифы для ИП стоят от 1 000 до 5 000 ₽ в месяц, но есть и бесплатные — обычно с ограничениями по оборотам.

Комментарий эксперта В Точка Банке на старте можно выбрать тариф «Ноль» — он доступен ИП, зарегистрированным в ЕГРИП не более 90 дней назад. Обслуживание будет бесплатным. Если лимитов окажется недостаточно, можно перейти на другой тариф.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта ИП

При выборе банка для бизнеса важно узнать, насколько выгодные условия он предлагает и как в нём налажена работа с предпринимателями.

Пообщайтесь с партнёрами и спросите, какой банк для бизнеса они выбрали и почему. Узнайте, устраивает ли их то, что они получили.

Сравните тарифы разных банков. Посмотрите, сколько платежей и переводов вы делали за последние месяцы, и оцените, под какой объём операций подойдёт тариф.

Узнайте, предусмотрены ли в банке сервисы для бизнеса. Например, начинающим ИП часто нужна помощь с бухгалтерией и отчётностью, — посмотрите, есть ли такой сервис в банке. А предпринимателей, которые работают с заграничными контрагентами, чаще интересует всё для ведения ВЭД.

Сравните банковские условия по кредитным программам. Даже если сейчас овернайт, овердрафт, факторинг или лизинг не нужны, вероятно, вы захотите воспользоваться кредитной программой для расширения бизнеса.

Убедитесь, что поддержка работает надёжно, сотрудники компетентны и всегда готовы прийти на помощь. Для этого можно самому обратиться в банк с текущим вопросом или почитать отзывы о поддержке.

Важно, чтобы у банка были хорошая репутация и опыт работы с бизнесом. Тогда сотрудники смогут помочь ИП в разных вопросах, а все программы и сервисы будут созданы с учётом потребностей предпринимателей.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Что нужно для открытия расчётного счёта

Шаг 1. Собрать документы. Перечень документов может различаться в зависимости от банка. Например, в Точка Банке нужен только паспорт ИП. Если же ИП по какой-то причине ещё нет в ЕГРИП, то потребуется архив документов, полученный от ФНС после регистрации.

В других банках могут попросить дополнительные документы и сведения.

Шаг 2. Оставить заявку в банке. В Точка Банке это работает так: предприниматель оставляет заявку на сайте. С ним связывается сотрудник банка, чтобы помочь подобрать тариф и рассказать, какие документы нужно подготовить. Дальше предприниматель и сотрудник Точка Банка согласовывают удобное время и место для встречи.

После созвона предпринимателю выдадут доступ в личный кабинет — можно будет загрузить документы и заранее узнать реквизиты счёта. Их уже можно указывать в договорах и счетах, не дожидаясь, пока банк завершит проверку. При этом резервирование не гарантирует открытие.

Шаг 3. Подписать документы. Подписывают их лично — в Точка Банке менеджер сам приезжает к предпринимателю. После проверки банк открывает счёт, и ИП может пользоваться интернет-банком, мобильным приложением и виртуальной картой.

Если ИП переходит в Точка Банк из другого банка, мы также подготовим письмо с новыми реквизитами для контрагентов — останется только его разослать.

Итоги

Счёт стоит открыть заранее, если планируете работать с компаниями, выходить на маркетплейсы или участвовать в тендерах — реквизиты понадобятся до первой сделки, а на проверку банку нужно время.