При перемещении товаров и транспортных средств через границу таможенные органы должны проверить их и сопутствующие документы. Эта процедура называется таможенный контроль. Благодаря ей таможенники пресекают незаконные операции с товарами, проверяют уплату необходимых платежей и соблюдение правил международной перевозки грузов.

Коротко Таможенный контроль — это проверка товаров, документов и участников ВЭД при пересечении границы. Он нужен, чтобы убедиться, что всё оформлено по закону и государство получило налоги и пошлины.

Контроль может быть документальный, визуальный или с досмотром. Используются технические средства и система управления рисками — она помогает выделить грузы, которые требуют особого внимания.

Если всё в порядке, товар выпускают в течение четырёх часов. При несоответствиях или назначении экспертизы оформление может занять до 10 дней. — это проверка товаров, документов и участников ВЭД при пересечении границы. Он нужен, чтобы убедиться, что всё оформлено по закону и государство получило налоги и пошлины.

Общие сведения о таможенном контроле

Таможенный контроль — функция таможенных органов. Она заключается в выполнении мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства.

Объекты организации таможенного контроля:

товары и ТС, перемещаемые через границу;

таможенная декларация и иные документы, которые декларант обязан предоставить таможенному органу для выпуска товара;

лица, которые занимаются перемещением товаров через границу и оказывают иные таможенные услуги;

физические лица, пересекающие таможенную границу.

Субъекты таможенного контроля:

таможенные органы РФ;

юридические, физические лица и ИП, перемещающие товары и ТС через таможенную границу.

Цели таможенного контроля

У таможенного контроля несколько основных целей. Они обязаны:

контролировать перемещение товаров и транспортных средств; сопоставлять сведения из таможенной декларации с реальными характеристиками груза; предотвращать экономические правонарушения, защищая государство от незаконного ввоза или вывоза товаров; следить за использованием товаров в рамках заявленной таможенной процедуры.

Формы таможенного контроля

Формы таможенного контроля обеспечивают законность процедур при таможенном оформлении. Они защищают интересы таможенных органов и участников ВЭД, препятствуют нарушению закона. Ст. 322 ТК ЕАЭС выделяет семь форм таможенного контроля:

получение объяснений;

проверка документов;

осмотр;

досмотр;

личный досмотр;

осмотр помещений и территорий;

таможенная проверка.

Получение объяснений

Чтобы уточнить обстоятельства или нюансы по перемещению товаров и транспортных средств, таможенный орган может запросить письменное объяснение от декларанта, перевозчика или другого лица, которое располагает нужными сведениями.

Форму оформления письменного объяснения предусматривает Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260. На бланке обязательно указываются время и место письменного объяснения, личные данные заполнителя и сотрудника таможни, а также сама информация о перемещении грузов и ТС.

Проверка документов

При этой форме таможенного контроля инспектор проверяет полученные документы. Он уточняет информацию об участниках ВЭД, товарах, оценивает правильность заполнения таможенной декларации, сверяет сроки действия и предоставления документов.

Проверку документов проводят до и после выпуска груза. Если таможенный инспектор нашёл недостающую информацию, то он направляет запрос декларанту, чтобы тот предоставил её в установленные сроки. После корректировки таможня выпускает товар или отказывает в выпуске.

Осмотр

Таможенный осмотр назначается в случаях, когда нужно визуально осмотреть груз, транспортное средство, грузовую ёмкость, пломбу, печать и т.п. Инспектор не вскрывает упаковку, не демонтирует и не разбирает товар на составные части.

Задача осмотра — проверить, что внешние характеристики груза соответствуют тем, что декларант указал в документах. При этой форме таможенного контроля инспектор может обнаружить нарушение целостности упаковки, отсутствие маркировки или пломбы.

Чтобы напрямую не контактировать с товарами, находящимися в коробке или контейнере, сотрудники таможни могут использовать рентгеновскую установку или детектор. Технические средства покажут, что находится внутри упаковки, без её вскрытия.

Досмотр

Если таможенный осмотр проводят не нарушая целостность груза, то при досмотре его могут распаковать, извлечь, взвесить и излучить дозиметром. Назначает эту процедуру система управления рисками. Она анализирует информацию из таможенной декларации и при её несоответствии сообщает инспектору, что нужно провести досмотр. Во время него сотрудник таможенных органов может:

вскрыть упаковку, контейнер, отсек транспортного средства;

снять таможенную пломбу, печать;

демонтировать, разобрать груз на части, чтобы полностью осмотреть его.

ПРИМЕР Система управления рисками обнаружила несоответствие кодов ТН ВЭД из упаковочного листа и таможенной декларации. Тогда инспектор вскрывает упаковку груза, чтобы самостоятельно определить категорию товара и его код ТН ВЭД.

Личный досмотр

Личный досмотр — таможенная процедура, при которой инспектор досматривает физическое лицо. Основанием для досмотра может быть подозрение на сокрытие человеком товаров, которые он перемещает через таможенную границу.

