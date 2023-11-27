Сферы деятельности самозанятых

В 2019 году в России появился новый налоговый режим — налог на профессиональную деятельность. Коротко его называют «НПД», или «самозанятость». Он позволяет физическим лицам, которые работают на себя, легализовать свою деятельность, а ИП — сэкономить на страховых взносах.

Точка Банк расскажет, кто такие самозанятые и какие требования есть к плательщикам НПД. Разберёмся, в каких сферах деятельности могут работать самозанятые и что делать, если человек утратил право на применение налога на профессиональную деятельность.

Кто такие самозанятые

Самозанятые — те, кто платит налог на профессиональный доход. Режим выгоден тем, что он лёгок в оформлении, отчётности нет, а ставки невысокие — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.

Платить такой налог могут только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Для юридических лиц — АО, ООО, ЗАО и других — этот налоговый режим не подходит.

Применять НПД могут граждане, которые попадают под несколько условий:

лично оказывают услуги или продают товары, которые сделали сами;

зарабатывают до 2,4 миллионов рублей в год;

работают без штатных сотрудников.

В законе не указаны требования к самозанятым, зато прописаны условия, при которых нельзя применять НПД. Например, платить налог на профессиональный доход не могут физлица, которые:

перепродают чужие товары;

продают подакцизные товары (есть исключение — например, сахаросодержащие напитки, которые не подходят под требования подпункта 23 пункта 1 статьи 181 НК РФ ).

продают товары, подлежащие обязательной маркировке

добывают или продают полезные ископаемые;

имеют сотрудников по трудовым договорам;

работают по договорам поручения, комиссии или агентским договорам (есть исключение — курьеры, которые принимают оплату через ККТ);

занимаются майнингом и продажей цифровой валюты;

параллельно хотят работать на других налоговых режимах.

Полный перечень требований есть в статье 4 Федерального закона № 422-ФЗ. Если самозанятый перестаёт попадать под эти требования, например начинает перепродавать чужие товары или превышает доход в 2,4 миллиона рублей, он теряет право на применение НПД.

Дальнейшие действия зависят от наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Если есть статус ИП: предприниматель должен сменить систему налогообложения в течение 20 дней с момента утраты права на НПД. Для этого надо сначала сняться с учёта как самозанятый в приложении «Мой налог» зайти в раздел меню «Профиль», нажать «Сняться с учёта НПД» и потом поставить галочку «Утратил право на применение специального налогового режима».

После уже можно подать в ФНС заявление о переходе на новый режим очно, по почте, через сайт ФНС или личный кабинет налогоплательщика ИП. Ниже смотрите статьи, где мы подробно рассказывали о каждой системе налогообложения, а также о страховых взносах ИП.

Важно: если ИП не выберет режим налогообложения сам, его автоматически переведут на ОСНО — общую систему налогообложения. Это наиболее сложная в плане отчётности система с высокой налоговой нагрузкой, поэтому стоит заранее позаботиться о выборе режима, который будет подходить предпринимателю.

Если нет статуса ИП: физлицо может зарегистрироваться в статусе ИП в течение 20 дней с момента утраты права на НПД и сразу написать заявление для перехода на УСН или другой налоговый режим. Выбирать систему надо с учётом вида деятельности и масштаба бизнеса.

Обычно переход выгоден, если самозанятый понимает, что и в следующем году не будет иметь права на НПД. Например, он заключил выгодный контракт на ближайший год и его доход точно будет больше 2,4 миллиона рублей.

Для самозанятых граждан, которые планируют в следующем году работать на НПД и потеряли право на применение режима из-за разового превышения дохода в 2,4 миллиона рублей, предусмотрена возможность работать по договору ГПХ до конца года.

Обратите внимание: при работе с самозанятыми организации часто прописывают в договоре, что контрагент должен обязательно сообщить им об утрате статуса плательщика НПД. Это важно, потому что с момента утраты статуса организации обязаны удерживать НДФЛ и перечислять взносы с выплат в пользу контрагента.

Но на практике исполнители не всегда сообщают об изменениях. Как раз для таких ситуаций в Точка Банк есть сервис для работы с самозанятыми. В нём автоматически проверяется налоговый статус контрагента, а также удобно формировать чеки — можно создать и оплатить до 100 заказов за раз.

В каких сферах могут работать самозанятые

Главные требования для плательщиков НПД — оказывать услуги самостоятельно или продавать то, что сделали сами — без наёмных работников, и с доходом не выше 2,4 млн рублей. От этого и стоит отталкиваться при выборе деятельности.

