Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» при импорте из Китая

Специалист по подтверждению соответствия продукции (сертификации) и маркировке «Честный ЗНАК» в Точка Банке

Государство следит за товарами из Китая, которые продают в России. Для этого продавцы маркируют товары специальным кодом. По нему можно узнать, где и когда произвели товар, оригинальный он или нет.

Расскажем, как оформить «Честный ЗНАК» на товары из Китая, какие есть ошибки при регистрации и за что грозят штрафы при продаже немаркированной продукции.

Коротко Импортёр должен зарегистрироваться в национальной системе «Честный ЗНАК», оплатить маркировку и получить специальный код Data Matrix на каждую продукцию. Код в электронном виде нужно отправить китайскому поставщику, чтобы тот наклеил его на товар или упаковку. Без кода таможня партию не пропустит. Продажа немаркированной продукции в России грозит административной и уголовной ответственностью.

Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» — обязательная идентификация продукции различных товарных групп. Товар должен быть промаркирован до того, как попадёт на таможню. Продукцию маркирует производитель или посредник, поэтому маркировка может быть нанесена на производстве, складе временного хранения или таможенном складе.

Что такое маркировка «Честный ЗНАК» и зачем она нужна

«Честный ЗНАК» — государственная система маркировки товаров. С её помощью государство следит за их производством, движением и продажей, находит контрафакт.

Товары маркируют контрольным идентификационным знаком — КИЗ. Он зашит в код Data Matrix, который показывает производителя, место производства, основные характеристики и срок годности продукции. Data Matrix напоминает QR-код, который наносят на товар или его упаковку. Потребитель может отсканировать его через приложение «Честный ЗНАК» и посмотреть информацию о продукции.

Если приложение показывает, что такого кода нет, товар неоригинальный.

ПРИМЕР Покупатель приобретает влажный корм для своей кошки. Через приложение сканирует код, чтобы узнать, оригинальный это корм или нет. Если накормить питомца подделкой, то он может отравиться. С помощью маркировки покупатель ещё до оплаты может узнать всю информацию о корме, включая срок годности.



ИП и компании могут заказывать код в личном кабинете системы «Честный ЗНАК», отслеживать движение товара, создавать отчёты.

Какие товары нужно обязательно маркировать

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 №792-р. Среди товаров:

безалкогольные напитки;

постельное бельё и текстиль;

лекарства и БАДы;

газированная вода;

табак;

молочная продукция;

ветеринарные препараты и корма для животных;

бакалея;

лекарства;

косметика;

стройматериалы;

морепродукты;

велосипеды;

обувь и т.д.

Что проверить до закупки

Категория товаров Что проверить Что важно знать Бакалея Входит ли позиция в перечень Часть ассортимента маркируется, часть нет — легко перепутать по бытовому названию Напитки Попадает ли напиток под маркировку или входит в список исключений Исключения из правил — соки и морсы, вода в месте розничной продажи Медицинские изделия Входит ли изделие в перечень, есть ли регистрационное удостоверение Маркируют не все медизделия, а по перечню Одежда и обувь Относится ли позиция к перечню по коду ТН ВЭД Один и тот же товар может относиться к разным группам Молочная продукция Срок хранения (до или более 40 суток), входит ли в список исключений Порядок учёта зависит от срока хранения Косметика и бытовая химия Входит ли товар в перечень, срок начала маркировки Часть ассортимента маркируется, часть нет БАДы и спортивное питание Конкретная категория БАДа, этап маркировки Перечень БАДов расширяется поэтапно

важно сверить позицию Игрушки детские Относится ли позиция к перечню по коду ТН ВЭД Под маркировку попадают только игрушки. Для колясок, сосок и посуды не нужна маркировка «Честного ЗНАКА»

Этапы маркировки товаров из Китая

1. Регистрация в GS1 РУС

Импортёр регистрируется в GS1 РУС. Эта компания разрабатывает и присваивает уникальные коды GTIN — глобальный номер товара в международной базе. Это важная часть кода системы «Честный ЗНАК».

Для регистрации ИП или руководителя юридического лица понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в удостоверяющем центре ФНС.

2. Регистрация в системе «Честный ЗНАК»

Импортёр регистрируется на сайте ГИС МТ, устанавливает программное обеспечение для работы в системе, подключается к ЭДО, добавляет товары.

3. Создание карточки

Импортёр создаёт для каждого товара карточку с описанием: название, характеристики, изготовитель, код ТН ВЭД. Если у продукции есть международный код GTIN, то его нужно загрузить в систему.

