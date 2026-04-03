Как найти поставщиков на Кантонской выставке

Представьте: предприниматель месяцами искал поставщика, изучал каталоги, сравнивал цены и почти нашёл идеальный вариант. Но на расстоянии в тысячи километров трудно оценить качество товара, проверить лицензии и понять, с каким продавцом работать.

Кантонская ярмарка 2026 решает эти проблемы за несколько дней: всё — от образцов до переговоров — под одной крышей. В этом материале собрали главное о выставке и подготовке к ней.

Что такое Кантонская ярмарка

Кантонская выставка — это главная витрина китайской промышленности. С 1957 года ярмарка собирает гостей в Гуанчжоу дважды в год — весной и осенью.

Сюда приезжают покупатели со всего мира, а центр событий — выставочный комплекс «Пачжоу» площадью 1,18 млн м². Это самая большая площадка в Азии, которая и сама впечатляет не меньше, чем экспозиции внутри. Смартфоны и мебель, одежда и станки — кажется, не существует товара, которого здесь нет. За каждым стендом стоит компания — их здесь больше 25 000.

Даты, этапы и расписание Кантонской выставки 2026

Выставка делится на 3 этапа по 5 дней.

Весенняя 139-я сессия

15–19 апреля — электроника, бытовая техника, оборудование и машины, транспорт, инструменты, новая энергетика.

23–27 апреля — товары для дома, мебель, подарки, декор, керамика.

1–5 мая — текстиль, одежда, товары личной гигиены, медицинские изделия, игрушки, продукты питания.

Время работы: с 9:30 до 18:00.

Осенняя 140-я сессия

15–19 октября — электроника, оборудование, промышленная продукция.

23–27 октября — потребительские товары и керамика.

31 октября — 4 ноября — текстиль и медицинская продукция.

Время работы: с 9:30 до 18:00.

Зачем ехать на Кантонскую ярмарку

Кантонская выставка — это рабочая площадка для бизнеса. Здесь можно проверить товары лично, найти надёжных поставщиков и увидеть тренды рынка до того, как о них узнают конкуренты.

Преимущества посещения выставки

Прямой доступ к образцам — всё можно рассмотреть и попробовать на месте. В интернете сложно оценить качество материала и сборки, а здесь всё видно сразу — можно сравнить несколько вариантов и даже купить образцы.

Торг напрямую с производителем. Выставка — шанс познакомиться с десятками поставщиков. Переговоры и запуск поставок займут время, но личная встреча делает путь к сотрудничеству быстрее и безопаснее.

Будьте среди первых, кто видит новинки. На выставке показывают товары, которых ещё нет на Алибабе и других платформах, но они уже стали хитами в Китае и ещё не вышли на российский рынок. Это шанс привезти их раньше конкурентов.

Возможности для бизнеса

Кантонская ярмарка — это не только про заказы. Здесь предприниматели:

Изучают, как работают фабрики изнутри, и понимают их реальные производственные возможности.

Видят, какие технологии и материалы только входят в рынок, чтобы заранее оценить перспективы.

Узнают о новых логистических маршрутах и вариантах финансирования сделок прямо от китайских партнёров.

Получают понимание, как формируются цены и маржинальность на разных этапах цепочки поставок.

Кантонский экономический форум (КЭФ)

С 3 по 6 мая 2025 года в Гуанчжоу прошёл Второй Кантонский экономический форум. Более 2000 участников и 60+ спикеров из России и стран СНГ обсуждали, как искать поставщиков, выходить на маркетплейсы, продвигать товары в соцсетях и экспортировать продукцию в Китай.

Были кейсы от представителей крупнейших маркетплейсов и юристов по китайскому праву. В 2025 году в качестве спикеров и экспертов по работе с крупными производителями выступали представители Точка Банка. Форум дал практические инструменты для новичков, производителей, компаний с опытом и инвесторов.

Как найти надёжного поставщика на Кантонской ярмарке

Поиск поставщика можно разделить на четыре этапа.

1. Подготовка до поездки. Выберите этап выставки и составьте список товаров с требованиями. Например, минимальная партия (MOQ), сертификация, стандарты качества и желаемая цена.

Полезно изучить каталог участников на сайте ярмарки — у большинства есть базовая информация и контакты. Так вы сэкономите время на месте и сосредоточитесь на подходящих компаниях.

2. Личный контакт на выставке. Китайские компании часто ориентируются на долгосрочные отношения, а не только на разовые сделки. На месте важно:

Обсудить цену, MOQ, сроки, упаковку, доставку и другие условия.