НПД не подойдёт для масштабных производств, для компаний с штатными сотрудниками или бизнеса с многомиллионными доходами.

Дальше подробнее расскажем, в каких сферах деятельности самозанятые могут начать работу.

Производство собственных товаров

Самозанятые могут производить собственные товары и продавать их. Важно, чтобы товар не попадал в список маркированных и подакцизных — эти товары на НПД продавать нельзя.

✅ Подходит для НПД:

Мастерица вяжет шарфы на заказ — по фотографиям или пожеланиям клиентов. Она изготавливает изделия своими руками и продаёт их напрямую, поэтому может работать как самозанятая.

❌ Не подходит для НПД:

Женщина покупает готовые шарфы оптом и перепродаёт их с наценкой на маркетплейсах. Она не производит товары самостоятельно, а перепродажа готовой одежды к тому же требует обязательной маркировки в системе «Честный знак». Поэтому работать на НПД ей нельзя.

Оказание услуг

Самозанятые могут оказывать услуги няни, репетитора, домработницы, клинера, сиделки, садовника и так далее.

✅ Подходит для НПД:

Няня размещает объявление и приходит к разным людям, когда им нужно посидеть с детьми. Она работает в статусе самозанятой.

❌ Не подходит для НПД:

Няня устраивается в детский сад по трудовому договору и регулярно ходит туда, чтобы выполнять рабочие обязанности. Она работает в статусе штатного сотрудника.

Проведение консультации

Плательщики НПД могут быть экспертами в своей сфере и консультировать людей. Например, в качестве юристов или налоговых специалистов.

✅ Подходит для НПД:

Юрист ведёт частные консультации по интернету: принимает разных людей в удобное время. У него свободный график, он работает на себя и может быть самозанятым.

❌ Не подходит для НПД:

Юрист работает в штате компании по трудовому договору и получает за это фиксированную зарплату. Он не может быть самозанятым на этой работе, так как работает в штате.

Бухгалтерская помощь

Самозанятые могут вести бухгалтерию компании на аутсорсе или помогать с оформлением документов.

✅ Подходит для НПД:

Бухгалтер на фрилансе помогает нескольким компаниям вести бухгалтерию. Он может быть самозанятым, потому что работает не по трудовому договору.

❌ Не подходит для НПД:

Бухгалтер устраивается в отдел бухгалтерии на заводе. Теперь он штатный сотрудник, самозанятость здесь не подойдёт.

Красота

Плательщики НПД часто работают мастерами по маникюру, педикюру, окрашиваниям, причёскам, укладкам, эпиляции и другим услугам.

✅ Подходит для НПД:

Парикмахер работает по трудовому договору в салоне красоты, а в свободное время работает на себя и стрижёт постоянных клиентов. Работа на себя и есть самозанятость.

❌ Не подходит для НПД:

Парикмахер работает по трудовому договору в салоне красоты. Это не подходит для самозанятости, так как налоги за парикмахера уже платит работодатель.

Ментальное здоровье

Самозанятость позволяет вести личные психологические консультации или групповые занятия.

✅ Подходит для НПД:

Психолог ведёт онлайн-группу и индивидуальные консультации в свободном графике. У него нет руководства, он работает в своём режиме в одиночку. Такая работа подойдёт для НПД.

❌ Не подходит для НПД:

Клинический психолог работает на ставку в клинике неврозов. Он устроен официально, налог за него уже платит работодатель. Эта работа не для НПД.

Образование

На НПД можно вести курсы по интересам. Например, школу копирайтинга, курсы кройки и шитья, мастер-классы по кулинарии.

✅ Подходит для НПД:

Профессиональный редактор ведёт занятия для начинающих копирайтеров и делится опытом. Он может работать как самозанятый, потому что работает на себя.

❌ Не подходит для НПД:

Учительница работает в школе на полную ставку. Она не может быть самозанятой на этой работе, так как у неё есть фиксированный график, закреплённые обязанности и трудовой договор.

Профессиональные работы по дому

Плательщики НПД могут выполнять ремонтные работы,оказывать помощь сантехника или электрика, чинить бытовую технику, помогать с техобслуживанием.

✅ Подходит для НПД:

Сантехник размещает объявление, даёт свой номер телефона и приходит на вызовы в частном порядке. Он может быть самозанятым.

❌ Не подходит для НПД:

Сантехник организовал свою компанию, нанял в штат других сантехников и принимает заказы. Такая работа не подойдёт для самозанятости, ведь сантехник уже выполняет роль руководителя и у него в компании трудятся другие люди.

