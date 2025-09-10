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Расчётные счета
Расчётные счета

Расчётный счёт для самозанятых: нужен ли и как открыть

Расчётный счёт самозанятому физлицу не открыть — он доступен только ИП и компаниям. При этом именно расчётный счёт помогает отделять личные деньги от предпринимательских, а также открывает доступ к продуктам для бизнеса, например кредитам и эквайрингу по бизнес-тарифам. 


Вместе со специалистом по открытию расчётных счетов Анастасией Ситниковой разберём, кому ради этого стоит оформить ИП и как не потерять преимущества самозанятости.

29.07.2026
2505
2505

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Самозанятые без статуса ИП принимают платежи на текущий счёт физлица, то есть на личную карту, — открыть расчётный счёт они не могут.
Чтобы получить преимущества расчётного счёта — разделение личных и бизнес-финансов, доступ к банковским сервисам, кредитам и всем видам эквайринга, — самозанятому нужно оформить ИП.
Если хочется сохранить преимущества самозанятости, можно зарегистрировать ИП и остаться на том же режиме, что и самозанятые физлица, — налоге на профессиональный доход (НПД).

Нужен ли расчётный счёт для самозанятых

Сначала определимся, кто такие самозанятые. Самозанятыми называют тех, кто платит налог на профессиональный доход (НПД): они работают без кассы, отчётности и бухгалтерии, платят налог по ставкам 4 и 6%. 

При этом самозанятым может быть как физлицо, так и ИП — и от этого зависит, доступен ли расчётный счёт. Ведь банки открывают их только ИП и компаниям (п. 2.2 Инструкции ЦБ №204-И).

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Самозанятым без статуса ИП расчётный счёт недоступен, но он им и не требуется. Для работы на НПД они используют текущий счёт физлица — тот же, что и для повседневных трат. Это прямо разрешено пунктом 2.1 Инструкции ЦБ №204-И. Кроме того, оплату от клиентов можно принимать наличными.

Индивидуальный предприниматель на НПД вправе открыть расчётный счёт, но закон этого не требует. Налоговое законодательство не запрещает принимать оплату за услуги на личную карту, и отдельно сообщать об этом в налоговую не нужно. Это следует из письма ФНС от 20.06.2018 №ЕД-3-2/4043@.

При этом текущий счёт физлица не предназначен для предпринимательских операций ИП. Поэтому банк может запросить пояснения и документы по рабочим поступлениям, а при отсутствии ответа — ограничить дистанционное обслуживание. Обычно характер операции подтверждают договором с заказчиком и чеком из приложения «Мой налог».

Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

Принимать оплату можно также наличными. Но при расчётах с компаниями и ИП действует лимит — не более 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). Если платежей становится больше или нужны сервисы для бизнеса, ИП на НПД удобнее открыть расчётный счёт.

Какой счёт подходит самозанятому

Самозанятый без статуса предпринимателя принимает оплату на личную карту. После регистрации ИП можно выбрать, как работать дальше. Сравним оба варианта.

ПараметрТекущий счёт физлицаРасчётный счёт
Кому доступенЛюбому физлицуТолько ИП и юрлицам
Можно принимать оплату от физлиц, компаний и ИПДаДа
Кредиты для бизнесаЧаще всего доступны только потребительские кредиты как физлицуДоступны, банк оценивает оборот по счёту
ЭквайрингОграниченный: оплата по ссылке через платёжные сервисы и по QR-коду СБППолный, включая торговый эквайринг со своим терминалом
Сервисы для бизнесаЧаще всего недоступныЭквайринг по бизнес-тарифам, ЭДО с заказчиками, сервисы защиты от блокировок счёта, кешбэк по бизнес-карте
Разделение личных и бизнес-финансовСложнее: рабочие и личные деньги в одном местеПроще: рабочие поступления отделены от личных

Комментарий эксперта

Расчётный счёт не обязателен для ИП на НПД, но с ним проще отделить деньги бизнеса от личных, подключить эквайринг и пользоваться банковскими сервисами. Если такие возможности уже нужны или понадобятся в ближайшее время, счёт удобнее открыть заранее.

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Анастасия Ситникова
Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как принимать оплату картой

Самозанятый без ИП принимает безналичную оплату через платёжные сервисы: клиент платит по ссылке или сканирует QR-код и переводит через СБП. Для разовых заказов этого хватает, но за каждую операцию сервис берёт комиссию, а офлайн-точке нужен терминал.

ИП на НПД с расчётным счётом подключает банковский эквайринг: торговый с терминалом в точке продаж, мобильный для работы на выезде и интернет-эквайринг для оплаты на сайте. Клиент платит картой или по QR-коду, деньги приходят на счёт без ручных переводов и без ввода реквизитов. 

Чек в приложении «Мой налог» при этом всё равно нужно сформировать.

Эквайринг для самозанятых: всё, что нужно знать

Может ли самозанятый открыть расчётный счёт в банке

Да, может. Для этого нужно зарегистрировать ИП: выбрать коды ОКВЭД, заполнить заявление по форме № Р21001 и подать его в налоговую. Если вы уже платите НПД, после регистрации режим сохранится. Но лучше проверить это в личном кабинете ФНС.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Справочник кодов ОКВЭД для ИП и организаций

Сами условия работы при этом не изменятся. Налог по-прежнему начисляется только при получении дохода: 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями и ИП. Вместо отчётности достаточно формировать чеки в приложении «Мой налог», а страховые взносы остаются добровольными — с 2026 года не только пенсионные, но и на случай болезни.

