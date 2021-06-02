Точка и Beat Film Festival открыли собственный фестивальный центр. К этому событию Точка подготовила особый мерч

В июне 2021 года Точка совместно с Beat Film Festival представляют программу «Больше всех надо» — о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры. На главной площадке кинотеатра «Каро Октябрь» будет работать фестивальный центр. Он будет открыт с 3 по 16 июня.

В фестивальном центре каждый день будут проходить бесплатные события, дополняющие кинопрограмму Beat Film Festival. Среди них: серия диалогов с визионерами и новаторами из разных индустрий, дебаты, креативные консультации, открытая запись подкастов и ещё много всего.

Специально к фестивалю Точка подготовила лимитированный мерч, который посвящён героям фильмов. Все фильмы превратились в пять цитат — теперь этими цитатами «разговаривает» одежда и аксессуары коллаборации.

«Проснулся — уже рискнул», «Социальный капиталист», «Это я без фильтра», «Прыгаю выше головы», «Днём лакей, по ночам диджей» — каждая цитата имеет свою историю и отражает конкретный фильм. Участники кинофестиваля смогут выбрать подходящую для себя, приобрести мерч прямо на фестивале или в Универмаге Точки.