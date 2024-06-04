Как узнать расчётный счёт организации и ИП

В статье разбираем, где искать реквизиты организации или ИП и как проверить их перед оплатой, чтобы деньги не зависли из-за ошибки.
Как узнать расчётный счёт организации или ИП по ИНН
Узнать расчётный счёт компании или ИП на сайте ФНС нельзя. Сведения о банковских счетах относятся к налоговой тайне, поэтому налоговая не раскрывает их по обычному запросу (ст. 102 НК РФ).
Получить такие данные можно только при наличии законного основания — например исполнительного документа для взыскания долга. В этом случае взыскатель вправе обратиться в ФНС и запросить сведения о счетах должника (ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ).
Способы узнать расчётный счёт онлайн
Есть другие способы узнать расчётный счёт компании или ИП — и все они легальные. Рассмотрим каждый подробнее.
1. Официальный сайт
Первое место, куда стоит заглянуть, — сайт самой организации. Большинство компаний и ИП размещают банковские реквизиты в открытом доступе. Ищите информацию в разделах:
- «Контакты».
- «Реквизиты».
- «О компании».
- «Оплата».
Это быстрый способ, но данные на сайте могут устареть. Перед оплатой лучше сверить реквизиты с последним счётом или запросить актуальные данные у контрагента.
2. Договор
Если с компанией или ИП уже заключали договор, расчётный счёт можно посмотреть в разделе с реквизитами сторон. Обычно он находится в конце документа — рядом с ИНН, КПП, БИК, названием банка и данными для подписи.
3. Платёжные документы
Расчётный счёт указывают в платёжных и закрывающих документах: счетах на оплату, актах, накладных и счетах-фактурах. Если сделки с контрагентом уже были, реквизиты могут сохраниться в этих документах.
Перед оплатой лучше ориентироваться на последний счёт или запросить актуальные реквизиты.
4. База «1С: Бухгалтерия»
Работаете в 1С? Загляните в карточку контрагента в учётной базе. Если со счётом контрагента уже работали — например, бухгалтер вводил его вручную или вы получали от него оплату, то счёт будет сохранён в карточке.
5. Публичные источники
Иногда банковские реквизиты встречаются в отчётах, коммерческих предложениях или презентациях. Но таким данным нельзя доверять без проверки: они могли устареть, а расчётный счёт — измениться. Перед оплатой лучше запросить актуальные реквизиты у контрагента.
6. Прямой запрос контрагенту
Самый надёжный способ — запросить реквизиты напрямую у контрагента. Можно написать на электронную почту, в мессенджер или через ЭДО и попросить прислать актуальные банковские данные.
Лучше запросить полный набор реквизитов: название компании или ФИО ИП, ИНН, КПП при наличии, банк, БИК, корреспондентский и расчётный счёт.
7. Интернет-банк
Иногда реквизиты расчётного счёта контрагента можно найти прямо в интернет-банке — если вы уже переводили ему деньги раньше. Банк сохраняет историю операций, и при создании нового платежа реквизиты подтянутся из ваших предыдущих переводов.
Для проверки:
- Войдите в интернет-банк или мобильное приложение.
- Начните создавать новый платёж.
- Введите ИНН, название компании или ИП в поле получателя.
- Проверьте, подставил ли банк реквизиты автоматически.
Если система нашла контрагента, она может показать его расчётный счёт, БИК и название банка получателя. Перед оплатой сверьте данные со счётом, договором или письмом от контрагента.
Как проверить расчётный счёт ИП и ООО
ФНС — единственный надёжный источник информации о банковских счетах организаций и ИП. Но посторонним лицам без исполнительного листа доступ к этим данным не дадут.
В интернете есть множество сервисов, предлагающих узнать реквизиты по ИНН за деньги. Доверять им не стоит: получить номер счёта без судебного решения невозможно.
Сам расчётный счёт надёжнее всего сверять по документам от контрагента:
- Договору.
- Счёту на оплату.
- Счёту-фактуре.
- Письму с реквизитами на фирменном бланке.
Когда реквизиты совпадают в нескольких документах, им можно доверять. При расхождениях или сомнениях запросите актуальные банковские данные у контрагента напрямую.
Ошибка в реквизитах может затянуть оплату: платёж не пройдёт, вернётся отправителю или зависнет до уточнения данных. Поэтому перед крупным переводом стоит ещё раз сверить расчётный счёт по документам.
Где посмотреть свой расчётный счёт
Узнать свой расчётный счёт можно несколькими способами:
- Договор с банком. При открытии счёта банк выдаёт вам экземпляр договора, в котором указаны все реквизиты, включая расчётный счёт.
- Интернет-банк. Большинство банков предоставляют доступ к счетам через онлайн-банкинг. Зайдите в личный кабинет или в мобильное приложение — там найдёте информацию о своих счетах.
- Банковская выписка. По запросу банки делают выписки по счёту, в которых также указаны реквизиты, включая расчётный счёт. Эти документы могут приходить по электронной почте или в бумажном виде.
- Банкоматы и терминалы. Некоторые банки позволяют узнать реквизиты счёта через банкоматы и терминалы самообслуживания. Для этого достаточно вставить карту и выбрать соответствующую услугу в меню.
Подготовьте карточку ИП или организации с банковскими реквизитами — стандартный документ, который можно один раз сделать и отправлять контрагентам при запросе. В ней обычно указывают: наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес, расчётный счёт, БИК и название банка.
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