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Расчётные счета
Расчётные счета

Как узнать расчётный счёт организации и ИП

Расчётный счёт контрагента нужен для оплаты, заключения договора или сверки данных перед сделкой. Но найти его по ИНН на сайте ФНС не получится: сведения о банковских счетах не находятся в открытом доступе.

23.09.2026
15 597
15 597

Счёт для ИП в Точка Банк

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Счёт для ИП в Точка Банк

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Авторы

В статье разбираем, где искать реквизиты организации или ИП и как проверить их перед оплатой, чтобы деньги не зависли из-за ошибки.

Коротко
Узнать расчётный счёт компании или ИП по ИНН через сайт ФНС нельзя. Налоговая раскрывает сведения о счетах только при законном основании — например, если есть исполнительный документ для взыскания долга.
В обычной работе расчётный счёт ищут в документах и открытых источниках: на сайте компании, в договоре, счёте на оплату, акте, базе 1С, интернет‑банке или запрашивают напрямую у контрагента.
Самый надёжный способ — получить актуальные реквизиты напрямую у контрагента и сверить их с документами. Платные сервисы, которые обещают показать расчётный счёт по ИНН, могут выдавать устаревшие или недостоверные данные.

Как узнать расчётный счёт организации или ИП по ИНН

Узнать расчётный счёт компании или ИП на сайте ФНС нельзя. Сведения о банковских счетах относятся к налоговой тайне, поэтому налоговая не раскрывает их по обычному запросу (ст. 102 НК РФ). 

Получить такие данные можно только при наличии законного основания — например исполнительного документа для взыскания долга. В этом случае взыскатель вправе обратиться в ФНС и запросить сведения о счетах должника (ст. 69 Федерального закона №229-ФЗ).

Банковские реквизиты расчётного счёта: что это такое

Способы узнать расчётный счёт онлайн

Есть другие способы узнать расчётный счёт компании или ИП — и все они легальные. Рассмотрим каждый подробнее.

1. Официальный сайт

Первое место, куда стоит заглянуть, — сайт самой организации. Большинство компаний и ИП размещают банковские реквизиты в открытом доступе. Ищите информацию в разделах:

  • «Контакты».
  • «Реквизиты».
  • «О компании».
  • «Оплата».

Это быстрый способ, но данные на сайте могут устареть. Перед оплатой лучше сверить реквизиты с последним счётом или запросить актуальные данные у контрагента.

2. Договор

Если с компанией или ИП уже заключали договор, расчётный счёт можно посмотреть в разделе с реквизитами сторон. Обычно он находится в конце документа — рядом с ИНН, КПП, БИК, названием банка и данными для подписи.

3. Платёжные документы

Расчётный счёт указывают в платёжных и закрывающих документах: счетах на оплату, актах, накладных и счетах-фактурах. Если сделки с контрагентом уже были, реквизиты могут сохраниться в этих документах.

Перед оплатой лучше ориентироваться на последний счёт или запросить актуальные реквизиты.

Закрывающие документы: что это, когда нужны и как правильно составить

4. База «1С: Бухгалтерия»

Работаете в 1С? Загляните в карточку контрагента в учётной базе. Если со счётом контрагента уже работали — например, бухгалтер вводил его вручную или вы получали от него оплату, то счёт будет сохранён в карточке.

Как проверить реквизиты организации в 1С:Бухгалтерия предприятия

5. Публичные источники

Иногда банковские реквизиты встречаются в отчётах, коммерческих предложениях или презентациях. Но таким данным нельзя доверять без проверки: они могли устареть, а расчётный счёт — измениться. Перед оплатой лучше запросить актуальные реквизиты у контрагента.

6. Прямой запрос контрагенту

Самый надёжный способ — запросить реквизиты напрямую у контрагента. Можно написать на электронную почту, в мессенджер или через ЭДО и попросить прислать актуальные банковские данные.

Лучше запросить полный набор реквизитов: название компании или ФИО ИП, ИНН, КПП при наличии, банк, БИК, корреспондентский и расчётный счёт.

7. Интернет-банк

Иногда реквизиты расчётного счёта контрагента можно найти прямо в интернет-банке — если вы уже переводили ему деньги раньше. Банк сохраняет историю операций, и при создании нового платежа реквизиты подтянутся из ваших предыдущих переводов.

Для проверки:

  1. Войдите в интернет-банк или мобильное приложение.
  2. Начните создавать новый платёж.
  3. Введите ИНН, название компании или ИП в поле получателя.
  4. Проверьте, подставил ли банк реквизиты автоматически.

Если система нашла контрагента, она может показать его расчётный счёт, БИК и название банка получателя. Перед оплатой сверьте данные со счётом, договором или письмом от контрагента.

Как проверить расчётный счёт ИП и ООО

ФНС — единственный надёжный источник информации о банковских счетах организаций и ИП. Но посторонним лицам без исполнительного листа доступ к этим данным не дадут.

В интернете есть множество сервисов, предлагающих узнать реквизиты по ИНН за деньги. Доверять им не стоит: получить номер счёта без судебного решения невозможно.

СОВЕТ
Бесплатно проверить контрагента можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» или в Точка Досье. Сервисы не покажут расчётный счёт, но помогут убедиться, что компания или ИП существуют, ведут деятельность и не имеют явных признаков риска. Для проверки введите ИНН, ОГРН, ОГРНИП, название компании или ФИО ИП.

