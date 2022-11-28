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Расчётные счета
Расчётные счета

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Банков для бизнеса много, а условия обслуживания могут заметно отличаться. Вместе со специалистом по открытию расчётных счетов Анастасией Ситниковой разбираем, как выбрать банк и тариф для ООО и что учесть перед открытием счёта.

28.08.2026
788
788

Счёт для ООО в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ООО в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
При выборе банка для ООО смотрите не только на стоимость обслуживания. Сравните лимиты и комиссии за переводы физлицам, снятие и внесение наличных, качество поддержки и нужные бизнесу сервисы.
Заранее оцените обычный объём операций и выбирайте тариф с запасом на рост. Если компания часто работает с наличными или переводит крупные суммы физлицам, именно лимиты и комиссии за их превышение могут сильнее всего влиять на расходы.

Нужен ли ООО расчётный счёт

Отдельной обязанности открыть расчётный счёт в законе нет, но работать без него практически невозможно. Юрлица, в отличие от ИП, не могут платить налоги и взносы наличными — только по безналу (п. 1 ст. 45 и п. 4 ст. 58 НК РФ). А ещё со счётом удобно:

  1. Рассчитываться с контрагентами — другими юрлицами и ИП — без ограничения в 100 000 ₽ по одному договору.
  2. Безналично оплачивать бизнес-расходы: аренду офиса, связь, интернет, доставку, услуги подрядчиков.
  3. Подключить эквайринг и оплату по QR-коду для удобства клиентов.
  4. Выплачивать зарплату сотрудникам, например через зарплатный проект.
  5. Вести внешнеэкономическую деятельность через валютный счёт.
  6. Получать банковские кредиты на развитие бизнеса.

Что такое расчётный счёт и зачем он нужен

Что оценить перед выбором банка

Перед выбором банка стоит сделать две вещи:

  1. Определить объём операций. Посчитайте примерно, сколько будете снимать наличными, на какую сумму будете делать переводы физлицам, а на какую — пополнять счёт. Это поможет выбрать тариф с подходящими лимитами и не переплачивать.
  2. Составить список задач. Подумайте, какие сервисы могут сэкономить вам время и силы. Работаете с самозанятыми? Пригодится сервис проверки их статусов и автоматического формирования документов. Планируете выход на маркетплейсы? Тогда обратите внимание на сервисы для селлеров.

Чек-лист: на что смотреть при выборе банка для ООО

После того как оценили свои потребности, сравните банки между собой. Поможет в этом чек-лист.

  1. Надёжность банка. Проверьте на сайте ЦБ, действует ли лицензия банка, а на сайте АСВ — участвует ли он в системе страхования вкладов. Изучите рейтинги и отзывы предпринимателей. Учтите: деньги ООО на счёте застрахованы на сумму до 1,4 млн ₽, только если компания входит в реестр субъектов МСП.
  2. Качество поддержки. Оцените, насколько оперативно специалисты решают нестандартные ситуации, легко ли связаться с живым консультантом или все обращения обрабатывает робот. 
  3. Стоимость обслуживания. Сравните тарифы: что входит в базовую цену и сколько нужно будет платить за превышения. Сопоставьте лимиты со своим объёмом операций, так вы поймёте реальную стоимость обслуживания. Заодно узнайте, начисляет ли банк проценты на остаток — например по овернайту, когда деньги размещаются на ночь.
  4. Сервисы и продукты. Проверьте, какие инструменты предлагает банк: бухгалтерский и кадровый учёт, ЭДО, тендерное сопровождение, помощь с ВЭД. Сопоставьте их со своими задачами — так не придётся отдельно искать сторонние сервисы и подрядчиков.
  5. Кредитные продукты. Изучите условия по овердрафту, факторингу и бизнес-кредитам. Даже если сейчас финансирование не нужно, в будущем оно может понадобиться для развития бизнеса.
  6. Зарплатный проект. Если в ООО есть сотрудники, уточните: можно ли переводить зарплату на карты разных банков, подключается ли 1С, сколько времени занимает зачисление. Удобный зарплатный проект автоматизирует выплаты и экономит время бухгалтерии.
  7. Бизнес-карта. Узнайте, можно ли бесплатно выпустить корпоративные карты для руководителя и ответственных сотрудников. Проверьте, не влияют ли траты по карте на лимиты тарифа, начисляют ли баллы за покупки и можно ли пополнять через банкоматы.
  8. Эквайринг и онлайн-касса. Узнайте условия для розничной торговли и оплаты услуг. Лучше выбирать банк, который бесплатно помогает подключить и настроить онлайн-кассу вместе с эквайрингом. 

Комментарий эксперта

Выбирайте банк с запасом на рост. Сейчас у вас может быть пять сотрудников и оборот 1 млн ₽ в месяц, но через полгода штат вырастет до 15 человек, а платежей станет втрое больше.


Уточните заранее: легко ли перейти на другой тариф? Можно ли быстро поднять лимиты? Какие условия банк предложит при росте оборотов?

