ЦРПТ «Честный ЗНАК»: система цифровой маркировки товаров

Для предпринимателя это не просто формальность, а инструмент защиты от контрафакта, проверки надёжности партнёров и выстраивания прозрачной цепочки поставок. Точка Банк разобрал, как быстро внедрить маркировку в бизнес-процессы, пройти регистрацию и с помощью автоматизации полностью снять с себя риск штрафов.
Что такое ЦРПТ и чем занимается
Центр перспективных технологий (ЦРПТ) — технологичный партнёр государства, который построил в России цифровую инфраструктуру для прозрачной торговли. Его главный продукт — система цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК». Это новый отраслевой стандарт, который делает видимым каждый этап пути товара от производителя до покупателя.
Как только на упаковке появляется код Data Matrix, у товара появляется официальный цифровой след. Система ЦРПТ обеспечивает полный контроль за оборотом продукции и подтверждает законность всей цепочки поставок.
Выгода для предпринимателя:
- встроенная защита от контрафакта. Нечитаемый код — это стоп-сигнал для сделки, который экономит деньги и репутацию;
- проверка добросовестности поставщика прямо во время разгрузки. Если товар не внесён в систему, значит, его официально не существует;
- цифровая история товара становится основой для автоматизации. Учёт, приёмка и отчётность превращаются в быстрый процесс с минимумом ошибок;
- сформированный национальный каталог товаров;
- обучающие мероприятия для предпринимателей по работе в системе «Честный ЗНАК»;
- работа в системе ЭДО Лайт;
- работа сервиса «Маркировка.Просто», для заказа и печати кодов;
- центр для поддержки предпринимателей по вопросам маркировки.
Как работает система цифровой маркировки товаров
Система цифровой маркировки «Честный ЗНАК» хранит информацию о товаре на всём протяжении его жизненного цикла — от выпуска кода до продажи конечному потребителю.
Каждое перемещение товара между участниками оборота фиксируется в системе, поэтому история товара всегда актуальна и прозрачна.
Чтобы данные передавались автоматически, «Честный ЗНАК» интегрирован с другими системами:
- операторами электронного документооборота (ЭДО);
- операторами фискальных данных (ОФД);
- кассами, складскими программами;
- учётными программами.
Как проходит цикл работы с кодом маркировки
1. Выпуск кода маркировки
Производитель или импортёр заказывает уникальные коды Data Matrix в системе «Честный ЗНАК».
Каждый код — это цифровая карточка конкретной единицы товара.
2. Ввод товара в оборот
Полученные коды печатаются и наносятся на товар или упаковку.
После этого участник оборота передаёт в «Честный ЗНАК» информацию о вводе товара в оборот. Система фиксирует, что товар произведён или ввезён легально.
3. Передача товара между участниками оборота
До момента продажи товар может несколько раз перепродаваться между юридическими лицами:
- производителем;
- дистрибьюторами;
- оптовыми и розничными продавцами.
При каждом переходе права собственности данные о кодах маркировки передаются в «Честный ЗНАК».
Как правило, это происходит автоматически через операторов ЭДО при подписании универсального передаточного документа (УПД) с кодами маркировки.
Так система всегда знает:
- у кого находится товар;
- когда и кому он был передан.
4. Приёмка маркированного товара
При поступлении партии товара сотрудник может выборочно отсканировать несколько кодов. Система за несколько минут подтверждает легальность всей партии. Если код принимается и отображается его история, товар считается легальным.
Если данные отсутствуют, это повод проверить поставщика.
5. Вывод товара из оборота
Вывод из оборота происходит при продаже конечному покупателю.
Продажа физическому лицу. В розничном магазине код сканируется на кассе. Касса через оператора фискальных данных передаёт сведения в «Честный ЗНАК», и товар автоматически фиксируется как выбывший из оборота.
Продажа юридическому лицу без кассы. Например, при продаже расходных материалов компании. В этом случае последний продавец самостоятельно передаёт в «Честный ЗНАК» информацию о выводе товара из оборота через личный кабинет или учётную систему.
6. Отчётность и контроль
Отчёты формируются автоматически — система знает, какие товары поступили, были переданы и выбыли из оборота. Вся информация доступна в личном кабинете «Честного ЗНАКА».
