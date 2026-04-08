Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» при импорте из Китая

Государство следит за товарами из Китая, которые продают в России. Для этого продавцы маркируют товары специальным кодом. По нему можно узнать, где и когда произвели товар, оригинальный он или нет.
Расскажем, как оформить «Честный ЗНАК» на товары из Китая, какие есть ошибки при регистрации и за что грозят штрафы при продаже немаркированной продукции.
Что такое маркировка «Честный ЗНАК» и зачем она нужна
«Честный ЗНАК» — государственная система маркировки товаров. С её помощью государство следит за их производством, движением и продажей, находит контрафакт.
Товары маркируют контрольным идентификационным знаком — КИЗ. Он зашит в код Data Matrix, который показывает производителя, место производства, основные характеристики и срок годности продукции. Data Matrix напоминает QR-код, который наносят на товар или его упаковку. Потребитель может отсканировать его через приложение «Честный ЗНАК» и посмотреть информацию о продукции.
Если приложение показывает, что такого кода нет, товар неоригинальный.
ИП и компании могут заказывать код в личном кабинете системы «Честный ЗНАК», отслеживать движение товара, создавать отчёты.
Какие товары нужно обязательно маркировать
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 №792-р. Среди товаров:
- безалкогольные напитки;
- постельное бельё и текстиль;
- лекарства и БАДы;
- газированная вода;
- табак;
- молочная продукция;
- ветеринарные препараты и корма для животных;
- бакалея;
- лекарства;
- косметика;
- стройматериалы;
- морепродукты;
- велосипеды;
- обувь и т.д.
Что проверить до закупки
|Категория товаров
|Что проверить
|Что важно знать
|Бакалея
|Входит ли позиция в перечень
|Часть ассортимента маркируется, часть нет — легко перепутать по бытовому названию
|Напитки
|Попадает ли напиток под маркировку или входит в список исключений
|Исключения из правил — соки и морсы, вода в месте розничной продажи
|Медицинские изделия
|Входит ли изделие в перечень, есть ли регистрационное удостоверение
|Маркируют не все медизделия, а по перечню
|Одежда и обувь
|Относится ли позиция к перечню по коду ТН ВЭД
|Один и тот же товар может относиться к разным группам
|Молочная продукция
|Срок хранения (до или более 40 суток), входит ли в список исключений
|Порядок учёта зависит от срока хранения
|Косметика и бытовая химия
|Входит ли товар в перечень, срок начала маркировки
|Часть ассортимента маркируется, часть нет
|БАДы и спортивное питание
|Конкретная категория БАДа, этап маркировки
|Перечень БАДов расширяется поэтапно
важно сверить позицию
|Игрушки детские
|Относится ли позиция к перечню по коду ТН ВЭД
|Под маркировку попадают только игрушки. Для колясок, сосок и посуды не нужна маркировка «Честного ЗНАКА»
Этапы маркировки товаров из Китая
1. Регистрация в GS1 РУС
Импортёр регистрируется в GS1 РУС. Эта компания разрабатывает и присваивает уникальные коды GTIN — глобальный номер товара в международной базе. Это важная часть кода системы «Честный ЗНАК».
Для регистрации ИП или руководителя юридического лица понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в удостоверяющем центре ФНС.
2. Регистрация в системе «Честный ЗНАК»
Импортёр регистрируется на сайте ГИС МТ, устанавливает программное обеспечение для работы в системе, подключается к ЭДО, добавляет товары.
3. Создание карточки
Импортёр создаёт для каждого товара карточку с описанием: название, характеристики, изготовитель, код ТН ВЭД. Если у продукции есть международный код GTIN, то его нужно загрузить в систему.
4. Заказ кода маркировки
В личном кабинете импортёр пополняет баланс, заказывает и оплачивает нужное количество кодов Data Matrix. Стоимость — 50 копеек за код. Система отправляет их через пару минут после проведения платежа.
5. Отправка кода поставщику
Продукция из Китая должна прийти на таможню уже с маркировкой. Для этого импортёр заранее отправляет поставщику или посреднику код в формате PDF, чтобы тот распечатал и наклеил его на товар или упаковку перед отправкой.
6. Таможенное оформление
При подаче таможенной декларации на партию из Китая нужно указать в 31-й графе коды идентификации.
