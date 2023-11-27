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Регистрация бизнеса

Сферы деятельности самозанятых

Не любую деятельность можно вести в статусе самозанятого — закон устанавливает чёткие ограничения. В статье Точка Банк разберёт, что разрешено, а что нет.

06.08.2025
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Откройте ИП на НПД с Точка Банк

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Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

В 2019 году в России появился новый налоговый режим — налог на профессиональную деятельность. Коротко его называют «НПД», или «самозанятость». Он позволяет физическим лицам, которые работают на себя, легализовать свою деятельность, а ИП — сэкономить на страховых взносах. 

Точка Банк расскажет, кто такие самозанятые и какие требования есть к плательщикам НПД. Разберёмся, в каких сферах деятельности могут работать самозанятые и что делать, если человек утратил право на применение налога на профессиональную деятельность.

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ИП тоже могут работать на НПД — это удобно и даёт больше возможностей: расчётный счёт, сервисы для бизнеса и гибкий переход на другие налоговые режимы. 

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Кто такие самозанятые

Самозанятые — те, кто платит налог на профессиональный доход. Режим выгоден тем, что он лёгок в оформлении, отчётности нет, а ставки невысокие — 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. 

Платить такой налог могут только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Для юридических лиц — АО, ООО, ЗАО и других — этот налоговый режим не подходит. 

Что лучше ИП или самозанятость

ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

Применять НПД могут граждане, которые попадают под несколько условий:

  • лично оказывают услуги или продают товары, которые сделали сами;
  • зарабатывают до 2,4 миллионов рублей в год;
  • работают без штатных сотрудников. 

В законе не указаны требования к самозанятым, зато прописаны условия, при которых нельзя применять НПД. Например, платить налог на профессиональный доход не могут физлица, которые: 

  • перепродают чужие товары;
  • продают подакцизные товары (есть исключение — например, сахаросодержащие напитки, которые не подходят под требования подпункта 23 пункта 1 статьи 181 НК РФ). 
  • продают товары, подлежащие обязательной маркировке;
  • добывают или продают полезные ископаемые;
  • имеют сотрудников по трудовым договорам;
  • работают по договорам поручения, комиссии или агентским договорам (есть исключение — курьеры, которые принимают оплату через ККТ); 
  • занимаются майнингом и продажей цифровой валюты;
  • параллельно хотят работать на других налоговых режимах. 

Полный перечень требований есть в статье 4 Федерального закона № 422-ФЗ. Если самозанятый перестаёт попадать под эти требования, например начинает перепродавать чужие товары или превышает доход в 2,4 миллиона рублей, он теряет право на применение НПД. 

Дальнейшие действия зависят от наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Если есть статус ИП: предприниматель должен сменить систему налогообложения в течение 20 дней с момента утраты права на НПД. Для этого надо сначала сняться с учёта как самозанятый в приложении «Мой налог» зайти в раздел меню «Профиль», нажать «Сняться с учёта НПД» и потом поставить галочку «Утратил право на применение специального налогового режима». 

После уже можно подать в ФНС заявление о переходе на новый режим очно, по почте, через сайт ФНС или личный кабинет налогоплательщика ИП. Ниже смотрите статьи, где мы подробно рассказывали о каждой системе налогообложения, а также о страховых взносах ИП.

Какие налоги платит ИП

Какие страховые взносы платит ИП

Важно: если ИП не выберет режим налогообложения сам, его автоматически переведут на ОСНО — общую систему налогообложения. Это наиболее сложная в плане отчётности система с высокой налоговой нагрузкой, поэтому стоит заранее позаботиться о выборе режима, который будет подходить предпринимателю.

Если нет статуса ИП: физлицо может зарегистрироваться в статусе ИП в течение 20 дней с момента утраты права на НПД и сразу написать заявление для перехода на УСН или другой налоговый режим. Выбирать систему надо с учётом вида деятельности и масштаба бизнеса. 

Обычно переход выгоден, если самозанятый понимает, что и в следующем году не будет иметь права на НПД. Например, он заключил выгодный контракт на ближайший год и его доход точно будет больше 2,4 миллиона рублей. 

Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

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Для самозанятых граждан, которые планируют в следующем году работать на НПД и потеряли право на применение режима из-за разового превышения дохода в 2,4 миллиона рублей, предусмотрена возможность работать по договору ГПХ до конца года. 

Обратите внимание: при работе с самозанятыми организации часто прописывают в договоре, что контрагент должен обязательно сообщить им об утрате статуса плательщика НПД. Это важно, потому что с момента утраты статуса организации обязаны удерживать НДФЛ и перечислять взносы с выплат в пользу контрагента. 

Но на практике исполнители не всегда сообщают об изменениях. Как раз для таких ситуаций в Точка Банк есть сервис для работы с самозанятыми. В нём автоматически проверяется налоговый статус контрагента, а также удобно формировать чеки — можно создать и оплатить до 100 заказов за раз.

