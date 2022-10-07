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07.10.2022

Клиенты Точки смогут купить кассу с эквайрингом в рассрочку

Точка предлагает своим клиентам купить кассу с эквайрингом PAX A930 в рассрочку на год за 2 400 руб в месяц. Платёж будет автоматически списываться со счёта предпринимателя. 

Касса принимает оплату картами и QR-кодами Системы быстрых платежей. Затем она передаёт информацию в налоговую. Чтобы подключить кассу, нужна электронная подпись — так она регистрируется в личном кабинете ФНС. 

За фискальный накопитель и подключение к оператору фискальных данных нужно будет заплатить сразу — 11,5 тысяч рублей за 15 месяцев и 18 тыс рублей за 36 месяцев. Заявку на подключение можно оставить в веб-версии интернет-банка в разделе «Онлайн-кассы». 

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Клиенты Точки смогут купить кассу с эквайрингом в рассрочку — Банк Точка