Организация праздников

Самозанятые могут организовывать и вести праздники, корпоративы и другие мероприятия.

✅ Подходит для НПД:

Ведущий выезжает на свадьбы и юбилеи, придумывает и ведёт программы. Он работает сам, поэтому может быть самозанятым.

❌ Не подходит для НПД:

Предприниматель открывает компанию по организации праздников, нанимает в штат трёх ведущих, распорядителя, дизайнера, флориста и водителя. Для самозанятости такой формат не подойдёт, потому что это уже полноценная компания.

ВАЖНО Если человек уволился с работы, в течение двух лет он не может сотрудничать с компанией-работодателем в статусе самозанятого. Это надо учитывать тем, кто хочет уйти из штата и начать работать на себя.

В итоге сферы деятельности, в которых может реализоваться самозанятый, разные. Так, в списке приложения «Мой налог» десятки вариантов, например:

администрирование;

анализ данных;

вёрстка и дизайн;

обработка данных;

техподдержка;

автоэвакуация;

буксировка;

перевозка пассажиров и грузов;

аренда квартир;

аренда машин;

прокат;

услуги по временному проживанию;

услуги по хранению;

социальная помощь;

химчистка;

груминг;

дрессировка животных;

кинология;

передержка животных;

уход за животными;

исследования;

маркетинг;

реклама;

обрядовые услуги;

опросы;

общественное питание;

благоустройство территории;

животноводство;

лес, охота, рыбалка;

приём или сдача лома;

переработка отходов;

сельскохозяйственные услуги;

металлообработка;

проектирование;

услуги по сборке;

бытовой дизайн;

реставрация;

ремонт квартир;

издательские услуги.

При этом даже в одной сфере деятельности может быть множество разных профессий и нюансов, поэтому стоит уделить время и перепроверить легальность работы именно для вашей области. Убедитесь, что соблюдаете все требования 422-ФЗ к плательщикам НПД.

А конкретные условия работы зависят от того, есть ли у самозанятого статус индивидуального предпринимателя. Регистрация в качестве ИП даёт плательщику НПД несколько преимуществ:

можно использовать расчётный счёт, например открыть его на выгодных условиях в Точка Банк

пользоваться банковскими сервисами для бизнеса;

менять режим налогообложения при необходимости.

При этом ИП на НПД сохраняет все преимущества самозанятого. Например, не платит страховые взносы, а налоги для него по-прежнему рассчитываются по низким ставкам — 4 и 6%.

Какие товары нельзя производить самому

Один из популярных видов деятельности — собственное производство. Граждане могут производить разные товары, главное — не подакцизные и не подлежащие маркировке.

Как пример: можно печь торты на заказ и быть самозанятым. Но нельзя производить духи для продажи, так как такой товар подлежит маркировке.

Подакцизные товары

Это товары, за которые платят дополнительный налог — акциз. Перечень периодически меняется, но в нём обычно остаются:

этиловый спирт;

алкогольные напитки;

спиртосодержащие товары, в которых больше 9% этилового спирта;

табак и жидкости для электронных сигарет.

В нём также присутствуют нефтяное сырьё, бензин и другие товары. Полный список есть в Налоговом кодексе.

Маркируемые товары

Это товары, которые отмечают специальным кодом, чтобы избежать подделок и контрафакта. Для этого же товары регистрируют в системе «Честный знак». Если товар подлежит маркировке, самозанятый не может его производить. Это могут делать только ИП и ООО.

Перечень товаров, которые надо маркировать, длинный и регулярно обновляется. Например, в списке есть:

духи;

шины и покрышки;

одежда;

обувь;

лекарства;

молочная продукция.

Уточним важный момент с одеждой. Самозанятым нельзя продавать одежду собственного производства, если для неё требуется маркировка. А на заказ шить можно.

Стоит ли регистрироваться в статусе самозанятого

Регистрироваться в качестве самозанятого стоит, чтобы вести дела официально, выйти «из серой зоны» и начать платить налоги. Это позволит не переживать о проверках ФНС, так как вся деятельность будет легальной.

Коротко расскажем о плюсах и минусах НПД.

Плюсы:

низкая налоговая ставка;

разовый налоговый вычет;

не надо платить страховые взносы;

не надо использовать онлайн-кассу;

нет отчётности.

Минусы:

годовой доход ограничен;

страховой стаж на время работы на НПД прерывается;

если не платить взносы, нельзя уйти на больничный;

нельзя совмещать с другими системами налогообложения;

есть ограничения по видам деятельности на НПД.