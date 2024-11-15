«Чёрная пятница в Точке» 2024: год бесплатного обслуживания и бухгалтерия, приём платежей от 0% и полный пакет для селлеров

С 15 по 29 ноября банк Точка запускает серию предложений и акций для предпринимателей «Чёрная пятница в Точке» — для новых и действующих клиентов.

Впервые в рамках акции представлен пакет предложений для селлеров и скидки на приём платежей. В период осеннего сезона распродаж каждый клиент сможет найти для себя самые выгодные условия для ведения и роста бизнеса. Предложения помогут бизнесу сэкономить более 190 000 ₽ за год обслуживания.

Акции для новых клиентов

Год обслуживания бесплатно — открывайте счёт ИП и ООО на тарифах «Начало», «Развитие», «Селлер» или «Селлер Про» и обслуживайтесь целый год без платы за тариф.

Профессиональная онлайн-бухгалтерия для ИП за 0 ₽ на год — подключайте сервис, чтобы сосредоточиться на своём бизнесе, доверив бухгалтерские задачи Точке. В услугу включены безлимитные консультации опытных бухгалтеров.

«Риски по операциям» на год — подключайте сервис, чтобы автоматически оценивать степень риска каждой операции по счёту и получать предупреждения о рискованных платежах в течение года.

Специальные предложения: приём платежей

Приём платежей по СБП под 0% и сниженные ставки на эквайринг — от 1,5% до 1,8% для интернет-эквайринга и от 0,94% до 1,9% для торгового эквайринга в зависимости от вида деятельности.

Год обслуживания на лучших тарифах банка для селлеров — обслуживание и перевод доходов с маркетплейсов без комиссии — бесплатно целый год на тарифах «Селлер» и «Селлер Про», год Онлайн-бухгалтерии за 0 ₽

Полгода аналитики от Точка Маркетплейсы за 0 ₽ — полный пакет на 6 мес: динамика продаж, расчёт маржинальности торговли, АВС-анализ, стоимость логистики, прогноз поставок. Воспользуйтесь аналитикой и прогнозами, чтобы уверенно принимать решения и увеличивать продажи.

Полгода аналитики для селлеров от партнёра MarketGuru за 0 ₽ — анализируйте товары, отслеживайте тренды и поисковые запросы, следите за действиями конкурентов и находите перспективные направления. Подключение по промокоду на сайте партнёра.

Дополнительные акции

Лимитированный дизайн карты — в подарок или за кешбэк. Первая карта в чёрном дизайне доступна бесплатно, дополнительная карта — за 500 ₽ с возвратом в баллах программы лояльности. Доступно всего 6000 карт.

Выгода за рекомендацию другу — приглашайте в Точку знакомых предпринимателей. За каждый счёт, открытый по вашей рекомендации, подарим 1 год обслуживания со скидкой от 30 до 100%.

Для участия в акции оставьте заявку на открытие счёта до 29 ноября включительно и активируйте его с 15 ноября до 20 декабря. Не пропустить старт Чёрной пятницы.