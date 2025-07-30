Как открыть клининговую компанию с нуля в 2026 году

Коротко Для старта важно зарегистрировать ИП или ООО. Из налоговых режимов подойдёт УСН, а для ИП, которые убирают квартиры и частные дома, — ещё и патент. Для общей уборки зданий можно взять основной ОКВЭД 81.21.

Выберите сегмент: B2C — работа с частными клиентами, B2B — с бизнесом. От этого зависят вложения и оборудование. Для B2C потребуется примерно 1,5–2 млн ₽, для B2B — около 6 млн ₽. Экономику просчитайте до старта: сколько стоит одна уборка, какие будут ежемесячные расходы и сколько заказов нужно, чтобы выйти в ноль.

Шаг 1. Выбрать направление: B2B или B2C

Клининговые компании работают в двух сегментах:

B2C (Business-to-Consumer — бизнес для потребителя) — уборка частной недвижимости: квартир, домов, гаражей и территорий. B2B (Business-to-Business — бизнес для бизнеса) — уборка коммерческих объектов: офисов, ТЦ, медучреждений и производств.

Как выбрать сегмент — B2B или B2C Выбор сегмента зависит от того, с кем вам комфортнее работать — с частными клиентами в квартирах и домах или с компаниями в офисах и на производстве. Я всегда предпочитала B2C‑сегмент — там всё понятно и быстро: от заявки до завершения проходит максимум один день, клиент принимает решение сразу.

В B2B всё иначе: долгие согласования и многоступенчатые процедуры. Но если хочется расти в объёмах, без корпоративных клиентов не обойтись, поэтому последний год я активно развиваю это направление.

Марина Бушмакина Владелица клининга «Первая уборка»

Шаг 2. Составить бизнес-план

Бизнес-план поможет понять, какие услуги вы будете оказывать, кому их продавать, сколько денег понадобится на запуск и когда окупятся вложения.

Анализ рынка

Посмотрите, какие клининговые услуги востребованы в вашем городе и сколько за них берут конкуренты.

Информацию можно искать в таких источниках:

Росстат — данные о доходах населения.

Яндекс Вордстат — частотность запросов.

Отраслевые исследования.

Сайты клининговых компаний — услуги, цены и отзывы.

Можно также позвонить нескольким конкурентам и заказать у них уборку, чтобы оценить сервис с позиции клиента.

Бизнес‑план клининговой компании Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Подготовка финансового плана

Финансовый план показывает, сколько денег понадобится на запуск и работу бизнеса, какую выручку можно получить и когда компания выйдет на окупаемость.

Стартовые вложения

Рассмотрим примерный бюджет клининговой компании, которая работает в B2C-сегменте.

Статья расходов Сумма, ₽ Профессиональные пылесосы 125 000–180 000 Спецоборудование: компактный экстрактор, пароочистители 120 000–150 000 Инвентарь: швабры, вёдра, микрофибра, стремянки 60 000–80 000 Профессиональная химия 35 000–40 000 Спецодежда и СИЗ 20 000–30 000 Аренда помещения и депозит 60 000–100 000 Транспорт 120 000–170 000 Сайт, CRM и телефония 65 000–95 000 Реклама на первые три месяца 250 000–350 000 Онлайн-касса и ОФД 25 000–35 000 Страхование ответственности 30 000–50 000 Финансовая подушка 590 000–720 000 Итого 1,5–2 млн

Инвестиции на запуск клининга Для запуска работы потребуется около 1,5–2 млн ₽, если планируете работать с физлицами. А для выхода на рынок юрлиц — примерно 6 млн ₽, поскольку одна только поломоечная машина может стоить 500 000–700 000 ₽.

Марина Бушмакина Владелица клининга «Первая уборка»

Ежемесячные расходы

Основные статьи затрат — зарплаты, расходники, транспорт, аренда и реклама. Сумма зависит от загрузки: при 120 заказах в месяц расходы компании, которая работает с физлицами, составят примерно 370 000–450 000 ₽ в месяц. А на старте, когда заказов 40–50, — около 265 000 ₽.