Сам расчётный счёт надёжнее всего сверять по документам от контрагента:

  • Договору.
  • Счёту на оплату.
  • Счёту-фактуре.
  • Письму с реквизитами на фирменном бланке.

Когда реквизиты совпадают в нескольких документах, им можно доверять. При расхождениях или сомнениях запросите актуальные банковские данные у контрагента напрямую.

Ошибка в реквизитах может затянуть оплату: платёж не пройдёт, вернётся отправителю или зависнет до уточнения данных. Поэтому перед крупным переводом стоит ещё раз сверить расчётный счёт по документам.

 — Как отменить платёж по реквизитам?

Где посмотреть свой расчётный счёт

Узнать свой расчётный счёт можно несколькими способами:

  1. Договор с банком. При открытии счёта банк выдаёт вам экземпляр договора, в котором указаны все реквизиты, включая расчётный счёт. 
  2. Интернет-банк. Большинство банков предоставляют доступ к счетам через онлайн-банкинг. Зайдите в личный кабинет или в мобильное приложение — там найдёте информацию о своих счетах.
  3. Банковская выписка. По запросу банки делают выписки по счёту, в которых также указаны реквизиты, включая расчётный счёт. Эти документы могут приходить по электронной почте или в бумажном виде.
  4. Банкоматы и терминалы. Некоторые банки позволяют узнать реквизиты счёта через банкоматы и терминалы самообслуживания. Для этого достаточно вставить карту и выбрать соответствующую услугу в меню.

Подготовьте карточку ИП или организации с банковскими реквизитами — стандартный документ, который можно один раз сделать и отправлять контрагентам при запросе. В ней обычно указывают: наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес, расчётный счёт, БИК и название банка.

Если своего расчётного счёта ещё нет, перед открытием лучше выбрать тариф под реальные задачи: платежи контрагентам, переводы и операции с наличными. Калькулятор поможет сравнить варианты в Точка Банке и подобрать подходящий.

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Если переходите в Точка Банк из другого банка, специалисты подготовят для вас шаблон письма для контрагентов о смене реквизитов. Его останется только разослать — онлайн или по почте.

Вопросы по теме

Как организации или ИП узнать информацию о своих счетах без визита в налоговую?

Для этого нужна справка об открытых банковских счетах — её можно заказать онлайн через Госуслуги. В справке будут указаны банки, номера счетов и даты их открытия или закрытия. Счетов, открытых до 1 июля 2014 года, в ней может не быть, если с тех пор они не менялись и не закрывались.

Как проверить правильность расчётного счёта по контрольному числу и БИК?

Девятая цифра номера — контрольная. Её рассчитывают по алгоритму Банка России с учётом последних трёх цифр БИК и самого номера. Если в номере счёта есть опечатка или счёт не соответствует БИК, контрольная цифра, скорее всего, не сойдётся.


Рассчитывать её вручную обычно не нужно: интернет-банк проверяет это автоматически при создании платёжки. Но такая проверка не подтверждает, что счёт принадлежит именно вашему контрагенту. Поэтому реквизиты стоит сверить с договором или счётом на оплату.

Как узнать, в каком банке открыт счёт?

Такую информацию можно найти в договоре с контрагентом, в платёжных документах или узнать, обратившись непосредственно к компании. Другие способы доступны только при наличии законного основания — например исполнительного документа для взыскания долга.

Где найти банковские реквизиты организации?

Банковские реквизиты организации можно найти в договоре, на официальном сайте компании, в платёжных документах или запросить у представителей. Последний способ — самый надёжный.

Как узнать расчётный счёт, если есть исполнительный лист?

Если у вас есть исполнительный лист или другой исполнительный документ, сведения о счетах должника можно запросить в ФНС. Для этого подайте заявление в любой территориальный налоговый орган и приложите подлинник исполнительного документа или его копию, заверенную нотариусом либо судом, который выдал документ.


ФНС ответит в течение семи дней со дня получения запроса. В ответе укажут банки, в которых открыты счета должника, и номера этих счетов.


Альтернативные варианты: передать исполнительный документ судебным приставам — они сами запросят сведения о счетах, или, если вы уже знаете банк должника, сразу предъявить документ в этот банк.

Как узнать корреспондентский счёт банка?

Корреспондентский счёт вашего банка можно посмотреть в таких источниках:


1. Официальный сайт. Многие банки размещают свои реквизиты, включая корреспондентский счёт, на официальном сайте. Обычно эта информация находится в разделе «Контакты» или «Реквизиты».


2. Договор с банком. При открытии счёта или заключении другого договора с банком вы получаете документ, в котором указаны все необходимые реквизиты. 


3. Интернет-банк. В личном кабинете или в мобильном приложении можно найти информацию о реквизитах банка. Обычно она находится в разделе «Информация о счёте» или «Реквизиты для переводов».


4. Справка из банка. Вы можете обратиться в ближайшее отделение и попросить сотрудника предоставить вам справку с реквизитами.


5. Банковская выписка. В ежемесячных выписках по вашему счёту также могут быть указаны реквизиты банка. Эти документы могут приходить по электронной почте или в бумажном виде.


6. Горячая линия банка. Позвоните на горячую линию или напишите в чат поддержки и запросите информацию о корреспондентском счёте.

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Как узнать расчётный счёт организации и ИП: способы, можно ли проверить по ИНН — Точка Банк