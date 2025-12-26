ЦРПТ «Честный ЗНАК»: система цифровой маркировки товаров

Коротко

Для работы с маркировкой бизнесу нужно зарегистрироваться в системе ЦРПТ и настроить процессы. Понадобится квалифицированная электронная подпись, базовое оборудование и ЭДО. Регистрация проходит онлайн и бесплатно. После подписания электронных договоров можно полноценно работать в личном кабинете и избежать штрафов.



«Честный ЗНАК» — это государственная система цифровой маркировки, которая делает движение товаров прозрачным и защищает бизнес от контрафакта. Каждый товар получает уникальный код Data Matrix и официальный цифровой след. По коду можно проверить легальность товара и надёжность поставщика. Система автоматически фиксирует приёмку, продажу и вывод товара из оборота.