Разница возникает, потому что расходы делятся на две части. Постоянные не зависят от числа заказов — это зарплата администратора, аренда, реклама, сервисы и бухгалтерия, около 190 000 ₽ в месяц. Переменные возникают с каждым заказом: оплата клинера, химия и дорога до объекта — примерно 1 800 ₽ на уборку.

Прогноз доходов

Выручка — все деньги, которые поступают от клиентов. Прибыль — то, что остаётся после вычета расходов.

Выручка = Число заказов в месяц × Средний чек

При 120 заказах и среднем чеке 4 500 ₽ выручка составит 540 000 ₽.

Прибыль = Выручка − Постоянные расходы − (Переменные расходы на заказ × Число заказов)

При тех же 120 заказах: 540 000 − 190 000 − (1 800 × 120) = 134 000 ₽.

Окупаемость

Срок окупаемости показывает, через сколько месяцев вложенные в запуск клининга средства вернутся за счёт прибыли.

Срок окупаемости = Стартовые вложения ÷ Средняя ежемесячная прибыль

Например, при вложениях 1,5 млн ₽ и прибыли 100 000 ₽ в месяц бизнес окупится примерно за 15 месяцев. При прибыли около 175 000 ₽ — примерно за 8,5 месяца.

Точка безубыточности

Точка безубыточности показывает, сколько заказов нужно выполнить, чтобы покрыть расходы.

Точка безубыточности = Постоянные расходы ÷ (Средний чек − Переменные расходы на заказ)

Например, при постоянных расходах 190 000 ₽, чеке 4 500 ₽ и переменных расходах 1 800 ₽ на заказ понадобится около 70 заказов в месяц: 190 000 ÷ (4 500 − 1 800).

Ценообразование

Ориентироваться только на конкурентов недостаточно. Сначала посчитайте себестоимость уборки: оплату работы клинера, химию, расходники, транспорт и часть постоянных расходов.

Например, переменные расходы на заказ составляют 1 800 ₽, а доля постоянных при 120 заказах в месяц — ещё около 1 600 ₽. Тогда полная себестоимость уборки — 3 400 ₽. Цена должна быть выше этой суммы, чтобы бизнес приносил прибыль.

Важно учитывать, что доля постоянных расходов зависит от загрузки: чем больше заказов, тем она меньше. При 70 заказах в месяц она составит 2 700 ₽, и уборка за 3 400 ₽ уже не принесёт прибыли.

Шаг 3. Зарегистрировать бизнес

Сначала выберите форму ведения бизнеса — ИП или ООО.

ИП подойдёт, если запускаете бизнес один. Регистрация ИП проще, отчётности меньше, а прибыль можно тратить сразу: деньги на расчётном счёте принадлежат самому предпринимателю. Минус — по долгам бизнеса он отвечает личным имуществом.

ООО — если у бизнеса несколько собственников или среди заказчиков есть компании, которые по внутренним правилам работают только с юрлицами. Ответственность по общему правилу ограничена вкладом в уставный капитал, но вывести прибыль можно только через дивиденды или зарплату.

Комплект документов для регистрации клинингового бизнеса

Для регистрации ИП понадобятся заявление по форме Р21001 и паспорт при личной подаче. При подаче лично в ИФНС также потребуется уплатить госпошлину — 800 ₽. При электронной подаче госпошлины нет.

Для ООО список шире: заявление Р11001, устав, решение или протокол о создании компании и другие документы в зависимости от состава учредителей. Также при подаче документов лично в ИФНС нужна госпошлина 4 000 ₽, при электронной подаче платить её не придётся.

Коды ОКВЭД

В заявлении нужно указать основной код деятельности. Для общей уборки зданий подходит код 81.21 — деятельность по общей уборке зданий.

При необходимости можно добавить дополнительные коды под другие услуги.

Система налогообложения

Для клинингового бизнеса можно выбрать из нескольких вариантов:

Если ничего не делать и не подавать никаких уведомлений, останетесь на общей системе (ОСНО). А она обычно самая невыгодная для старта. Чтобы ничего не упустить, зарегистрировать бизнес и выбрать налоговый режим можно с помощью экспертов Точка Банка — подготовим документы для ФНС и откроем счёт.