В каких сферах могут работать самозанятые 

Главные требования для плательщиков НПД — оказывать услуги самостоятельно или продавать то, что сделали сами — без наёмных работников, и с доходом не выше 2,4 млн рублей. От этого и стоит отталкиваться при выборе деятельности. 

НПД не подойдёт для масштабных производств, для компаний с штатными сотрудниками или бизнеса с многомиллионными доходами. 

Дальше подробнее расскажем, в каких сферах деятельности самозанятые могут начать работу.

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Производство собственных товаров

Самозанятые могут производить собственные товары и продавать их. Важно, чтобы товар не попадал в список маркированных и подакцизных — эти товары на НПД продавать нельзя. 

✅ Подходит для НПД: 

Мастерица вяжет шарфы на заказ — по фотографиям или пожеланиям клиентов. Она изготавливает изделия своими руками и продаёт их напрямую, поэтому может работать как самозанятая.

❌ Не подходит для НПД: 

Женщина покупает готовые шарфы оптом и перепродаёт их с наценкой на маркетплейсах. Она не производит товары самостоятельно, а перепродажа готовой одежды к тому же требует обязательной маркировки в системе «Честный знак». Поэтому работать на НПД ей нельзя.

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Оказание услуг

Самозанятые могут оказывать услуги няни, репетитора, домработницы, клинера, сиделки, садовника и так далее. 

✅ Подходит для НПД: 

Няня размещает объявление и приходит к разным людям, когда им нужно посидеть с детьми. Она работает в статусе самозанятой. 

❌ Не подходит для НПД: 

Няня устраивается в детский сад по трудовому договору и регулярно ходит туда, чтобы выполнять рабочие обязанности. Она работает в статусе штатного сотрудника. 

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Проведение консультации

Плательщики НПД могут быть экспертами в своей сфере и консультировать людей. Например, в качестве юристов или налоговых специалистов. 

✅ Подходит для НПД: 

Юрист ведёт частные консультации по интернету: принимает разных людей в удобное время. У него свободный график, он работает на себя и может быть самозанятым. 

❌ Не подходит для НПД: 

Юрист работает в штате компании по трудовому договору и получает за это фиксированную зарплату. Он не может быть самозанятым на этой работе, так как работает в штате. 

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Бухгалтерская помощь 

Самозанятые могут вести бухгалтерию компании на аутсорсе или помогать с оформлением документов. 

✅ Подходит для НПД: 

Бухгалтер на фрилансе помогает нескольким компаниям вести бухгалтерию. Он может быть самозанятым, потому что работает не по трудовому договору. 

❌ Не подходит для НПД: 

Бухгалтер устраивается в отдел бухгалтерии на заводе. Теперь он штатный сотрудник, самозанятость здесь не подойдёт. 

Красота

Плательщики НПД часто работают мастерами по маникюру, педикюру, окрашиваниям, причёскам, укладкам, эпиляции и другим услугам. 

✅ Подходит для НПД: 

Парикмахер работает по трудовому договору в салоне красоты, а в свободное время работает на себя и стрижёт постоянных клиентов. Работа на себя и есть самозанятость. 

❌ Не подходит для НПД: 

Парикмахер работает по трудовому договору в салоне красоты. Это не подходит для самозанятости, так как налоги за парикмахера уже платит работодатель.

Идеи для бизнеса на дому

Ментальное здоровье

Самозанятость позволяет вести личные психологические консультации или групповые занятия. 

✅ Подходит для НПД: 

Психолог ведёт онлайн-группу и индивидуальные консультации в свободном графике. У него нет руководства, он работает в своём режиме в одиночку. Такая работа подойдёт для НПД.

❌ Не подходит для НПД: 

Клинический психолог работает на ставку в клинике неврозов. Он устроен официально, налог за него уже платит работодатель. Эта работа не для НПД.

Образование

На НПД можно вести курсы по интересам. Например, школу копирайтинга, курсы кройки и шитья, мастер-классы по кулинарии.

✅ Подходит для НПД: 

Профессиональный редактор ведёт занятия для начинающих копирайтеров и делится опытом. Он может работать как самозанятый, потому что работает на себя. 

❌ Не подходит для НПД: 

Учительница работает в школе на полную ставку. Она не может быть самозанятой на этой работе, так как у неё есть фиксированный график, закреплённые обязанности и трудовой договор. 

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Профессиональные работы по дому

Плательщики НПД могут выполнять ремонтные работы,оказывать помощь сантехника или электрика, чинить бытовую технику, помогать с техобслуживанием.

✅ Подходит для НПД: 

Сантехник размещает объявление, даёт свой номер телефона и приходит на вызовы в частном порядке. Он может быть самозанятым. 

❌ Не подходит для НПД: 

Сантехник организовал свою компанию, нанял в штат других сантехников и принимает заказы. Такая работа не подойдёт для самозанятости, ведь сантехник уже выполняет роль руководителя и у него в компании трудятся другие люди.

Организация праздников

Самозанятые могут организовывать и вести праздники, корпоративы и другие мероприятия.

