Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Коротко

Заранее оцените обычный объём операций и выбирайте тариф с запасом на рост. Если компания часто работает с наличными или переводит крупные суммы физлицам, именно лимиты и комиссии за их превышение могут сильнее всего влиять на расходы.



При выборе банка для ООО смотрите не только на стоимость обслуживания. Сравните лимиты и комиссии за переводы физлицам, снятие и внесение наличных, качество поддержки и нужные бизнесу сервисы.