Посмотреть образцы: качество видно сразу. Не ограничивайтесь фотографиями или витриной — просите показать детали.

Спросить о производственных мощностях и сертификации.

3. Проверка и верификация поставщика перед сотрудничеством. Не торопитесь подписывать контракт на месте. После ярмарки запросите коммерческое предложение и документацию.

Используйте агрегаторы qcc.com tianyancha.com , чтобы узнать, сколько лет работает компания и кто её владелец.

Проверьте, совпадает ли регистрационный номер поставщика в договоре с данными на www.gsxt.gov.cn

На этом же сайте можно посмотреть перечень разрешённых видов деятельности (аналог ОКВЭД), чтобы убедиться, что товары вашей поставки входят в сферу деятельности продавца.

На сайте Верховного суда Китая wenshu.court.gov.cn проверьте, участвовала ли компания в судебных разбирательствах.

Часто там есть истории, рейтинги и лицензии предприятий. Также используйте сервисы инспекций, которые проводят аудит заводов и инспекцию партий. Например, SGS и HQTS.

4. Пробные партии и тестовые сделки. Попросите образец товара. Надёжные поставщики часто готовы отправить несколько штук для проверки качества.

В Китае ценят стабильность и повторные заказы. Если поставщик видит серьёзный настрой, условия постепенно улучшаются: можно рассчитывать на персональные скидки, гибкие графики поставок и приоритет при доступе к новинкам.

Полезные советы и лайфхаки для участников

Перед поездкой на Кантонскую ярмарку нужно установить приложения для перевода, оплаты и ориентации по павильонам.

Используйте DeepSeek для общения и перевода надписей.

Alipay или WeChat Pay с привязанной международной картой позволят платить без наличных.

Официальное приложение Canton Fair поможет составлять маршруты по выставке, искать товары по категориям, а также переписываться в чатах и обмениваться визитками.

VPN откроет доступ к привычным сервисам вроде Google и WhatsApp, которые могут не работать в Китае.

Для стабильного интернета и звонков покупают местную SIM-карту или eSIM прямо в аэропорту. На выставку берут визитки для обмена контактами и надевают удобную обувь — придётся много ходить.

Адрес и место проведения

Ярмарка будет проходить в выставочном центре Пачжоу по адресу: 380 Yuejiang Mid Road, Haizhu District, Guangzhou.

Как зарегистрироваться на Кантонскую ярмарку

Чтобы зарегистрироваться бесплатно, посетители должны зайти на официальный сайт выставки, заполнить анкету и получить подтверждение на электронную почту. На входе в выставочный павильон нужно показать паспорт, чтобы выдали бейдж. Регистрация на самой выставке стоит 150 юаней.

Если владелец бизнеса планирует участие со своим стендом, то нужно подать заявку через сайт или официальных агентов, оплатить аренду (стоимость зависит от размера и расположения стенда) и подготовить документы на товары.

СОВЕТ Заявки на участие открывают за несколько месяцев до выставки. Лучше не тянуть и успеть забронировать право на вход.

Как добраться до павильона Кантонской выставки

Вылет из России. Из крупных городов есть прямые рейсы в Гуанчжоу, Шэньчжэнь или Гонконг.

Оптимально — сразу лететь в Гуанчжоу (аэропорт Baiyun, код CAN).

Паспортный контроль. В Китае нужен загранпаспорт, который будет действовать на протяжении всего срока пребывания. С 15.09.2025 по 14.09.2026 для россиян действует безвизовый режим на срок до 30 дней.

Из аэропорта Гуанчжоу до центра города. Можно добраться тремя способами.

Метро: станция Airport South → линия 3 → пересадка на линию 8 → станция Pazhou.

Такси: 40–50 минут до выставки, цена зависит от пробок.

Аэропоезд: скоростной поезд соединяет аэропорт с железнодорожным вокзалом Guangzhou North и городом. Это быстрее, чем ехать на метро.

До павильона выставки. Комплекс называется China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex). Ближайшая станция метро — Pazhou (линии 8 и 11), выходы у павильонов A, B, C. У многих гостиниц есть бесплатные шаттлы до выставки — это самый удобный вариант.

На месте. Нужно показать загранпаспорт и заранее оформленную регистрацию. Сотрудники выдадут бейдж и направят в нужный павильон.

Если вы потерялись на площадке Кантонской ярмарки или возник вопрос во время пребывания, организаторы готовы помочь. На территории выставки работает колл-центр для покупателей. Если вы в Китае, позвоните по номеру 4000-888-999 или же используйте международный номер +86-20-28-888-999. Кроме того, можно отправить письмо на info@cantonfair.org.cn.