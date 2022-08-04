Клиенты Точки смогут платить картой Мир через Samsung Pay

Клиенты Точки теперь могут использовать карты «Мир», чтобы платить за покупки со смартфонов. Оплата будет проходить через Samsung Pay. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно подключить бизнес-карту к платёжному сервису.

Оплата покупок через смартфон стала доступна с 1 августа 2022 года. Теперь клиент Точки может не носить банковскую карту с собой, потому что доступ к ней всегда есть через телефон. Можно просто приложить смартфон к терминалу оплаты, например, в продуктовом супермаркете или кафе, и платёж пройдёт.

Использование смартфона вместо привычной банковской карты безопасно для клиентов. Номер карты заменяется цифровым кодом, а все платёжные операции лично подтверждает владелец. Он может выбрать комфортный способ подтверждения, например, ввод PIN-кода или сканирование отпечатка пальца.