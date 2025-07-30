Как открыть клининговую компанию с нуля в 2026 году

Шаг 1. Выбрать направление: B2B или B2C
Клининговые компании работают в двух сегментах:
- B2C (Business-to-Consumer — бизнес для потребителя) — уборка частной недвижимости: квартир, домов, гаражей и территорий.
- B2B (Business-to-Business — бизнес для бизнеса) — уборка коммерческих объектов: офисов, ТЦ, медучреждений и производств.
Шаг 2. Составить бизнес-план
Бизнес-план поможет понять, какие услуги вы будете оказывать, кому их продавать, сколько денег понадобится на запуск и когда окупятся вложения.
Анализ рынка
Посмотрите, какие клининговые услуги востребованы в вашем городе и сколько за них берут конкуренты.
Информацию можно искать в таких источниках:
- Росстат — данные о доходах населения.
- Яндекс Вордстат — частотность запросов.
- Отраслевые исследования.
- Сайты клининговых компаний — услуги, цены и отзывы.
Можно также позвонить нескольким конкурентам и заказать у них уборку, чтобы оценить сервис с позиции клиента.
Бизнес‑план клининговой компании
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Подготовка финансового плана
Финансовый план показывает, сколько денег понадобится на запуск и работу бизнеса, какую выручку можно получить и когда компания выйдет на окупаемость.
Стартовые вложения
Рассмотрим примерный бюджет клининговой компании, которая работает в B2C-сегменте.
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Профессиональные пылесосы
|125 000–180 000
|Спецоборудование: компактный экстрактор, пароочистители
|120 000–150 000
|Инвентарь: швабры, вёдра, микрофибра, стремянки
|60 000–80 000
|Профессиональная химия
|35 000–40 000
|Спецодежда и СИЗ
|20 000–30 000
|Аренда помещения и депозит
|60 000–100 000
|Транспорт
|120 000–170 000
|Сайт, CRM и телефония
|65 000–95 000
|Реклама на первые три месяца
|250 000–350 000
|Онлайн-касса и ОФД
|25 000–35 000
|Страхование ответственности
|30 000–50 000
|Финансовая подушка
|590 000–720 000
|Итого
|1,5–2 млн
Ежемесячные расходы
Основные статьи затрат — зарплаты, расходники, транспорт, аренда и реклама. Сумма зависит от загрузки: при 120 заказах в месяц расходы компании, которая работает с физлицами, составят примерно 370 000–450 000 ₽ в месяц. А на старте, когда заказов 40–50, — около 265 000 ₽.
Разница возникает, потому что расходы делятся на две части. Постоянные не зависят от числа заказов — это зарплата администратора, аренда, реклама, сервисы и бухгалтерия, около 190 000 ₽ в месяц. Переменные возникают с каждым заказом: оплата клинера, химия и дорога до объекта — примерно 1 800 ₽ на уборку.
Прогноз доходов
Выручка — все деньги, которые поступают от клиентов. Прибыль — то, что остаётся после вычета расходов.
Выручка = Число заказов в месяц × Средний чек
При 120 заказах и среднем чеке 4 500 ₽ выручка составит 540 000 ₽.
Прибыль = Выручка − Постоянные расходы − (Переменные расходы на заказ × Число заказов)
При тех же 120 заказах: 540 000 − 190 000 − (1 800 × 120) = 134 000 ₽.
Окупаемость
Срок окупаемости показывает, через сколько месяцев вложенные в запуск клининга средства вернутся за счёт прибыли.
Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль
Например, при вложениях 1,5 млн ₽ и прибыли 100 000 ₽ в месяц бизнес окупится примерно за 15 месяцев. При прибыли около 175 000 ₽ — примерно за 8,5 месяца.
Точка безубыточности
Точка безубыточности показывает, сколько заказов нужно выполнить, чтобы покрыть расходы.
Точка безубыточности = Постоянные расходы ÷ (Средний чек − Переменные расходы на заказ)
Например, при постоянных расходах 190 000 ₽, чеке 4 500 ₽ и переменных расходах 1 800 ₽ на заказ понадобится около 70 заказов в месяц: 190 000 ÷ (4 500 − 1 800).
Ценообразование
Ориентироваться только на конкурентов недостаточно. Сначала посчитайте себестоимость уборки: оплату работы клинера, химию, расходники, транспорт и часть постоянных расходов.
Например, переменные расходы на заказ составляют 1 800 ₽, а доля постоянных при 120 заказах в месяц — ещё около 1 600 ₽. Тогда полная себестоимость уборки — 3 400 ₽. Цена должна быть выше этой суммы, чтобы бизнес приносил прибыль.
Важно учитывать, что доля постоянных расходов зависит от загрузки: чем больше заказов, тем она меньше. При 70 заказах в месяц она составит 2 700 ₽, и уборка за 3 400 ₽ уже не принесёт прибыли.
Шаг 3. Зарегистрировать бизнес
Сначала выберите форму ведения бизнеса — ИП или ООО.
ИП подойдёт, если запускаете бизнес один. Регистрация ИП проще, отчётности меньше, а прибыль можно тратить сразу: деньги на расчётном счёте принадлежат самому предпринимателю. Минус — по долгам бизнеса он отвечает личным имуществом.
