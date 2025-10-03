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Таможенный транзит

Представьте: производитель из Узбекистана отправляет урожай в Россию. Груз идёт транзитом через Казахстан. Таможня не требует уплату пошлин в Казахстане, так как товар перемещается по нему транзитно, а пункт назначения — Россия. Такой процесс называется таможенный транзит.

03.10.2025
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Таможенный транзит ускоряет прохождение таможни и помогает экономить на транспортировке. Точка Банк расскажет, когда и как можно поместить груз под эту процедуру. 

Что такое таможенный транзит

Таможенный транзит (ТТ) — процедура, согласно которой товары перемещаются внутри государств – членов ЕАЭС и пересекают их границы для въезда в третьи страны. Особенность транзита в том, что ввоз, вывоз и перемещение внутри транзитного режима осуществляются без уплаты пошлин и налогов в странах транзита. 

Процедуру применяют в случаях, когда:

  1. Зарубежные товары пересекают территорию ЕАЭС во время транспортировки в третьи страны.
  2. Товары перемещаются между странами ЕАЭС.
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Виды таможенного транзита

ТТ бывает внутренним и международным.

Внутренний таможенный транзит (ВТТ)Международный таможенный транзит (МТТ)
ВТТ используется в случаях, когда нужно переместить товар с границы на склад, другой таможенный пункт и т. п. внутри территории государств ЕАЭС. Декларант освобождается от уплаты налогов и пошлинЕго оформляют на иностранные грузы, маршрут доставки которых проходит через территорию ЕАЭС. Налоги и пошлины декларант не платит
ПРИМЕР
Из Китая в Финляндию через Россию перевозят партию электроники. Эти товары не будут продаваться в России, но транзитом пройдут через территорию РФ в Финляндию. 
На партию электроники оформят процедуру международного таможенного транзита. Груз должен следовать по заявленному маршруту и прибыть в таможенный пункт, находящийся на границе с Финляндией.

Документы для таможенного транзита

В основной список документов, которые запросит таможня для оформления ТТ, входят:

  • Инвойс.
  • Внешнеторговый контракт.
  • Транспортные документы.
  • Договор с экспедитором на перевозку.
  • Лицензия и другие разрешительные документы.
  • Схема доставки.
  • Полис страхования.
  • Сертификаты происхождения.
  • Транзитная декларация.

Сроки ТТ

Таможня устанавливает транзитные сроки самостоятельно, опираясь на вид транспортного средства, его возможности, маршрут, условия перевозчика и другие условия.

Исключение — перевозка поездом. Обычно срок транзита поездом не должен превышать более 1 месяца на 2 000 км пути. Но иногда его могут увеличить по мотивированному запросу декларанта.

Обеспечение таможенного транзита

С декларанта и перевозчика не взимаются пошлины, налоги и акцизы на транспортировку грузов. Но они должны предоставить залог, который гарантирует доставку товара до места назначения. 

В качестве залога можно предоставить банковскую гарантию на определённую сумму, залог имущества или страховой полис от аккредитованной компании. Поручителем может выступить платёжеспособный перевозчик, имеющий допуск к международной транспортировке.

Обязанности перевозчика

Перевозчик должен:

  • Вовремя привезти документы и товары в указанный пункт.
  • Обеспечить сохранность груза, упаковки и пломб.
  • Исключить перегрузку, разгрузку товаров, смену транспортного средства во время транзита. Исключение — специальное разрешение органа таможни.

Эти обязанности ложатся на декларанта тогда, когда перевозка проводится двумя и более видами транспортных средств.

Этапы таможенного транзита

Товары, помещаемые под эту процедуру, проходят несколько этапов:

  1. Прибывают в начальный пункт таможни, где декларант предоставляет необходимые документы и заявляет о помещении груза под режим ТТ.
  2. Инспекторы таможни обрабатывают запрос и выдают разрешение на перевозку иностранной продукции по территории ЕАЭС.
  3. До границы (при международном ТТ) или определённой точки внутри страны (при ВТТ) товары сопровождают таможенники или другие лица с их полномочиями.
  4. Процедура завершается, когда товары прибывают в конечную точку назначения вместе с подтверждающими документами.

Зачем декларанту помещать товары под ТТ

Таможенный транзит — выгодная таможенная процедура. И вот почему: 

  • Снижение затрат. В ТТ не нужно платить пошлины и налоги, когда груз пересекает каждую границу.  
  • Выбор любого таможенного поста. Представьте: есть две таможни. Одна находится ближе, но до второй удобнее добираться. Владелец груза может выбрать любой удобный пост для отправления груза и оформить на него таможенный транзит. 
  • Удобное отслеживание груза. Есть автоматизированные программы, которые отслеживают все виды транспорта в любой точке на территории ЕАЭС.
  • Упрощение мультимодальных перевозок. Если части партии находятся в разных складах, портах и терминалах, можно собрать их все воедино и вместе доставить до таможни для общего таможенного оформления. 

Риски и возможные проблемы при таможенном транзите

Несмотря на удобство таможенного транзита, во время процедуры могут возникнуть и сложности. Вот какие ситуации могут возникнуть:

  • Таможня запрашивает дополнительные документы.
  • За ошибки при подаче декларации штрафуют.
  • Срок транзита, влекущий штрафные санкции, увеличивается.
  • Дополнительные проверки и контроль задерживают груз.
  • Таможенные платежи уплачивают неверно.
  • Недостаточное обеспечение транзита.
  • Арест груза.

Говорит эксперт: как избежать рисков во время прохождения ТТ

Чтобы исключить ошибки в транзитной декларации, надо подготовить пакет сопроводительных документов. На их основании оформляется транзит, указываются сведения о грузе, отправителе, получателе, транспорте и маршруте. Эта информация должна соответствовать перевозочным документам. 

Далее груз следует отправить именно тем маршрутом и в то место назначения, которые указаны в транзитной декларации. Стоит заранее подготовиться к таможенному оформлению в пункте назначения, просчитав таможенные платежи и подготовив все необходимые документы.

Завершение и прекращение действия ТТ

Процедура завершается, когда товары прибывают в место доставки. Перевозчик или декларант должны передать таможенникам транзитную декларацию и другие бумаги. В течение нескольких часов после их регистрации процедура завершается.

ТТ прекращается в случаях, когда товары полностью или частично не доставлены в конечный пункт назначения. Дальнейшие действия при этом зависят от таможенной комиссии.   

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