Таможенный транзит

ВТТ используется в случаях, когда нужно переместить товар с границы на склад, другой таможенный пункт и т. п. внутри территории государств ЕАЭС. Декларант освобождается от уплаты налогов и пошлин

Его оформляют на иностранные грузы, маршрут доставки которых проходит через территорию ЕАЭС. Налоги и пошлины декларант не платит