Ограничения остаются такими же, как у самозанятых без статуса ИП: доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам, перепродавать чужие товары, а также продавать подакцизную и маркированную продукцию.

При этом у статуса индивидуального предпринимателя есть и другие плюсы:

  1. Проще сотрудничать с клиентами и контрагентами, для которых статус ИП имеет значение.
  2. Можно получить лицензию: их выдают только предпринимателям и компаниям, физлицу — нет. Правда, сама деятельность всё равно должна укладываться в ограничения НПД, иначе понадобится сменить режим.
  3. Можно оформить сертификаты и декларации соответствия на свои товары. Самозанятому физлицу такие документы не выдадут. Без них не выйти на маркетплейсы, в розничные сети и к оптовым покупателям.
  4. Больше социальных гарантий при добровольных взносах в СФР. ИП страхуется на случай нетрудоспособности и материнства, то есть получает право на больничные, декретные и пособие по уходу за ребёнком. Самозанятому физлицу доступны только больничные.
  5. Если доход перерастёт лимит НПД, можно перейти на УСН, патент или другой режим.

Как самозанятому открыть расчётный счёт

Порядок для ИП на НПД такой же, как для любого другого предпринимателя, — вот три шага на примере Точка Банка.

Шаг 1. Оставить заявку. В Точка Банке это можно сделать онлайн. После менеджер свяжется с вами, поможет выбрать тариф и согласует удобное время и место для подписания документов. Реквизиты забронированного счёта вы получите заранее — их можно сразу использовать в договорах и при выставлении счетов.

Шаг 2. Подготовить документы по списку банка. Для ИП он обычно минимальный: например в Точка Банке нужен только паспорт. Если сведения о предпринимателе ещё не появились в ЕГРИП, дополнительно понадобятся документы, которые ФНС выдаёт после регистрации.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Шаг 3. Подписать документы. При встрече сотрудник банка проверяет документы, удостоверяет личность и задаёт вопросы о бизнесе. После этого банк принимает решение: если всё в порядке, счёт открывают и сразу начинают работать интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Примерные расходы на открытие и обслуживание счёта

В большинстве банков открытие бесплатное, а после этого расходы зависят от тарифа. Чтобы не переплачивать, заранее оцените, сколько будете переводить контрагентам и физлицам в месяц.

Например, в Точка Банке начинающий ИП может подключить тариф «Ноль», если с регистрации прошло не более 90 дней. Обслуживание на нём бесплатное, можно выпустить бизнес-карту.

Подберём подходящий тариф

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Подберём подходящий тариф
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Когда бизнес вырастет, можно перейти на тариф с более высокими лимитами и дополнительными сервисами.

Частые ошибки самозанятых при работе со счётом

ОшибкаПочему плохоКак правильно
Не формировать чек в «Мой налог»Налоговая доначислит налог и может выписать штрафФормировать чек на каждый полученный доход
Игнорировать запрос банкаБанк ограничит дистанционное обслуживаниеОтветить в срок, предоставить договор с заказчиком и чек
Не следить за лимитом доходаПри превышении 2,4 млн ₽ право на НПД теряетсяПроверять доход в приложении «Мой налог» и заранее выбрать новый режим, например УСН
Работать на НПД с бывшим работодателемДоход не подпадает под НПД, если прошло менее двух лет после увольненияЗаключать договор через два года после увольнения

Вопросы по теме

Может ли самозанятый получить больничный?

Да, если добровольно вступит в систему социального страхования, — такая возможность появилась с 2026 года по Федеральному закону №456-ФЗ.


Страховая сумма на выбор — 35 000 или 50 000 ₽, ежемесячный взнос — 1344 ₽ или 1920 ₽ соответственно. Право на выплаты появляется после шести месяцев уплаты взносов, размер пособия зависит от страхового стажа. Подключиться можно через приложение «Мой налог».

Какой лимит годового дохода у самозанятых?

Максимальный доход для самозанятых — 2,4 млн ₽ в год (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ). Если доход превысит этот лимит, нужно будет перейти на другой режим налогообложения, например зарегистрировать ИП и выбрать упрощёнку.

Какие есть особенности налогообложения для самозанятых?

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД).


Ставки налога:


— 4% при работе с физлицами.


— 6% при работе с компаниями и предпринимателями (ст. 10 Федерального закона №422-ФЗ).


Налоговый вычет или бонус. Каждый зарегистрированный самозанятый получает 10 000 ₽ в виде налогового бонуса. Эти деньги нельзя снять или потратить напрямую: налоговая автоматически уменьшает на них начисленные налоги, пока сумма не закончится.

Какие договоры заключают с самозанятыми?

Гражданско-правовые — чаще всего оказания услуг или подряда. Важно, чтобы договор не подменял трудовой: у самозанятого не должно быть графика, должностных обязанностей и руководителя. Иначе налоговая может признать отношения трудовыми и доначислить компании НДФЛ, взносы и штраф.


Отдельный запрет — работать по НПД с действующим сотрудником или с бывшим, если после его увольнения не прошло двух лет.


После подписания договора остаётся правильно провести оплату: как платить самозанятым с расчётного счёта ИП и ООО, рассказали отдельно.

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Расчётный счёт для самозанятого: нужен ли и как открыть — Точка Банк