7. Ввод товара в оборот
Таможня пропускает груз из Китая, импортёр отмечает это в личном кабинете ГИС МТ, меняет статус товара, указывает номер и дату таможенной декларации.
Контроль перед отправкой партии
Когда коды Data Matrix заказаны, а макет согласован, импортёр проверяет партию. На этом этапе ошибку можно недорого исправить. После растаможки это дороже и дольше.
Чек-лист для импортёра: проверка партии на маркировку
- Проверьте, попадает ли товар под обязательную маркировку. Для этого сверьтесь с перечнем из распоряжения Правительства РФ №792-р и его актуальными редакциями. Не все товары из Китая маркируют — только те, что в перечне.
- Проверьте товарную группу, описание товара и код ТН ВЭД.
- Закажите коды Data Matrix и подготовьте техническое задание для поставщика. Оплатите коды и получите их в личном кабинете ГИС МТ. ТЗ нужно, чтобы поставщик не додумывал требования к маркировке на месте.
- Передайте поставщику требования к нанесению маркировки. Пропишите всё подробно: формат и размер наклейки, куда конкретно нанести маркировку.
- Запросите фото или видео нанесённого кода на образце упаковки. Не верьте на слово: убедитесь, что код не просто есть, а хорошо читается.
- Сверьте коды с партией и документами до отправки. Коды из заказа должны совпадать с теми, что нанесены на коробки.
- Назначьте ответственного за ввод товара в оборот после таможенного оформления. После прохождения таможни он изменит статус товара в ГИС МТ и укажет номер и дату таможенной декларации.
Сложности и ошибки при маркировке
Почему «Честный ЗНАК» отказал в маркировке
Система «Честный ЗНАК» не зарегистрирует товар, если:
- Заявитель указал сертификаты и декларации, которых нет в государственных реестрах.
- Указанные сертификаты и декларации уже недействительны.
- Сведения о продукции из разрешительных документов не совпадают со сведениями, представленными для её регистрации.
- В поданных документах есть ошибки.
- Заявитель и подписант — разные люди.
- У подписанта нет права использования КЭП.
- Заявитель не предоставил разрешительные документы на товар.
Почему таможня может задержать китайский товар на границе
Таможенники могут не пропустить даже промаркированную продукцию. Например, в следующих случаях:
- декларант в графе 31 ТД не указал код идентификации;
- код не соответствует «Честному ЗНАКУ»;
- таможенный сканер не считывает код из-за мятой, порванной или влажной этикетки.
Чтобы избежать задержек на таможне, нужно проверить правильность заполнения таможенной декларации и соответствие кодов друг другу в разных системах — лучше их копировать, а не вводить вручную. Чтобы маркировочная этикетка не испортилась при транспортировке, нужно наносить её в безопасном месте на упаковке или ламинировать, защитив от механических и атмосферных воздействий.
Штрафы и ответственность за нарушения маркировки
Размеры штрафов прописаны в ст. 15.12 и ст. 15.12.1 КоАП РФ. Они грозят индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Основные нарушения и штрафы:
- За производство, хранение и продажу немаркированных товаров из Китая, за исключением алкоголя и табака, продукцию конфискуют, ИП грозит штраф до 10 000 ₽, компаниям — до 300 000 ₽.
- За изготовление и продажу немаркированного табака или алкоголя ИП накажут штрафом в размере от 300 000 до 500 000 ₽, юрлицо — от 700 000 до 1 500 000 ₽. Конфискация товара по умолчанию.
- Если ИП вовремя не передали сведения в систему мониторинга, то им грозит штраф до 10 000 ₽, компаниям — до 100 000 ₽.
Кроме административной ответственности, есть уголовная по ст. 171.1 УК РФ. Она наступает при крупных оборотах немаркированной продукции. В этом случае должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 1 000 000 ₽, лишить свободы до шести лет или назначить принудительные работы.
Маркировка и маркетплейсы: требования и особенности
Если селлер заказывает или привозит товар из Китая в Россию, надо, чтобы товар был зарегистрирован в «Честном ЗНАКЕ». При официальном импорте маркировку наносит производитель или импортёр. Без маркировки продавать товары на Ozon и WB нельзя.
После продажи товара маркировочный код нужно изъять из системы «Честного ЗНАКА» в течение трёх дней. В одних случаях это ложится на продавца, в других — на маркетплейс. Всё зависит от выбранной схемы сотрудничества — FBS или FBO.