4. Заказ кода маркировки

В личном кабинете импортёр пополняет баланс, заказывает и оплачивает нужное количество кодов Data Matrix. Стоимость — 50 копеек за код. Система отправляет их через пару минут после проведения платежа.

5. Отправка кода поставщику

Продукция из Китая должна прийти на таможню уже с маркировкой. Для этого импортёр заранее отправляет поставщику или посреднику код в формате PDF, чтобы тот распечатал и наклеил его на товар или упаковку перед отправкой.

6. Таможенное оформление

При подаче таможенной декларации на партию из Китая нужно указать в 31-й графе коды идентификации.

7. Ввод товара в оборот

Таможня пропускает груз из Китая, импортёр отмечает это в личном кабинете ГИС МТ, меняет статус товара, указывает номер и дату таможенной декларации.

Контроль перед отправкой партии

Когда коды Data Matrix заказаны, а макет согласован, импортёр проверяет партию. На этом этапе ошибку можно недорого исправить. После растаможки это дороже и дольше.

Чек-лист для импортёра: проверка партии на маркировку

Проверьте, попадает ли товар под обязательную маркировку. Для этого сверьтесь с перечнем из распоряжения Правительства РФ №792-р и его актуальными редакциями. Не все товары из Китая маркируют — только те, что в перечне. Проверьте товарную группу, описание товара и код ТН ВЭД. Закажите коды Data Matrix и подготовьте техническое задание для поставщика. Оплатите коды и получите их в личном кабинете ГИС МТ. ТЗ нужно, чтобы поставщик не додумывал требования к маркировке на месте. Передайте поставщику требования к нанесению маркировки. Пропишите всё подробно: формат и размер наклейки, куда конкретно нанести маркировку. Запросите фото или видео нанесённого кода на образце упаковки. Не верьте на слово: убедитесь, что код не просто есть, а хорошо читается. Сверьте коды с партией и документами до отправки. Коды из заказа должны совпадать с теми, что нанесены на коробки. Назначьте ответственного за ввод товара в оборот после таможенного оформления . После прохождения таможни он изменит статус товара в ГИС МТ и укажет номер и дату таможенной декларации.

Сложности и ошибки при маркировке

Почему «Честный ЗНАК» отказал в маркировке

Система «Честный ЗНАК» не зарегистрирует товар, если:

Заявитель указал сертификаты и декларации, которых нет в государственных реестрах.

Указанные сертификаты и декларации уже недействительны.

Сведения о продукции из разрешительных документов не совпадают со сведениями, представленными для её регистрации.

В поданных документах есть ошибки.

Заявитель и подписант — разные люди.

У подписанта нет права использования КЭП.

Заявитель не предоставил разрешительные документы на товар.

Почему таможня может задержать китайский товар на границе

Таможенники могут не пропустить даже промаркированную продукцию. Например, в следующих случаях:

декларант в графе 31 ТД не указал код идентификации;

код не соответствует «Честному ЗНАКУ»;

таможенный сканер не считывает код из-за мятой, порванной или влажной этикетки.

Чтобы избежать задержек на таможне, нужно проверить правильность заполнения таможенной декларации и соответствие кодов друг другу в разных системах — лучше их копировать, а не вводить вручную. Чтобы маркировочная этикетка не испортилась при транспортировке, нужно наносить её в безопасном месте на упаковке или ламинировать, защитив от механических и атмосферных воздействий.

Штрафы и ответственность за нарушения маркировки

Основные нарушения и штрафы:

За производство, хранение и продажу немаркированных товаров из Китая, за исключением алкоголя и табака, продукцию конфискуют, ИП грозит штраф до 10 000 ₽, компаниям — до 300 000 ₽.

За изготовление и продажу немаркированного табака или алкоголя ИП накажут штрафом в размере от 300 000 до 500 000 ₽, юрлицо — от 700 000 до 1 500 000 ₽. Конфискация товара по умолчанию.

Если ИП вовремя не передали сведения в систему мониторинга, то им грозит штраф до 10 000 ₽, компаниям — до 100 000 ₽.

Кроме административной ответственности, есть уголовная по ст. 171.1 УК РФ. Она наступает при крупных оборотах немаркированной продукции. В этом случае должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 1 000 000 ₽, лишить свободы до шести лет или назначить принудительные работы.

Маркировка и маркетплейсы: требования и особенности

Если селлер заказывает или привозит товар из Китая в Россию, надо, чтобы товар был зарегистрирован в «Честном ЗНАКЕ». При официальном импорте маркировку наносит производитель или импортёр. Без маркировки продавать товары на Ozon и WB нельзя.