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Сколько стоит обслуживание в Точка Банке

Открытие счёта — 0 ₽. Стоимость дальнейшего обслуживания зависит от тарифа и активности бизнеса.

Тарифы отличаются включёнными лимитами на переводы физлицам, снятие и внесение наличных. Чем выше тариф, тем больше операций можно проводить без дополнительной комиссии. Для крупных компаний есть тариф с расширенными лимитами и индивидуальными условиями.

На основных тарифах платить за обслуживание не нужно, если за календарный месяц не было операций.

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Актуальную стоимость, лимиты и комиссии за их превышение лучше проверять на странице тарифов Точка Банка.

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта ООО

Перечень документов зависит от требований банка. В Точка Банке набор такой:

  1. Паспорт руководителя. Если руководителей несколько, нужны сведения о каждом.
  2. Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя.
  3. Устав компании — если он не типовой.
  4. Сведения об участниках: для участников с долей больше 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства. Для остальных — ФИО и дата рождения.

Список документов может быть и длиннее. Например, могут попросить решение об учреждении ООО, выписку из ЕГРЮЛ, лицензии и бухгалтерскую отчётность.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Как проходит открытие расчётного счёта

Процесс может отличаться в зависимости от банка. Расскажем, как всё проходит в Точка Банке.

Шаг 1. Онлайн-заявка. Оставьте заявку на сайте банка. Сотрудник перезвонит, поможет выбрать подходящий тариф и отправит реквизиты счёта — их можно сразу указывать в документах.

Как зарезервировать расчётный счёт для ИП и ООО в банке

Шаг 2. Встреча со специалистом. Сотрудник банка приедет в удобное для вас место: в офис, домой или в ближайшее кафе. Он проверит документы, удостоверит личность и задаст вопросы о бизнесе, а вы подпишете документы в электронном виде.

Шаг 3. Проверка и открытие. После встречи банк проверит клиента и документы. Когда проверка завершится, счёт откроют, и станут доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Точка Банк сам уведомит налоговую об открытии счёта. А если ООО переходит из другого банка, подготовит письмо об изменении реквизитов для контрагентов.

Как сменить обслуживающий банк

Как снимать и вносить наличные

ООО может работать с наличными, но деньги компании принадлежат ей самой, а не директору или учредителю. Поэтому просто снять их со счёта на личные нужды нельзя — для этого нужно законное основание, например выплата зарплаты или дивидендов.

Как снять наличные с расчётного счёта ООО

При работе с наличными учитывайте четыре вещи:

  1. Расходы бизнеса. Наличными можно выплачивать зарплату, командировочные, оплачивать закупки и другие расходы компании.
  2. Снятие наличных. Посмотрите в тарифе, сколько можно снять бесплатно за месяц и сколько придётся заплатить при превышении лимита.
  3. Пополнение. Внести наличные можно через кассу банка или банкомат с приёмом купюр. У онлайн-банков для этого может использоваться партнёрская сеть, поэтому заранее проверьте, есть ли подходящие точки рядом.
  4. Кассовая дисциплина. Если ООО работает с наличными, нужно оформлять приходные и расходные ордера и вести кассовую книгу. Субъекты малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных в кассе.

Зачем ООО несколько расчётных счетов

Закон не ограничивает их количество. Несколько счетов могут пригодиться, чтобы:

  1. Разделить денежные потоки. Например, один счёт использовать для расчётов с контрагентами, другой — для зарплат и других выплат. Так проще контролировать операции.
  2. Оставить резервный. Платёж может не пройти из-за технического сбоя или пока банк проверяет операции. Второй счёт позволит рассчитаться с контрагентом в срок.
  3. Распределить деньги между банками. Страховое возмещение для компаний из реестра МСП — до 1,4 млн ₽ по всем счетам в одном банке. Если храните больше, часть денег можно держать в другом банке.

В Точка Банке дополнительные счета можно открыть через интернет-банк без личной встречи с сотрудником.

Вопросы по теме

Обязательно ли ООО открывать расчётный счёт?

Формально такой обязанности нет. Но без него ООО практически не сможет полноценно работать: юрлица платят налоги и взносы безналично, а расчёты наличными с организациями и ИП ограничены лимитом в 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ №5348-У).

Как открыть расчётный счёт для ООО онлайн и сколько это занимает?

В Точка Банке заявку можно подать онлайн. После обработки заявки банк отправит реквизиты — их можно сразу указывать в договорах и счетах. Полный доступ к счёту открывается не сразу: сначала представитель банка проверяет документы на встрече, затем банк проверяет саму компанию.

Нужно ли закрывать старый счёт при переходе в другой банк?

Нет. Можно открыть новый счёт, перевести контрагентов на новые реквизиты, а старый закрыть позже или оставить в качестве второго.

Застрахованы ли деньги ООО на расчётном счёте?

Да, если компания входит в единый реестр субъектов МСП. С 2019 года страхование распространяется на малые предприятия, с 2024 года — и на средние. Максимальное возмещение — 1,4 млн ₽ по всем счетам компании в одном банке.

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Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО в 2026 году — Точка Банк