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07.10.2022

Клиенты Точки смогут вести расчёты в тенге

Банк Точка теперь открывает своим клиентам счета в казахских тенге. Предприниматели могут как отправлять, так и получать платежи в этой валюте. 

Ранее расчёты с Казахстаном были только в рублях или долларах. Но на фоне экономической ситуации большинство импортёров и экспортёров были вынуждены перейти только на рубли, а это не всегда устраивала казахских партнёров. Для того, чтобы обороты российского бизнеса не снижались, Точка запустила расчёты в тенге. 

Курс тенге в Точке рыночный, с фиксированным спредом: 20 копеек на тарифах «Ноль» и «Начало», 15 копеек на тарифе «Развитие» и 8 копеек на тарифе «Корпоративный». Важно, что такой спред и курс – за минимальную покупку от 100 тенге.

Если у клиента есть рублёвый счёт в Точка Киви, то счёт в тенге будет открыт бесплатно и онлайн. Для этого нужно нажать на кнопку «Новый счёт» на главной странице интернет-банка и выбрать нужную валюту. Если ещё нет счёта в Точка Киви, то заявку на его открытие можно также оставить в интернет-банке. 

Ранее Точка запустила счета в китайских юанях и турецких лирах.

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Клиенты Точки смогут вести расчёты в тенге — Банк Точка