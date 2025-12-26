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Маркировка
Маркировка

ЦРПТ «Честный ЗНАК»: система цифровой маркировки товаров

Система маркировки «Честный ЗНАК», созданная и поддерживаемая Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), становится обязательным элементом работы любого магазина, склада и производства. Теперь у каждой пары джинсов и каждой упаковки сметаны есть своя «биография».

26.12.2025
1362
1362

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Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

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Автор

Для предпринимателя это не просто формальность, а инструмент защиты от контрафакта, проверки надёжности партнёров и выстраивания прозрачной цепочки поставок. Точка Банк разобрал, как быстро внедрить маркировку в бизнес-процессы, пройти регистрацию и с помощью автоматизации полностью снять с себя риск штрафов.

Коротко
«Честный ЗНАК» — это государственная система цифровой маркировки, которая делает движение товаров прозрачным и защищает бизнес от контрафакта. Каждый товар получает уникальный код Data Matrix и официальный цифровой след. По коду можно проверить легальность товара и надёжность поставщика. Система автоматически фиксирует приёмку, продажу и вывод товара из оборота.
Для работы с маркировкой бизнесу нужно зарегистрироваться в системе ЦРПТ и настроить процессы. Понадобится квалифицированная электронная подпись, базовое оборудование и ЭДО. Регистрация проходит онлайн и бесплатно. После подписания электронных договоров можно полноценно работать в личном кабинете и избежать штрафов.

Что такое ЦРПТ и чем занимается

Центр перспективных технологий (ЦРПТ) — технологичный партнёр государства, который построил в России цифровую инфраструктуру для прозрачной торговли. Его главный продукт — система цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК». Это новый отраслевой стандарт, который делает видимым каждый этап пути товара от производителя до покупателя.

Как только на упаковке появляется код Data Matrix, у товара появляется официальный цифровой след. Система ЦРПТ обеспечивает полный контроль за оборотом продукции и подтверждает законность всей цепочки поставок.

Выгода для предпринимателя:

  • встроенная защита от контрафакта. Нечитаемый код — это стоп-сигнал для сделки, который экономит деньги и репутацию;
  • проверка добросовестности поставщика прямо во время разгрузки. Если товар не внесён в систему, значит, его официально не существует;
  • цифровая история товара становится основой для автоматизации. Учёт, приёмка и отчётность превращаются в быстрый процесс с минимумом ошибок;
  • сформированный национальный каталог товаров;
  • обучающие мероприятия для предпринимателей по работе в системе «Честный ЗНАК»;
  • работа в системе ЭДО Лайт;
  • работа сервиса «Маркировка.Просто», для заказа и печати кодов;
  • центр для поддержки предпринимателей по вопросам маркировки.

Как работает система цифровой маркировки товаров

Система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» хранит информацию о товаре на всём протяжении его жизненного цикла — от выпуска кода до продажи конечному потребителю.

Каждое перемещение товара между участниками оборота фиксируется в системе, поэтому история товара всегда актуальна и прозрачна.

Чтобы данные передавались автоматически, «Честный ЗНАК» интегрирован с другими системами:

  • операторами электронного документооборота (ЭДО); 
  • операторами фискальных данных (ОФД); 
  • кассами, складскими программами; 
  • учётными программами.

Как проходит цикл работы с кодом маркировки

1. Выпуск кода маркировки

Производитель или импортёр заказывает уникальные коды Data Matrix в системе «Честный ЗНАК».

Код маркировки Data Matrix (Честный ЗНАК) для отслеживания товаров.

Каждый код — это цифровая карточка конкретной единицы товара.

2. Ввод товара в оборот

Полученные коды печатаются и наносятся на товар или упаковку.

После этого участник оборота передаёт в «Честный ЗНАК» информацию о вводе товара в оборот. Система фиксирует, что товар произведён или ввезён легально.

3. Передача товара между участниками оборота

До момента продажи товар может несколько раз перепродаваться между юридическими лицами:

  • производителем; 
  • дистрибьюторами; 
  • оптовыми и розничными продавцами.

При каждом переходе права собственности данные о кодах маркировки передаются в «Честный ЗНАК».

Как правило, это происходит автоматически через операторов ЭДО при подписании универсального передаточного документа (УПД) с кодами маркировки.

Так система всегда знает:

  • у кого находится товар;
  • когда и кому он был передан.
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Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»

4. Приёмка маркированного товара

При поступлении партии товара сотрудник может выборочно отсканировать несколько кодов. Система за несколько минут подтверждает легальность всей партии. Если код принимается и отображается его история, товар считается легальным.

Если данные отсутствуют, это повод проверить поставщика.

5. Вывод товара из оборота

Вывод из оборота происходит при продаже конечному покупателю.

Продажа физическому лицу. В розничном магазине код сканируется на кассе. Касса через оператора фискальных данных передаёт сведения в «Честный ЗНАК», и товар автоматически фиксируется как выбывший из оборота.

Продажа юридическому лицу без кассы. Например, при продаже расходных материалов компании. В этом случае последний продавец самостоятельно передаёт в «Честный ЗНАК» информацию о выводе товара из оборота через личный кабинет или учётную систему.

