Как узнать расчётный счёт организации и ИП

Коротко

В обычной работе расчётный счёт ищут в документах и открытых источниках: на сайте компании, в договоре, счёте на оплату, акте, базе 1С, интернет‑банке или запрашивают напрямую у контрагента.

Самый надёжный способ — получить актуальные реквизиты напрямую у контрагента и сверить их с документами. Платные сервисы, которые обещают показать расчётный счёт по ИНН, могут выдавать устаревшие или недостоверные данные.



Узнать расчётный счёт компании или ИП по ИНН через сайт ФНС нельзя. Налоговая раскрывает сведения о счетах только при законном основании — например, если есть исполнительный документ для взыскания долга.