Таможенный транзит ускоряет прохождение таможни и помогает экономить на транспортировке. Точка Банк расскажет, когда и как можно поместить груз под эту процедуру.
Что такое таможенный транзит
Таможенный транзит (ТТ) — процедура, согласно которой товары перемещаются внутри государств – членов ЕАЭС и пересекают их границы для въезда в третьи страны. Особенность транзита в том, что ввоз, вывоз и перемещение внутри транзитного режима осуществляются без уплаты пошлин и налогов в странах транзита.
Процедуру применяют в случаях, когда:
- Зарубежные товары пересекают территорию ЕАЭС во время транспортировки в третьи страны.
- Товары перемещаются между странами ЕАЭС.
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Виды таможенного транзита
ТТ бывает внутренним и международным.
|Внутренний таможенный транзит (ВТТ)
|Международный таможенный транзит (МТТ)
|ВТТ используется в случаях, когда нужно переместить товар с границы на склад, другой таможенный пункт и т. п. внутри территории государств ЕАЭС. Декларант освобождается от уплаты налогов и пошлин
|Его оформляют на иностранные грузы, маршрут доставки которых проходит через территорию ЕАЭС. Налоги и пошлины декларант не платит
Документы для таможенного транзита
В основной список документов, которые запросит таможня для оформления ТТ, входят:
- Инвойс.
- Внешнеторговый контракт.
- Транспортные документы.
- Договор с экспедитором на перевозку.
- Лицензия и другие разрешительные документы.
- Схема доставки.
- Полис страхования.
- Сертификаты происхождения.
- Транзитная декларация.
Сроки ТТ
Таможня устанавливает транзитные сроки самостоятельно, опираясь на вид транспортного средства, его возможности, маршрут, условия перевозчика и другие условия.
Исключение — перевозка поездом. Обычно срок транзита поездом не должен превышать более 1 месяца на 2 000 км пути. Но иногда его могут увеличить по мотивированному запросу декларанта.
Обеспечение таможенного транзита
С декларанта и перевозчика не взимаются пошлины, налоги и акцизы на транспортировку грузов. Но они должны предоставить залог, который гарантирует доставку товара до места назначения.
В качестве залога можно предоставить банковскую гарантию на определённую сумму, залог имущества или страховой полис от аккредитованной компании. Поручителем может выступить платёжеспособный перевозчик, имеющий допуск к международной транспортировке.
Обязанности перевозчика
Перевозчик должен:
- Вовремя привезти документы и товары в указанный пункт.
- Обеспечить сохранность груза, упаковки и пломб.
- Исключить перегрузку, разгрузку товаров, смену транспортного средства во время транзита. Исключение — специальное разрешение органа таможни.
Эти обязанности ложатся на декларанта тогда, когда перевозка проводится двумя и более видами транспортных средств.
Этапы таможенного транзита
Товары, помещаемые под эту процедуру, проходят несколько этапов:
- Прибывают в начальный пункт таможни, где декларант предоставляет необходимые документы и заявляет о помещении груза под режим ТТ.
- Инспекторы таможни обрабатывают запрос и выдают разрешение на перевозку иностранной продукции по территории ЕАЭС.
- До границы (при международном ТТ) или определённой точки внутри страны (при ВТТ) товары сопровождают таможенники или другие лица с их полномочиями.
- Процедура завершается, когда товары прибывают в конечную точку назначения вместе с подтверждающими документами.
Зачем декларанту помещать товары под ТТ
Таможенный транзит — выгодная таможенная процедура. И вот почему:
- Снижение затрат. В ТТ не нужно платить пошлины и налоги, когда груз пересекает каждую границу.
- Выбор любого таможенного поста. Представьте: есть две таможни. Одна находится ближе, но до второй удобнее добираться. Владелец груза может выбрать любой удобный пост для отправления груза и оформить на него таможенный транзит.
- Удобное отслеживание груза. Есть автоматизированные программы, которые отслеживают все виды транспорта в любой точке на территории ЕАЭС.
- Упрощение мультимодальных перевозок. Если части партии находятся в разных складах, портах и терминалах, можно собрать их все воедино и вместе доставить до таможни для общего таможенного оформления.
Риски и возможные проблемы при таможенном транзите
Несмотря на удобство таможенного транзита, во время процедуры могут возникнуть и сложности. Вот какие ситуации могут возникнуть:
- Таможня запрашивает дополнительные документы.
- За ошибки при подаче декларации штрафуют.
- Срок транзита, влекущий штрафные санкции, увеличивается.
- Дополнительные проверки и контроль задерживают груз.
- Таможенные платежи уплачивают неверно.
- Недостаточное обеспечение транзита.
- Арест груза.
Говорит эксперт: как избежать рисков во время прохождения ТТ
Чтобы исключить ошибки в транзитной декларации, надо подготовить пакет сопроводительных документов. На их основании оформляется транзит, указываются сведения о грузе, отправителе, получателе, транспорте и маршруте. Эта информация должна соответствовать перевозочным документам.
Далее груз следует отправить именно тем маршрутом и в то место назначения, которые указаны в транзитной декларации. Стоит заранее подготовиться к таможенному оформлению в пункте назначения, просчитав таможенные платежи и подготовив все необходимые документы.
Завершение и прекращение действия ТТ
Процедура завершается, когда товары прибывают в место доставки. Перевозчик или декларант должны передать таможенникам транзитную декларацию и другие бумаги. В течение нескольких часов после их регистрации процедура завершается.
ТТ прекращается в случаях, когда товары полностью или частично не доставлены в конечный пункт назначения. Дальнейшие действия при этом зависят от таможенной комиссии.