Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ВЭД
  4. Бизнес-туры в Китай
ВЭД
ВЭД

Бизнес-туры в Китай

В этой статье Точка Банк расскажет о бизнес-турах в Китай. Это деловые поездки для поиска поставщиков, переговоров с ними и изучения производства товаров. И в них есть свои нюансы.

04.12.2025
962
962

Закупки из Китая оптом под ключ

Полное сопровождение, поиск поставщика, белая доставка, расчёт в рублях
Подробнее

Узнайте, как привезти ваш товар

Узнайте, как привезти ваш товар

Закупки из Китая оптом под ключ

Полное сопровождение, поиск поставщика, белая доставка, расчёт в рублях
Подробнее

Узнайте, как привезти ваш товар

Узнайте, как привезти ваш товар

Автор

Китай — крупнейший торговый партнёр России. Тысячи российских продавцов закупают товары из Китая для перепродажи на маркетплейсах, в оптовых и розничных магазинах. Бизнес-туры, о которых мы расскажем, помогут найти поставщиков, изучить производство и заключить контракты.

Коротко
Бизнес-тур в Китай — деловая поездка для развития бизнеса. Она помогает узнать о том, что сейчас популярно на рынке, увидеть, как работают успешные компании, и найти новых партнёров. В бизнес-турах можно встречаться с другими предпринимателями, ходить на китайские выставки, семинары и мастер-классы, а также посещать разные фабрики и заводы по производству товаров.

Бизнес-тур — это организованная деловая поездка. Её можно разнообразить познавательной программой. Туры в Китай способствуют обмену опытом, налаживанию деловых связей для новых проектов и сотрудничества.

Форматы и цели бизнес-туризма в Китае

Виды китайских бизнес-туров:

  • Поиск поставщика. Российские предприниматели посещают отраслевые выставки, ярмарки, оптовые рынки, знакомятся с новинками товаров, заключают первичные соглашения о поставках.
  • Экскурсии по фабрикам и заводам. В рамках деловой поездки можно изучить место, процесс и качество производства товаров, которые российский бизнес планирует закупать. Важно видеть, как производят продукцию, которую будут продавать в России.
  • Переговоры и подписание договора. Такие деловые поездки включают в себя личные встречи с китайскими продавцами в неформальной обстановке, официальные переговоры, заключение международных контрактов на поставку. Если переводчик обязателен во всех форматах, то в переговорах ещё должен участвовать юрист, разбирающийся в китайских законах.
ПРИМЕР
ИП Иванов И. продаёт на Ozon постельное бельё. Он хочет выделиться среди других продавцов, заказывает в турфирме бизнес-тур на Кантонскую ярмарку, где в течение нескольких дней изучает товары. Находит двух поставщиков и заключает с ними контракты на небольшую партию детского постельного белья с изображениями Лабубу. В России таких предложений на рынке нет, поэтому товары Иванова пользуются большим спросом.
Такой поездкой можно закрыть вопрос с образцами, кастомизацией, требованиями к качеству и браком. Иванов вживую показывает поставщику, как ему нужно произвести товар, какого качества он должен быть, где должен быть размещён дизайн или логотип.

Что включает бизнес-тур в Китай

Основные услуги, включаемые турфирмами в бизнес-поездки по Китаю:

  • бронирование авиабилетов и гостиниц;
  • подготовка программы бизнес-тура по дням;
  • организация переговоров;
  • получение пригласительных билетов на выставки;
  • юридические услуги;
  • помощь на переговорах;
  • личный переводчик.
Не готовы лететь в Китай?
Сделаем закупку без поездки: возьмём на себя поиск поставщика, оплату, таможню и сертификаты.

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги для коммерческих поездок:

  • Транспорт. Турфирмы организуют трансфер из аэропорта до выставок и заводов. Клиентам не придётся самостоятельно строить маршрут, следить за расписанием общественного транспорта или вызывать такси.
  • Сопровождение. Русскоязычный переводчик не только поможет на переговорах, экскурсиях по фабрикам или выставкам. На него можно положиться в бытовых вопросах, он подскажет популярные места для посещения, расскажет о местных заведениях, тонкостях китайской культуры и жизни.
  • Оплата расходов. Клиент вносит депозит в рублях, компании их переводят в юани. Этими деньгами можно расплачиваться за услуги, товары, личные расходы. Не придётся искать обменник, чтобы конвертировать валюту.

Выставки и мероприятия для деловых поездок

Кантонская ярмарка

Дважды в год в Гуанчжоу проходит одна из самых масштабных в мире выставок — Кантонская ярмарка. Там представлены товары почти во всех отраслях — от мелкой бижутерии до автомобилей. В рамках Кантон-тура деловые туристы знакомятся с отраслевыми товарами, заключают контракты на поставку и т.п.

Экскурсии и выставки в Шанхае

Ежегодно в Шанхае проходят десятки международных выставок, собирающих миллионы посетителей. В отличие от Кантонской ярмарки, которая считается универсальной, здесь проходят отраслевые. Например, CIHIE Shanghai — выставка продукции для строительства, China International Import Expo — выставка импортных товаров и услуг, ProWine China — алкогольной продукции и т.п.

Также среди популярных городов, где много выставок и оптовых рынков, отметим Иу, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.

Как выбрать программу бизнес-тура

Чтобы деловая поездка прошла с пользой, нужно выбрать подходящую из разных предложений от компаний. Для этого следует:

  • Определить цель поездки. Если бизнес ищет новых поставщиков, то ему нужен тур на оптовый рынок или выставку. Если заключить сделку, то подойдёт поездка со специалистами по переговорам. Можно отправиться в Китай на фабрику, чтобы изучить производство товаров. Тогда стоит выбрать программу с экскурсией по заводу.
  • Рассчитать бюджет. Где-то проживание и питание входят в стоимость тура, где-то нет. Надо это уточнять у компаний, организующих поездку. Дешевле всего стоят туры на ярмарки, дороже — для переговоров и экскурсий по заводам.
  • Сравнить предложения. У компании, организующей деловую поездку, должны быть партнёры в Китае, собственные переводчики, юристы, которые разбираются в китайском законодательстве. Стоит изучить также отзывы клиентов и выбрать подходящее предложение.
  • Изучите китайские производственные кластеры. Нужно двигаться за своим товаром в соответствующий кластер — не обязательно ждать выставки. Например, в Вэньчжоу (Чжэцзян) много производств обуви, в Шэньчжэне (Гуандун) — электроники. А в северных провинциях много городов, которые заточены на производство сырья и оборудования для тяжёлой промышленности.

Дополнительно рекомендуем изучить китайские традиции, основные выражения, купить символические подарки. Если китайский партнёр поймёт, что российский покупатель готовился к встрече, проявляет уважение к культуре и обычаям, то с большей вероятностью пойдёт на компромисс и сотрудничество.

Другие статьи по теме

10 МАРТА 2025
14 266
Виктория Сахарова
Личный кабинет ФТС для участников ВЭД
11 ФЕВРАЛЯ 2026
3724
Сергей Зотов
Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Узнайте, как привезти ваш товар

Узнайте, как привезти ваш товар

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Бизнес-туры в Китай: как съездить за товаром самостоятельно — Точка Банк