Шаг 4. Организовать приём платежей

После регистрации бизнеса важно открыть расчётный счёт. Он нужен для приёма платежей от клиентов, оплаты аренды, налогов и зарплат.

Банки предлагают разные тарифы для малого бизнеса, поэтому стоит сравнить условия: размер комиссии за переводы, стоимость обслуживания, наличие онлайн‑банкинга и интеграции с бухгалтерскими сервисами.

В Точка Банке заявку на открытие счёта можно подать онлайн. Платежи ИП и юрлицам уходят без комиссии в любой банк, операции и контрагенты проверяются по 115-ФЗ. А поддержка отвечает круглосуточно — без ботов и скриптов. Также можно подключить все нужные сервисы: Онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект и другие.

По 54-ФЗ клининговая компания обязана использовать онлайн-кассу при расчётах с физическими лицами. Исключений два: вы работаете только с юрлицами и получаете оплату по безналу на расчётный счёт — или вы ИП на патенте и убираете квартиры и частные дома.

Собрать всё для работы по 54‑ФЗ — онлайн‑кассу, фискальный накопитель, подписку на ОФД — можно в Точка Банке. Поможем выбрать терминал или кассу, привезём и настроим от двух рабочих дней.

Шаг 5. Подготовить помещение и оборудование

На этом шаге нужно решить два вопроса: понадобится ли отдельное помещение и что закупить для работы.

Выбор помещения

Большой офис на старте не нужен: достаточно места для хранения химии, оборудования и расходников. Расположение в центре города тоже необязательно: сотрудники всё равно работают на объектах клиентов. Важнее удобный подъезд и условия для хранения техники.

ВАЖНО Если команда небольшая, без офиса можно обойтись. Оборудование можно хранить дома или на складе, а заявки принимать удалённо.



Закупка оборудования и расходных материалов

Для B2C обычно достаточно базового набора: профессионального пылесоса, вёдер с отжимом, швабр, набора для мойки окон, химии под разные поверхности и расходников.

Для B2B оборудование зависит от площади и типа объекта. Например, для уборки больших помещений может понадобиться поломоечная машина. Для отдельных услуг — химчистки мебели или дезинфекции — пригодятся экстракторный пылесос и парогенератор.

Шаг 6. Нанять и обучить сотрудников

Нужно не только собрать команду, но и обучить её стандартам компании.

Найм персонала

На старте может быть достаточно 3–5 клинеров и администратора. Бухгалтера необязательно брать в штат — эту работу можно передать на аутсорсинг или подключить Онлайн-бухгалтерию.

Лучше искать сотрудников с опытом: обучать новичков с нуля будет сложнее.

Обучение сотрудников

Даже опытного клинера стоит познакомить со стандартами компании. В программу можно включить:

Регламенты уборки.

Работу с профессиональной химией.

Несколько выездов с наставником.

Итоговую проверку знаний и навыков.

Ошибка — игнорировать охрану труда Владельцы клининговых компаний часто экономят на спецодежде и средствах индивидуальной защиты для сотрудников. Это не только нарушение требований охраны труда, но и причина текучки — в плохих условиях люди не задерживаются.

Я всегда выступаю за 100‑процентную охрану труда для каждого сотрудника. Мы выдаём полный комплект каждому клинеру — от повседневной рабочей одежды до зимней куртки и рабочей обуви. Это инвестиция в команду.

Марина Бушмакина Владелица клининга «Первая уборка»

Шаг 7. Запустить рекламу и найти клиентов

Рабочие варианты для продвижения клининга:

Соцсети. Показывайте результаты уборки, публикуйте отзывы и рассказывайте об услугах. Блог. Пишите полезные материалы об уборке — они помогут привлекать аудиторию из поиска и повышать доверие. Программы лояльности. Предлагайте скидки за повторные заказы, бонусы за рекомендации и специальные условия постоянным клиентам. Таргетированная реклама. Запускайте объявления в соцсетях потенциальным клиентам по интересам, географии и другим параметрам. Контекстная реклама. Привлекайте людей, которые уже ищут клининговые услуги в интернете.