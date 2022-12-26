Как пополнить расчётный счёт для ООО

Коротко Любое поступление нужно обосновать документами и отразить в бухгалтерском учёте. Тогда у банка и налоговой не возникнет к вам вопросов. Законодательных ограничений на сумму пополнения нет, но есть лимиты по тарифам банка на бесплатное пополнение. За превышение обычно берут комиссию.

Участники ООО могут пополнить счёт четырьмя способами: дать займ компании, оказать безвозмездную помощь, сделать вклад в имущество или увеличить уставный капитал. С некоторых способов придётся заплатить налог.

Когда понадобится пополнить расчётный счёт

Ситуации, когда нужно пополнить счёт ООО, бывают разные.

Перед крупными платежами. Зарплата, налоги, оплата поставщику — такие расходы лучше планировать заранее. Ведите платёжный календарь с датами и суммами, чтобы понимать, когда и сколько денег должно быть на счёте. При кассовом разрыве. Иногда платежи от клиентов задерживаются, а вам нужно рассчитаться с поставщиком, заплатить налоги или выдать зарплату. Если средств на счёте не хватает, стоит заранее внести недостающую сумму. Для развития бизнеса. Средства могут понадобиться для открытия новой точки, покупки оборудования, запуска рекламы или найма сотрудников.

Представим, что ООО владеет сетью магазинов конфет. Перед Новым годом компания решила запустить новую линейку продукции, но на это нужна крупная сумма, которой нет на счёте. Участники ООО договариваются внести недостающие деньги из своих средств.

Расскажем, как всё законно оформить и избежать дополнительных расходов.

Как пополнить расчётный счёт ООО

Обычно счёт пополняется автоматически — когда клиенты и контрагенты переводят оплату за товары или услуги. Но такие поступления не зависят от руководства компании, и рассчитывать на них при срочной нехватке средств нельзя.

Тогда приходится пополнять счёт самостоятельно. И вот здесь начинаются сложности.

ИП может просто перевести деньги с личной карты — для него это обычная операция. А вот с ООО так не получится. Компания — это отдельная организация. У неё свои деньги, отдельные от денег владельцев.

ВАЖНО Любое пополнение нужно правильно оформить: составить документы, указать назначение платежа, отразить операцию в бухучёте . Если этого не сделать, у банка и налоговой могут возникнуть вопросы.

Самый простой вариант — купить у своей компании товар или услугу и оформить кассовый чек. Деньги попадут на счёт, но придётся заплатить налог. Это невыгодно, поэтому так мало кто делает.

Дальше рассмотрим четыре законных способа пополнить расчётный счёт ООО, которые чаще всего используют. Вы можете выбрать наиболее подходящий.

1. Участник ООО даёт займ компании

Способ подходит, если компания готова вернуть деньги. Займ может быть выдан под какой-то процент или быть беспроцентным — по выбору участника ООО.

Важно всё правильно оформить. Заключить договор займа и прописать в нём ключевые условия: сумму, процентную ставку, срок и порядок возврата. Так, если не указать ставку или что займ беспроцентный, проценты рассчитают автоматически по ключевой ставке ЦБ РФ.

Компания должна вернуть деньги частями или одной суммой в срок, который указали в договоре. Если срок не указан — в течение 30 дней после требования участника ООО. При этом договор сохраняет силу, даже если займодавец выйдет из состава участников общества.

Ещё важный момент — участник может простить долг компании. Для этого нужно оформить специальное соглашение о прощении долга. Тогда компании не придётся возвращать средства, вместе с тем их включат в доходы и нужно будет заплатить налог.

Налогообложение: сам займ налогом не облагается. Проценты по займу облагаются НДФЛ и включаются в расходы компании. Прощённый долг облагается налогом как доход компании.

Проводка для бухучёта: Д51 — К66 (К67).

2. Участник ООО оказывает безвозмездную помощь

Вариант подходит для ситуаций, когда участник готов безвозмездно дать деньги компании.

Составьте соглашение о безвозмездной финансовой помощи. А при переводе платежа обязательно укажите в назначении номер документа и дату заключения.

Налогообложение: зависит от доли участника. Если доля 50% и больше — налог платить не нужно. Если меньше 50% — придётся заплатить налог.

Проводка для бухучёта: Д51 — К83.

3. Участники ООО делают вклад в имущество компании

По решению общего собрания участники ООО делают вклады пропорционально своим долям. Исключение — если в уставе прописали другой порядок. Причём вернуть вложенные деньги при таком способе участники не смогут.

В уставе должна быть прописана возможность делать вклады в имущество ООО. Если такого пункта нет — сначала внесите изменения в устав, зарегистрируйте обновлённую версию документа в ФНС, а потом вносите деньги.

Налогообложение: налог платить не нужно. Если потребуется изменить устав, госпошлина будет 800 ₽.

Проводка для бухучёта: Д51 — К83.

4. Участники ООО увеличивают уставный капитал

Сложный и долгий способ, который не подойдёт для быстрого пополнения счёта. Его используют, когда принципиален размер уставного капитала, — для кредита, госзакупок или лицензии.

Необходимо собрать участников ООО, внести поправки в устав и скорректировать доли участников, если потребуется. А потом зарегистрировать изменения в ФНС.

Налогообложение: налог платить не нужно, а за изменение устава надо заплатить госпошлину — 800 ₽.

Проводка для бухучёта: Д51 — К75.

Какие есть способы перевода денег на счёт ООО

Чтобы внести деньги на счёт ООО, можно использовать обычные способы:

Перевести деньги на расчётный счёт или корпоративную карту.

Внести деньги через кассу в банке.

Положить деньги через банкомат.

Любое поступление денег на счёт должно быть обосновано. Это важно, чтобы не возникло проблем с банком и налоговой, а счёт не попал под блокировку из-за подозрительной операции.

Если платёж заморозили или счёт заблокировали, сразу отвечайте на требование банка. Предоставьте документы, которые объясняют происхождение денег и цель платежа. Если всё в порядке, счёт разблокируют.

Сколько денег можно положить на расчётный счёт

Законодательных ограничений на сумму пополнения нет. Можете вносить столько, сколько нужно компании.

Однако есть лимиты банковских тарифов. Обычно банк устанавливает сумму бесплатного пополнения в месяц. Например, на базовом тарифе — до 100 000 ₽, а на продвинутом — до 600 000 ₽.

За превышение лимита придётся заплатить комиссию. Поэтому при выборе тарифа обращайте внимание на лимиты пополнения и другие условия обслуживания.

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