✅ Подходит для НПД: 

Ведущий выезжает на свадьбы и юбилеи, придумывает и ведёт программы. Он работает сам, поэтому может быть самозанятым.

❌ Не подходит для НПД: 

Предприниматель открывает компанию по организации праздников, нанимает в штат трёх ведущих, распорядителя, дизайнера, флориста и водителя. Для самозанятости такой формат не подойдёт, потому что это уже полноценная компания.

ВАЖНО
Если человек уволился с работы, в течение двух лет он не может сотрудничать с компанией-работодателем в статусе самозанятого. Это надо учитывать тем, кто хочет уйти из штата и начать работать на себя.

В итоге сферы деятельности, в которых может реализоваться самозанятый, разные. Так, в списке приложения «Мой налог» десятки вариантов, например:

  • администрирование; 
  • анализ данных; 
  • вёрстка и дизайн;
  • обработка данных;
  • техподдержка;
  • автоэвакуация;
  • буксировка;
  • перевозка пассажиров и грузов;
  • аренда квартир;
  • аренда машин;
  • прокат;
  • услуги по временному проживанию;
  • услуги по хранению;
  • социальная помощь;
  • химчистка;
  • груминг;
  • дрессировка животных;
  • кинология;
  • передержка животных;
  • уход за животными;
  • исследования;
  • маркетинг;
  • реклама;
  • обрядовые услуги;
  • опросы;
  • общественное питание;
  • благоустройство территории; 
  • животноводство;
  • лес, охота, рыбалка;
  • приём или сдача лома;
  • переработка отходов;
  • сельскохозяйственные услуги;
  • металлообработка;
  • проектирование;
  • услуги по сборке; 
  • бытовой дизайн;
  • реставрация;
  • ремонт квартир;
  • издательские услуги. 

При этом даже в одной сфере деятельности может быть множество разных профессий и нюансов, поэтому стоит уделить время и перепроверить легальность работы именно для вашей области. Убедитесь, что соблюдаете все требования 422-ФЗ к плательщикам НПД. 

А конкретные условия работы зависят от того, есть ли у самозанятого статус индивидуального предпринимателя. Регистрация в качестве ИП даёт плательщику НПД несколько преимуществ:

  • можно использовать расчётный счёт, например открыть его на выгодных условиях в Точка Банк
  • пользоваться банковскими сервисами для бизнеса; 
  • менять режим налогообложения при необходимости. 

При этом ИП на НПД сохраняет все преимущества самозанятого. Например, не платит страховые взносы, а налоги для него по-прежнему рассчитываются по низким ставкам — 4 и 6%. 

Как ИП перейти на НПД: пошаговая инструкция

Какие товары нельзя производить самому

Один из популярных видов деятельности — собственное производство. Граждане могут производить разные товары, главное — не подакцизные и не подлежащие маркировке. 

Как пример: можно печь торты на заказ и быть самозанятым. Но нельзя производить духи для продажи, так как такой товар подлежит маркировке.

Подакцизные товары

Это товары, за которые платят дополнительный налог — акциз. Перечень периодически меняется, но в нём обычно остаются:

  • этиловый спирт;
  • алкогольные напитки;
  • спиртосодержащие товары, в которых больше 9% этилового спирта;
  • табак и жидкости для электронных сигарет.

В нём также присутствуют нефтяное сырьё, бензин и другие товары. Полный список есть в Налоговом кодексе.

Маркируемые товары

Это товары, которые отмечают специальным кодом, чтобы избежать подделок и контрафакта. Для этого же товары регистрируют в системе «Честный знак». Если товар подлежит маркировке, самозанятый не может его производить. Это могут делать только ИП и ООО. 

Перечень товаров, которые надо маркировать, длинный и регулярно обновляется. Например, в списке есть: 

  • духи;
  • шины и покрышки;
  • одежда; 
  • обувь;
  • лекарства;
  • молочная продукция. 

Уточним важный момент с одеждой. Самозанятым нельзя продавать одежду собственного производства, если для неё требуется маркировка. А на заказ шить можно. 

Стоит ли регистрироваться в статусе самозанятого

Регистрироваться в качестве самозанятого стоит, чтобы вести дела официально, выйти «из серой зоны» и начать платить налоги. Это позволит не переживать о проверках ФНС, так как вся деятельность будет легальной.

Коротко расскажем о плюсах и минусах НПД.

Плюсы: 

  • низкая налоговая ставка;
  • разовый налоговый вычет;
  • не надо платить страховые взносы;
  • не надо использовать онлайн-кассу;
  • нет отчётности.

Минусы: 

  • годовой доход ограничен;
  • страховой стаж на время работы на НПД прерывается;
  • если не платить взносы, нельзя уйти на больничный;
  • нельзя совмещать с другими системами налогообложения;
  • есть ограничения по видам деятельности на НПД.

В итоге налог на профессиональный доход — один из самых простых и понятных режимов. Но в нём много ограничений. Если режим не подходит вам, изучите другие системы налогообложения и выберите подходящую для вашей деятельности. 

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Сферы деятельности самозанятых — Точка Банк