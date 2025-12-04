Бизнес-туры в Китай

Китай — крупнейший торговый партнёр России. Тысячи российских продавцов закупают товары из Китая для перепродажи на маркетплейсах, в оптовых и розничных магазинах. Бизнес-туры, о которых мы расскажем, помогут найти поставщиков, изучить производство и заключить контракты.

Коротко Бизнес-тур в Китай — деловая поездка для развития бизнеса. Она помогает узнать о том, что сейчас популярно на рынке, увидеть, как работают успешные компании, и найти новых партнёров. В бизнес-турах можно встречаться с другими предпринимателями, ходить на китайские выставки , семинары и мастер-классы, а также посещать разные фабрики и заводы по производству товаров.

Бизнес-тур — это организованная деловая поездка. Её можно разнообразить познавательной программой. Туры в Китай способствуют обмену опытом, налаживанию деловых связей для новых проектов и сотрудничества.

Форматы и цели бизнес-туризма в Китае

Виды китайских бизнес-туров:

Поиск поставщика . Российские предприниматели посещают отраслевые выставки, ярмарки, оптовые рынки, знакомятся с новинками товаров, заключают первичные соглашения о поставках.

Экскурсии по фабрикам и заводам . В рамках деловой поездки можно изучить место, процесс и качество производства товаров, которые российский бизнес планирует закупать. Важно видеть, как производят продукцию, которую будут продавать в России.

Переговоры и подписание договора. Такие деловые поездки включают в себя личные встречи с китайскими продавцами в неформальной обстановке, официальные переговоры, заключение международных контрактов на поставку. Если переводчик обязателен во всех форматах, то в переговорах ещё должен участвовать юрист, разбирающийся в китайских законах.

ПРИМЕР ИП Иванов И. продаёт на Ozon постельное бельё. Он хочет выделиться среди других продавцов, заказывает в турфирме бизнес-тур на Кантонскую ярмарку, где в течение нескольких дней изучает товары. Находит двух поставщиков и заключает с ними контракты на небольшую партию детского постельного белья с изображениями Лабубу. В России таких предложений на рынке нет, поэтому товары Иванова пользуются большим спросом. Такой поездкой можно закрыть вопрос с образцами, кастомизацией, требованиями к качеству и браком. Иванов вживую показывает поставщику, как ему нужно произвести товар, какого качества он должен быть, где должен быть размещён дизайн или логотип.



Что включает бизнес-тур в Китай

Основные услуги, включаемые турфирмами в бизнес-поездки по Китаю:

бронирование авиабилетов и гостиниц;

подготовка программы бизнес-тура по дням;

организация переговоров;

поиском и проверкой поставщиков помощь с

получение пригласительных билетов на выставки;

юридические услуги;

помощь на переговорах;

личный переводчик.

Дополнительные услуги

Дополнительные услуги для коммерческих поездок:

Транспорт . Турфирмы организуют трансфер из аэропорта до выставок и заводов. Клиентам не придётся самостоятельно строить маршрут, следить за расписанием общественного транспорта или вызывать такси.

Сопровождение . Русскоязычный переводчик не только поможет на переговорах, экскурсиях по фабрикам или выставкам. На него можно положиться в бытовых вопросах, он подскажет популярные места для посещения, расскажет о местных заведениях, тонкостях китайской культуры и жизни.

Оплата расходов. Клиент вносит депозит в рублях, компании их переводят в юани. Этими деньгами можно расплачиваться за услуги, товары, личные расходы. Не придётся искать обменник, чтобы конвертировать валюту.

Выставки и мероприятия для деловых поездок

Кантонская ярмарка

Дважды в год в Гуанчжоу проходит одна из самых масштабных в мире выставок — Кантонская ярмарка. Там представлены товары почти во всех отраслях — от мелкой бижутерии до автомобилей. В рамках Кантон-тура деловые туристы знакомятся с отраслевыми товарами, заключают контракты на поставку и т.п.

Экскурсии и выставки в Шанхае

Ежегодно в Шанхае проходят десятки международных выставок, собирающих миллионы посетителей. В отличие от Кантонской ярмарки, которая считается универсальной, здесь проходят отраслевые. Например, CIHIE Shanghai — выставка продукции для строительства, China International Import Expo — выставка импортных товаров и услуг, ProWine China — алкогольной продукции и т.п.

Также среди популярных городов, где много выставок и оптовых рынков, отметим Иу, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.

Как выбрать программу бизнес-тура

Чтобы деловая поездка прошла с пользой, нужно выбрать подходящую из разных предложений от компаний. Для этого следует:

Определить цель поездки . Если бизнес ищет новых поставщиков, то ему нужен тур на оптовый рынок или выставку. Если заключить сделку, то подойдёт поездка со специалистами по переговорам. Можно отправиться в Китай на фабрику, чтобы изучить производство товаров. Тогда стоит выбрать программу с экскурсией по заводу.

Рассчитать бюджет . Где-то проживание и питание входят в стоимость тура, где-то нет. Надо это уточнять у компаний, организующих поездку. Дешевле всего стоят туры на ярмарки, дороже — для переговоров и экскурсий по заводам.

Сравнить предложения . У компании, организующей деловую поездку, должны быть партнёры в Китае, собственные переводчики, юристы, которые разбираются в китайском законодательстве. Стоит изучить также отзывы клиентов и выбрать подходящее предложение.

Изучите китайские производственные кластеры. Нужно двигаться за своим товаром в соответствующий кластер — не обязательно ждать выставки. Например, в Вэньчжоу (Чжэцзян) много производств обуви, в Шэньчжэне (Гуандун) — электроники. А в северных провинциях много городов, которые заточены на производство сырья и оборудования для тяжёлой промышленности.