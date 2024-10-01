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01.10.2024

Предприниматели смогут переводить деньги по СБП через ИИ-Ассистент Точки

Предприниматели смогут отправить платёж по Системе быстрых платежей (СБП) через ИИ-Ассистента Точки. Этот инструмент безопасный и позволяет предпринимателям сэкономить время при отправке платежей. 

Ассистент может отправить перевод по номеру телефона в пару нажатий. Для этого клиенту нужно написать, например, «Переведи Мише 1000 руб на [название банка]» или набрать в поиске «СБП», чтобы повторить одну из ранее проведённых операций.

Помимо этого, ИИ-Ассистент Точки может:

— Открыть депозит. У Ассистента можно уточнить детали о сроках, ставках, налогах и страховании депозита, а также  открыть депозит в несколько кликов не выходя из диалога. Все параметры можно указать одной фразой, чтобы сэкономить время. Например, «открой депозит на один день без досрочного».

— Скачать выписку. Рутинное скачивание выписки можно поручить Ассистенту, просто попросив его об этом в одном предложении. Например, «выписка эксель за второй квартал 2023».

— Узнать про налоги. Ассистент много знает и готов рассказывать о налогах. В диалоге с Ассистентом, например, можно спросить, какие взносы вам надо заплатить за 2023 год. Ассистент найдет нужные данные в Онлайн-Бухгалтерии, объяснит их простыми словами и ответит на вопросы. 

«Наш ИИ-Ассистент отвечает на вопросы и решает важные задачи предпринимателя в одном окне. Например, можно задать интересующие вопросы про депозиты и тут же открыть нужный депозит. Ассистент общается на простом, человеческом, понятном предпринимателю языке и отвечает мгновенно. 

Также с Ассистентом можно выполнять задачу с помощью одной фразы. Например, перевод денег по СБП. Ассистент распознает предыдущего получателя по имени, сокращенному названию популярного банка и сумму, останется только подтвердить перевод смс-кодом», — комментирует менеджер ИИ-продуктов в Точке Михаил Корочкин.

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Предприниматели смогут переводить деньги по СБП через ИИ-Ассистент Точки — Банк Точка