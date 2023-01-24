Сервис Точка Витрина занял первое место в рейтинге Markswebb

Банк Точка занял первое место в рейтинге, составленном консалтинговой компании в сфере Digital Markswebb. Сервис Точка Витрина возглавил рейтинг в направлении «Маркетплейсы партнёрских и нефинансовых сервисов».

Общая оценка сервиса, по данным Markswebb, — 86,3 балла из 100. Разрыв между Точкой и банком, занявшим второе место в рейтинге — 10,4 балла.

Авторы рейтинга объясняют, что Точка заняла первое место за счёт качественной реализации всех клиентских сценариев: онбординг в сервисе маркетплейса, выбор продукта, ознакомление с условиями, подключение и управление подключёнными продуктами.

Точка Витрина — это B2B-маркетплейс банка, который помогает предпринимателям оперативно восполнить потерю покупателей и поставщиков. Сервис появился в марте 2022 года, когда предпринимателям пришлось активно перестраивать свой бизнес под новые рыночные условия. Он позволяет продавать товары и услуги другим предпринимателям, находить поставщиков для себя и решать вопросы импортозамещения.

Размещение на Витрине бесплатное, количество позиций не ограничено. Специалисты банка помогут вам оптимизировать описания товаров и услуг для аудитории Точки. Время от регистрации в сервисе Витрина до появления предложения компании на сайте — не более двух рабочих дней.

Сервис работает в интернет-банке, мобильном приложении и на сайте Точки. Благодаря сервису клиенты заключили более 10 000 сделок. Эта цифра растет с каждым днем.