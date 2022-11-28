Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Нужен ли ООО расчётный счёт
Отдельной обязанности открыть расчётный счёт в законе нет, но работать без него практически невозможно. Юрлица, в отличие от ИП, не могут платить налоги и взносы наличными — только по безналу (п. 1 ст. 45 и п. 4 ст. 58 НК РФ). А ещё со счётом удобно:
- Рассчитываться с контрагентами — другими юрлицами и ИП — без ограничения в 100 000 ₽ по одному договору.
- Безналично оплачивать бизнес-расходы: аренду офиса, связь, интернет, доставку, услуги подрядчиков.
- Подключить эквайринг и оплату по QR-коду для удобства клиентов.
- Выплачивать зарплату сотрудникам, например через зарплатный проект.
- Вести внешнеэкономическую деятельность через валютный счёт.
- Получать банковские кредиты на развитие бизнеса.
Что оценить перед выбором банка
Перед выбором банка стоит сделать две вещи:
- Определить объём операций. Посчитайте примерно, сколько будете снимать наличными, на какую сумму будете делать переводы физлицам, а на какую — пополнять счёт. Это поможет выбрать тариф с подходящими лимитами и не переплачивать.
- Составить список задач. Подумайте, какие сервисы могут сэкономить вам время и силы. Работаете с самозанятыми? Пригодится сервис проверки их статусов и автоматического формирования документов. Планируете выход на маркетплейсы? Тогда обратите внимание на сервисы для селлеров.
Чек-лист: на что смотреть при выборе банка для ООО
После того как оценили свои потребности, сравните банки между собой. Поможет в этом чек-лист.
- Надёжность банка. Проверьте на сайте ЦБ, действует ли лицензия банка, а на сайте АСВ — участвует ли он в системе страхования вкладов. Изучите рейтинги и отзывы предпринимателей. Учтите: деньги ООО на счёте застрахованы на сумму до 1,4 млн ₽, только если компания входит в реестр субъектов МСП.
- Качество поддержки. Оцените, насколько оперативно специалисты решают нестандартные ситуации, легко ли связаться с живым консультантом или все обращения обрабатывает робот.
- Стоимость обслуживания. Сравните тарифы: что входит в базовую цену и сколько нужно будет платить за превышения. Сопоставьте лимиты со своим объёмом операций, так вы поймёте реальную стоимость обслуживания. Заодно узнайте, начисляет ли банк проценты на остаток — например по овернайту, когда деньги размещаются на ночь.
- Сервисы и продукты. Проверьте, какие инструменты предлагает банк: бухгалтерский и кадровый учёт, ЭДО, тендерное сопровождение, помощь с ВЭД. Сопоставьте их со своими задачами — так не придётся отдельно искать сторонние сервисы и подрядчиков.
- Кредитные продукты. Изучите условия по овердрафту, факторингу и бизнес-кредитам. Даже если сейчас финансирование не нужно, в будущем оно может понадобиться для развития бизнеса.
- Зарплатный проект. Если в ООО есть сотрудники, уточните: можно ли переводить зарплату на карты разных банков, подключается ли 1С, сколько времени занимает зачисление. Удобный зарплатный проект автоматизирует выплаты и экономит время бухгалтерии.
- Бизнес-карта. Узнайте, можно ли бесплатно выпустить корпоративные карты для руководителя и ответственных сотрудников. Проверьте, не влияют ли траты по карте на лимиты тарифа, начисляют ли баллы за покупки и можно ли пополнять через банкоматы.
- Эквайринг и онлайн-касса. Узнайте условия для розничной торговли и оплаты услуг. Лучше выбирать банк, который бесплатно помогает подключить и настроить онлайн-кассу вместе с эквайрингом.
Сколько стоит обслуживание в Точка Банке
Открытие счёта — 0 ₽. Стоимость дальнейшего обслуживания зависит от тарифа и активности бизнеса.
Тарифы отличаются включёнными лимитами на переводы физлицам, снятие и внесение наличных. Чем выше тариф, тем больше операций можно проводить без дополнительной комиссии. Для крупных компаний есть тариф с расширенными лимитами и индивидуальными условиями.
На основных тарифах платить за обслуживание не нужно, если за календарный месяц не было операций.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Актуальную стоимость, лимиты и комиссии за их превышение лучше проверять на странице тарифов Точка Банка.
Какие документы нужны для открытия расчётного счёта ООО
Перечень документов зависит от требований банка. В Точка Банке набор такой:
- Паспорт руководителя. Если руководителей несколько, нужны сведения о каждом.
- Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя.
- Устав компании — если он не типовой.
- Сведения об участниках: для участников с долей больше 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства. Для остальных — ФИО и дата рождения.
Список документов может быть и длиннее. Например, могут попросить решение об учреждении ООО, выписку из ЕГРЮЛ, лицензии и бухгалтерскую отчётность.
Как проходит открытие расчётного счёта
Процесс может отличаться в зависимости от банка. Расскажем, как всё проходит в Точка Банке.
Шаг 1. Онлайн-заявка. Оставьте заявку на сайте банка. Сотрудник перезвонит, поможет выбрать подходящий тариф и отправит реквизиты счёта — их можно сразу указывать в документах.
Шаг 2. Встреча со специалистом. Сотрудник банка приедет в удобное для вас место: в офис, домой или в ближайшее кафе. Он проверит документы, удостоверит личность и задаст вопросы о бизнесе, а вы подпишете документы в электронном виде.
Шаг 3. Проверка и открытие. После встречи банк проверит клиента и документы. Когда проверка завершится, счёт откроют, и станут доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.
Точка Банк сам уведомит налоговую об открытии счёта. А если ООО переходит из другого банка, подготовит письмо об изменении реквизитов для контрагентов.
Как снимать и вносить наличные
ООО может работать с наличными, но деньги компании принадлежат ей самой, а не директору или учредителю. Поэтому просто снять их со счёта на личные нужды нельзя — для этого нужно законное основание, например выплата зарплаты или дивидендов.
При работе с наличными учитывайте четыре вещи:
- Расходы бизнеса. Наличными можно выплачивать зарплату, командировочные, оплачивать закупки и другие расходы компании.
- Снятие наличных. Посмотрите в тарифе, сколько можно снять бесплатно за месяц и сколько придётся заплатить при превышении лимита.
- Пополнение. Внести наличные можно через кассу банка или банкомат с приёмом купюр. У онлайн-банков для этого может использоваться партнёрская сеть, поэтому заранее проверьте, есть ли подходящие точки рядом.
- Кассовая дисциплина. Если ООО работает с наличными, нужно оформлять приходные и расходные ордера и вести кассовую книгу. Субъекты малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных в кассе.
Зачем ООО несколько расчётных счетов
Закон не ограничивает их количество. Несколько счетов могут пригодиться, чтобы:
- Разделить денежные потоки. Например, один счёт использовать для расчётов с контрагентами, другой — для зарплат и других выплат. Так проще контролировать операции.
- Оставить резервный. Платёж может не пройти из-за технического сбоя или пока банк проверяет операции. Второй счёт позволит рассчитаться с контрагентом в срок.
- Распределить деньги между банками. Страховое возмещение для компаний из реестра МСП — до 1,4 млн ₽ по всем счетам в одном банке. Если храните больше, часть денег можно держать в другом банке.
В Точка Банке дополнительные счета можно открыть через интернет-банк без личной встречи с сотрудником.