Письменное разрешение на личный досмотр выдаёт начальник таможенного органа или его заместитель. Проводить процедуру может должностное лицо одного пола с лицом, которое будут досматривать. При этом должны присутствовать два понятых того же пола. Избежать этой процедуры можно, если лицо добровольно согласится выдать незаконно перемещаемые товары.

Осмотр помещений и территорий

Форма таможенного контроля направлена на визуальный осмотр территории или помещения. Цель — убедиться в наличии или отсутствии в помещении или на территории товаров и документов, в рамках которых проводится таможенный контроль.

Осмотр проводится на складах временного хранения, таможенных и свободных складах, магазинах беспошлинной торговли и в жилых помещениях, если это допускают законы членов Евразийского экономического союза. Если таможенному сотруднику отказано в доступе, то он может самостоятельно вскрыть запертое помещение.

Таможенная проверка

Таможенные органы осуществляют таможенный контроль после выпуска товаров. Эта форма называется таможенной проверкой. Таможня проверяет, как организации соблюдают требования после выпуска груза. Она сравнивает информацию из документов, полученных от декларанта, с документами, полученными от других источников, запрашивает данные у банков и налоговой, проводит плановые и внеплановые камеральные и выездные проверки.

Меры таможенного контроля

При проведении таможенного контроля таможенные органы могут пользоваться мерами, которые указаны в ст. 338 ТК ЕАЭС. К ним относят:

устный опрос;

проверку документов;

таможенную экспертизу;

идентификацию товаров и транспортных средств;

использование технических средств;

таможенное сопровождение;

установление маршрута перевозки груза;

привлечение специалиста и эксперта;

таможенное наблюдение;

ведение учёта товара и т.п.

Указанные методы таможенного контроля помогают таможенникам проводить процедуры, ускоряют таможенное оформление.

ПРИМЕР Компания вывозит из России на продажу несколько старинных часов. Инспектор может применить партию мер таможенного контроля: проверить документы на каждую вещь; вызвать профессионального оценщика, который сможет подтвердить, что груз не относится к культурной ценности. Также таможенник может использовать техническое средство — посветить себе фонариком, чтобы рассмотреть номер на старинных часах.

Технические средства и СУР

В рамках таможенного контроля таможенные органы прибегают к помощи технических средств и системы управления рисками (СУР). Это позволяет им находить нарушения и быстрее проводить необходимые для выпуска товаров процедуры.

Технические средства таможенного контроля

Проводя таможенный контроль, инспекторы могут пользоваться техническими средствами. Они ускоряют и упрощают процесс досмотра и контроля, идентифицируют подделку, помогают выявлять запрещённые грузы и т.п.

К техническим устройствам относят:

инспекционно-досмотровые комплексы;

рентгенотелевизионную технику;

средства поиска (металлоискатели, щупы);

средства считывания и нанесения меток (ультрафиолетовые фонари и специальные фломастеры);

досмотровые инструменты;

технические средства идентификации и подповерхностного зондирования;

химические средства идентификации;

технические средства документирования;

носители информации;

измерители количественных и качественных показателей;

средства считывания автомобильных номеров;

средства для осуществления транспортного контроля;

устройства визуального наблюдения;

оптические устройства;

весы;

стационарные и мобильные системы обнаружения радиоактивных веществ;

дозиметры;

средства защиты информации;

радиометры;

спектрометры;

поисковые измерители-сигнализаторы.

СУР

Система управления рисками помогает таможенникам ускорять таможенное оформление и находить нарушения. СУР опирается на субъектно-ориентированную модель — таможня выделяет три уровня риска, куда распределяет участников ВЭД. У каждого из них разный уровень опасности. Он зависит от статистики таможенных операций, предыдущего взаимодействия с таможней, правонарушений.

Уровни риска:

Зелёный. Сюда входят компании с положительной репутацией. Таможня доверяет им и выпускает их декларации за минуты.

Жёлтый. Таможня может провести выборочную проверку, если сомневается насчёт груза.

Красный. Таможенники строго подходят к контролю компаний, попавших в эту зону. Сюда относят участников ВЭД с нарушениями или в стадии ликвидации.

Чем добросовестнее компания относится к своим обязанностям, тем выше вероятность, что она попадёт в низкую зону риска.

Сроки и стоимость таможенного оформления товаров

Срок таможенного оформления зависит от даты подачи ТД и даты выпуска товара таможенным органом.

Процедура займёт четыре часа, если таможня приняла документы и провела досмотр. Таможенное оформление может увеличить до 10 рабочих дней начальник таможенного органа или его заместитель, если:

инспектор назначил таможенную экспертизу;

декларант должен доплатить таможенные платежи (пошлины, налоги, сборы);

декларант должен скорректировать информацию в таможенной декларации;

не хватает времени для проведения таможенного контроля.