6. Отчётность и контроль

Отчёты формируются автоматически — система знает, какие товары поступили, были переданы и выбыли из оборота. Вся информация доступна в личном кабинете «Честного ЗНАКА».

Официальный сайт оператора системы маркировки ЦРПТ

На информационном портале ЦРПТ размещены сведения о деятельности оператора и его проектах. Помимо системы «Честный ЗНАК», там представлена информация и о других решениях ЦРПТ, в том числе о Национальном каталоге и сервисе ТрекМарк. При этом вся практическая работа участников оборота товаров ведётся через специализированный бизнес-портал «Честный ЗНАК».

Когда нужен портал «Честный ЗНАК»:

  • в первый раз — для регистрации и получения доступа к личному кабинету;
  • при сомнениях — чтобы свериться с актуальным перечнем товаров;
  • в спорных ситуациях — для подачи официальных запросов в техподдержку.

Как подготовиться бизнесу для работы в системе оператора ЦРПТ

Подключение к системе маркировки — это отдельный проект для бизнеса. Чтобы избежать сбоев и ошибок, важно заранее подготовиться.

Шаг 1. Аудит товарооборота

Для начала убедитесь, что вы работаете с маркированными товарами.

  • Посмотрите календарь маркировки и проверьте, на каком этапе находится ваша товарная категория: эксперимент, обязательная маркировка для поставщиков или для всех участников оборота.
  • Проведите аудит ассортимента: сгруппируйте товары по кодам ОКПД2 и уточните у ключевых поставщиков, маркируют ли они продукцию и готовы ли передавать УПД с кодами маркировки. 

Шаг 2. Подготовьте квалифицированную электронную подпись (КЭП)

КЭП понадобится для регистрации и работы в личном кабинете «Честного ЗНАКА».

Проверьте, что:

  • подпись действующая и оформлена на организацию или ИП;
  • на рабочем месте настроено криптографическое ПО (например, КриптоПро).

Шаг 3. Подключите электронный документооборот (ЭДО)

Обмен документами с кодами маркировки осуществляется через ЭДО.

Обратите внимание:

  • идентификатор ЭДО потребуется указать при регистрации в личном кабинете «Честного ЗНАКА»;
  • заранее настройте обмен УПД с основными контрагентами.

Шаг 4. Согласуйте процессы с поставщиками и производителями

Важно заранее обсудить:

  • готов ли производитель или поставщик выпускать коды маркировки;
  • будут ли коды передаваться в УПД по ЭДО;
  • как действовать при расхождениях или ошибках в кодах. 
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Шаг 5. Зарегистрируйтесь в личном кабинете «Честного ЗНАКА»

После подготовки КЭП и ЭДО можно переходить к регистрации в системе. Подробный порядок регистрации рассматривается в следующем разделе.

Шаг 6. Определитесь с оборудованием

Выбор оборудования зависит от ваших бизнес-процессов.

Сканировать коды можно при фактической приёмке товара. Также допускается приёмка только по документам без пересчёта и сканирования каждой единицы, если вы доверяете данным поставщика.

Поэтому требования к оборудованию стоит формировать исходя из реальной схемы работы, а не только объёма поставок.

ПРИМЕР
Если вы продаёте маркированные товары в розницу, вам обязательно понадобится онлайн‑касса, которая поддерживает вывод товаров из оборота при продаже.

Как зарегистрироваться в личном кабинете ЦРПТ

Чтобы начать работать с системой, нужно пройти электронную регистрацию. Это бесплатно и не требует отправки бумажных документов.

С подробной инструкцией по регистрации в личном кабинете вы можете ознакомиться в наших материалах: 

Какие документы нужно подписывать для ЦРПТ

Для регистрации в системе бумажные документы не нужны. Чтобы заказывать коды маркировки, нужно электронно подписать договор с оператором.

Какие договоры и когда подписываются

  • Для работы только с готовым маркированным товаром — договор о подключении к Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).
  • Для производства или импорта, когда предприниматель сам заказывает коды — договор на предоставление кодов маркировки и договор на устройства регистрации эмиссии (РЭ).

Где найти и как подписать документы

  • Войдите в личный кабинет на сайте «Честный ЗНАК».
  • Перейдите в раздел «Документы от оператора» – «Общие документы». Здесь система размещает все подготовленные для предпринимателя договоры и заявки.
Раздел 'Общие документы' в личном кабинете: список договоров, заявок и уведомлений с датами регистрации, статусами (расторгнут, подписан, требует подписи) и связанными документами.

В подразделе «Маркировка» система автоматически укажет на неподписанные документы.

  • Статус «Подпишите документы» появляется, когда есть документы которые ещё ждут подписи.
Интерфейс раздела "Маркировка" с перечнем категорий товаров: табачная продукция, одежда, шины, молочная продукция, БАДы, пиво.

Подписать договоры может только пользователь в статусе «Руководитель организации», используя свою усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Все нужные документы отображаются в разделе «Документы от оператора». Без подписанного договора о подключении невозможно работать в системе, а без договора на предоставление кодов маркировки — заказывать коды для товаров.

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