ООО — если у бизнеса несколько собственников или среди заказчиков есть компании, которые по внутренним правилам работают только с юрлицами. Ответственность по общему правилу ограничена вкладом в уставный капитал, но вывести прибыль можно только через дивиденды или зарплату.
Комплект документов для регистрации клинингового бизнеса
Для регистрации ИП понадобятся заявление по форме Р21001 и паспорт при личной подаче. При подаче лично в ИФНС также потребуется уплатить госпошлину — 800 ₽. При электронной подаче госпошлины нет.
Для ООО список шире: заявление Р11001, устав, решение или протокол о создании компании и другие документы в зависимости от состава учредителей. Также при подаче документов лично в ИФНС нужна госпошлина 4 000 ₽, при электронной подаче платить её не придётся.
Коды ОКВЭД
В заявлении нужно указать основной код деятельности. Для общей уборки зданий подходит код 81.21 — деятельность по общей уборке зданий.
При необходимости можно добавить дополнительные коды под другие услуги.
Система налогообложения
Для клинингового бизнеса можно выбрать из нескольких вариантов:
- УСН «Доходы» — налог 6% со всех доходов.
- УСН «Доходы минус расходы» — 15% с разницы между доходами и расходами.
- ПСН (патент) — подходит только для ИП и по статье 346.43 НК РФ его оформляют только для уборки квартир и частных домов. Стоимость патента зависит от региона, рассчитать её можно на сайте ФНС.
Если ничего не делать и не подавать никаких уведомлений, останетесь на общей системе (ОСНО). А она обычно самая невыгодная для старта. Чтобы ничего не упустить, зарегистрировать бизнес и выбрать налоговый режим можно с помощью экспертов Точка Банка — подготовим документы для ФНС и откроем счёт.
Шаг 4. Организовать приём платежей
После регистрации бизнеса важно открыть расчётный счёт. Он нужен для приёма платежей от клиентов, оплаты аренды, налогов и зарплат.
Банки предлагают разные тарифы для малого бизнеса, поэтому стоит сравнить условия: размер комиссии за переводы, стоимость обслуживания, наличие онлайн‑банкинга и интеграции с бухгалтерскими сервисами.
В Точка Банке заявку на открытие счёта можно подать онлайн. Платежи ИП и юрлицам уходят без комиссии в любой банк, операции и контрагенты проверяются по 115-ФЗ. А поддержка отвечает круглосуточно — без ботов и скриптов. Также можно подключить все нужные сервисы: Онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект и другие.
По 54-ФЗ клининговая компания обязана использовать онлайн-кассу при расчётах с физическими лицами. Исключений два: вы работаете только с юрлицами и получаете оплату по безналу на расчётный счёт — или вы ИП на патенте и убираете квартиры и частные дома.
Собрать всё для работы по 54‑ФЗ — онлайн‑кассу, фискальный накопитель, подписку на ОФД — можно в Точка Банке. Поможем выбрать терминал или кассу, привезём и настроим от двух рабочих дней.
Шаг 5. Подготовить помещение и оборудование
На этом шаге нужно решить два вопроса: понадобится ли отдельное помещение и что закупить для работы.
Выбор помещения
Большой офис на старте не нужен: достаточно места для хранения химии, оборудования и расходников. Расположение в центре города тоже необязательно: сотрудники всё равно работают на объектах клиентов. Важнее удобный подъезд и условия для хранения техники.
Закупка оборудования и расходных материалов
Для B2C обычно достаточно базового набора: профессионального пылесоса, вёдер с отжимом, швабр, набора для мойки окон, химии под разные поверхности и расходников.
Для B2B оборудование зависит от площади и типа объекта. Например, для уборки больших помещений может понадобиться поломоечная машина. Для отдельных услуг — химчистки мебели или дезинфекции — пригодятся экстракторный пылесос и парогенератор.
Шаг 6. Нанять и обучить сотрудников
Нужно не только собрать команду, но и обучить её стандартам компании.
Найм персонала
На старте может быть достаточно 3–5 клинеров и администратора. Бухгалтера необязательно брать в штат — эту работу можно передать на аутсорсинг или подключить Онлайн-бухгалтерию.
Лучше искать сотрудников с опытом: обучать новичков с нуля будет сложнее.
Обучение сотрудников
Даже опытного клинера стоит познакомить со стандартами компании. В программу можно включить:
- Регламенты уборки.
- Работу с профессиональной химией.
- Несколько выездов с наставником.
- Итоговую проверку знаний и навыков.
Шаг 7. Запустить рекламу и найти клиентов
Рабочие варианты для продвижения клининга:
- Соцсети. Показывайте результаты уборки, публикуйте отзывы и рассказывайте об услугах.
- Блог. Пишите полезные материалы об уборке — они помогут привлекать аудиторию из поиска и повышать доверие.
- Программы лояльности. Предлагайте скидки за повторные заказы, бонусы за рекомендации и специальные условия постоянным клиентам.
- Таргетированная реклама. Запускайте объявления в соцсетях потенциальным клиентам по интересам, географии и другим параметрам.
- Контекстная реклама. Привлекайте людей, которые уже ищут клининговые услуги в интернете.
Отслеживайте, откуда приходят заявки и сколько стоит привлечение клиента. Так можно постепенно отказаться от неэффективных каналов и увеличить бюджет на те, которые дают заказы.