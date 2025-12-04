Бизнес-туры в Китай

Китай — крупнейший торговый партнёр России. Тысячи российских продавцов закупают товары из Китая для перепродажи на маркетплейсах, в оптовых и розничных магазинах. Бизнес-туры, о которых мы расскажем, помогут найти поставщиков, изучить производство и заключить контракты.
Бизнес-тур — это организованная деловая поездка. Её можно разнообразить познавательной программой. Туры в Китай способствуют обмену опытом, налаживанию деловых связей для новых проектов и сотрудничества.
Форматы и цели бизнес-туризма в Китае
Виды китайских бизнес-туров:
- Поиск поставщика. Российские предприниматели посещают отраслевые выставки, ярмарки, оптовые рынки, знакомятся с новинками товаров, заключают первичные соглашения о поставках.
- Экскурсии по фабрикам и заводам. В рамках деловой поездки можно изучить место, процесс и качество производства товаров, которые российский бизнес планирует закупать. Важно видеть, как производят продукцию, которую будут продавать в России.
- Переговоры и подписание договора. Такие деловые поездки включают в себя личные встречи с китайскими продавцами в неформальной обстановке, официальные переговоры, заключение международных контрактов на поставку. Если переводчик обязателен во всех форматах, то в переговорах ещё должен участвовать юрист, разбирающийся в китайских законах.
Что включает бизнес-тур в Китай
Основные услуги, включаемые турфирмами в бизнес-поездки по Китаю:
- бронирование авиабилетов и гостиниц;
- подготовка программы бизнес-тура по дням;
- организация переговоров;
- помощь с поиском и проверкой поставщиков;
- получение пригласительных билетов на выставки;
- юридические услуги;
- помощь на переговорах;
- личный переводчик.
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги для коммерческих поездок:
- Транспорт. Турфирмы организуют трансфер из аэропорта до выставок и заводов. Клиентам не придётся самостоятельно строить маршрут, следить за расписанием общественного транспорта или вызывать такси.
- Сопровождение. Русскоязычный переводчик не только поможет на переговорах, экскурсиях по фабрикам или выставкам. На него можно положиться в бытовых вопросах, он подскажет популярные места для посещения, расскажет о местных заведениях, тонкостях китайской культуры и жизни.
- Оплата расходов. Клиент вносит депозит в рублях, компании их переводят в юани. Этими деньгами можно расплачиваться за услуги, товары, личные расходы. Не придётся искать обменник, чтобы конвертировать валюту.
Выставки и мероприятия для деловых поездок
Кантонская ярмарка
Дважды в год в Гуанчжоу проходит одна из самых масштабных в мире выставок — Кантонская ярмарка. Там представлены товары почти во всех отраслях — от мелкой бижутерии до автомобилей. В рамках Кантон-тура деловые туристы знакомятся с отраслевыми товарами, заключают контракты на поставку и т.п.
Экскурсии и выставки в Шанхае
Ежегодно в Шанхае проходят десятки международных выставок, собирающих миллионы посетителей. В отличие от Кантонской ярмарки, которая считается универсальной, здесь проходят отраслевые. Например, CIHIE Shanghai — выставка продукции для строительства, China International Import Expo — выставка импортных товаров и услуг, ProWine China — алкогольной продукции и т.п.
Также среди популярных городов, где много выставок и оптовых рынков, отметим Иу, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.
Как выбрать программу бизнес-тура
Чтобы деловая поездка прошла с пользой, нужно выбрать подходящую из разных предложений от компаний. Для этого следует:
- Определить цель поездки. Если бизнес ищет новых поставщиков, то ему нужен тур на оптовый рынок или выставку. Если заключить сделку, то подойдёт поездка со специалистами по переговорам. Можно отправиться в Китай на фабрику, чтобы изучить производство товаров. Тогда стоит выбрать программу с экскурсией по заводу.
- Рассчитать бюджет. Где-то проживание и питание входят в стоимость тура, где-то нет. Надо это уточнять у компаний, организующих поездку. Дешевле всего стоят туры на ярмарки, дороже — для переговоров и экскурсий по заводам.
- Сравнить предложения. У компании, организующей деловую поездку, должны быть партнёры в Китае, собственные переводчики, юристы, которые разбираются в китайском законодательстве. Стоит изучить также отзывы клиентов и выбрать подходящее предложение.
- Изучите китайские производственные кластеры. Нужно двигаться за своим товаром в соответствующий кластер — не обязательно ждать выставки. Например, в Вэньчжоу (Чжэцзян) много производств обуви, в Шэньчжэне (Гуандун) — электроники. А в северных провинциях много городов, которые заточены на производство сырья и оборудования для тяжёлой промышленности.
Дополнительно рекомендуем изучить китайские традиции, основные выражения, купить символические подарки. Если китайский партнёр поймёт, что российский покупатель готовился к встрече, проявляет уважение к культуре и обычаям, то с большей вероятностью пойдёт на компромисс и сотрудничество.