Официальный сайт оператора системы маркировки ЦРПТ
На информационном портале ЦРПТ размещены сведения о деятельности оператора и его проектах. Помимо системы «Честный ЗНАК», там представлена информация и о других решениях ЦРПТ, в том числе о Национальном каталоге и сервисе ТрекМарк. При этом вся практическая работа участников оборота товаров ведётся через специализированный бизнес-портал «Честный ЗНАК».
Когда нужен портал «Честный ЗНАК»:
- в первый раз — для регистрации и получения доступа к личному кабинету;
- при сомнениях — чтобы свериться с актуальным перечнем товаров;
- в спорных ситуациях — для подачи официальных запросов в техподдержку.
Как подготовиться бизнесу для работы в системе оператора ЦРПТ
Подключение к системе маркировки — это отдельный проект для бизнеса. Чтобы избежать сбоев и ошибок, важно заранее подготовиться.
Шаг 1. Аудит товарооборота
Для начала убедитесь, что вы работаете с маркированными товарами.
- Посмотрите календарь маркировки и проверьте, на каком этапе находится ваша товарная категория: эксперимент, обязательная маркировка для поставщиков или для всех участников оборота.
- Проведите аудит ассортимента: сгруппируйте товары по кодам ОКПД2 и уточните у ключевых поставщиков, маркируют ли они продукцию и готовы ли передавать УПД с кодами маркировки.
Шаг 2. Подготовьте квалифицированную электронную подпись (КЭП)
КЭП понадобится для регистрации и работы в личном кабинете «Честного ЗНАКА».
Проверьте, что:
- подпись действующая и оформлена на организацию или ИП;
- на рабочем месте настроено криптографическое ПО (например, КриптоПро).
Шаг 3. Подключите электронный документооборот (ЭДО)
Обмен документами с кодами маркировки осуществляется через ЭДО.
Обратите внимание:
- идентификатор ЭДО потребуется указать при регистрации в личном кабинете «Честного ЗНАКА»;
- заранее настройте обмен УПД с основными контрагентами.
Шаг 4. Согласуйте процессы с поставщиками и производителями
Важно заранее обсудить:
- готов ли производитель или поставщик выпускать коды маркировки;
- будут ли коды передаваться в УПД по ЭДО;
- как действовать при расхождениях или ошибках в кодах.
Шаг 5. Зарегистрируйтесь в личном кабинете «Честного ЗНАКА»
После подготовки КЭП и ЭДО можно переходить к регистрации в системе. Подробный порядок регистрации рассматривается в следующем разделе.
Шаг 6. Определитесь с оборудованием
Выбор оборудования зависит от ваших бизнес-процессов.
Сканировать коды можно при фактической приёмке товара. Также допускается приёмка только по документам без пересчёта и сканирования каждой единицы, если вы доверяете данным поставщика.
Поэтому требования к оборудованию стоит формировать исходя из реальной схемы работы, а не только объёма поставок.
Как зарегистрироваться в личном кабинете ЦРПТ
Чтобы начать работать с системой, нужно пройти электронную регистрацию. Это бесплатно и не требует отправки бумажных документов.
С подробной инструкцией по регистрации в личном кабинете вы можете ознакомиться в наших материалах:
Какие документы нужно подписывать для ЦРПТ
Для регистрации в системе бумажные документы не нужны. Чтобы заказывать коды маркировки, нужно электронно подписать договор с оператором.
Какие договоры и когда подписываются
- Для работы только с готовым маркированным товаром — договор о подключении к Государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).
- Для производства или импорта, когда предприниматель сам заказывает коды — договор на предоставление кодов маркировки и договор на устройства регистрации эмиссии (РЭ).
Где найти и как подписать документы
- Войдите в личный кабинет на сайте «Честный ЗНАК».
- Перейдите в раздел «Документы от оператора» – «Общие документы». Здесь система размещает все подготовленные для предпринимателя договоры и заявки.
В подразделе «Маркировка» система автоматически укажет на неподписанные документы.
- Статус «Подпишите документы» появляется, когда есть документы которые ещё ждут подписи.
Подписать договоры может только пользователь в статусе «Руководитель организации», используя свою усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Все нужные документы отображаются в разделе «Документы от оператора». Без подписанного договора о подключении невозможно работать в системе, а без договора на предоставление кодов маркировки — заказывать коды для товаров.