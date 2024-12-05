АО «Точка» купила 70% компании Kleek, которая разрабатывает сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. Остальные 30% остаются за основателем компании Эмилем Азизовым, который стал партнёром Точки.

Сервис Kleek уже входит в экосистему Точки: вместе компании развивают партнёрский сервис «Точка Kleek». Сейчас он доступен для бизнеса из beauty-сферы и ресторанного бизнеса, но в дальнейшем сервис будет расширяться и на другие сегменты.

Сделка позволит Точке расширить свой продуктовый портфель. Кроме того, инвестиции от Точки и интеграция в её экосистему помогут сервису быстрее масштабироваться.

Сервис от Kleek выходит за рамки приёма платежей и решает не только эквайринговую задачу, но и помогает развитию бизнеса. Например, он позволяет повышать скорость и эффективность процессов в общепите. При этом комиссия за обслуживание существенно ниже стандартных ставок при оплате картой и составляет 0,25%.

Благодаря совмещению технологий Точки и Kleek, клиент получает гибкий и надёжный сервис с высоким качеством клиентской поддержки.

Андрей Завадских, СЕО Точки:

«Рынок приёма платежей активно меняется: внедряются новые технологии, улучшающие клиентский опыт. Мы, как банк для бизнеса, не можем не реагировать на эти изменения. Именно поэтому покупаем компанию Kleek — одного из ведущих игроков в ресторанном сегменте, который специализируется на оплате счёта по QR-коду.

Мы ожидаем, что сделка с Kleek поможет нам занять одну из лидирующих позиций на рынке. Особенно, в тех сегментах где решения оплаты счёта по QR-коду уже стали востребованными — рестораны и beauty. Далее мы планируем помочь сервису масштабироваться и адаптировать продукт и для других ниш».

Эмиль Азизов, основатель и СЕО Kleek:

«Наша компания работает на рынке уже четвёртый год. Ежегодно мы наращивали наши мощности и клиентскую базу. В итоге в прошлом году оборот Kleek составил почти 1 млрд рублей. Мы ожидаем, что после того, как компания войдет в периметр Точки, мы сможем ускорить наше развитие в несколько раз и привлечь существенную долю рынка в качестве клиентов».

Представитель направления «Электронный бизнес»:

«Россия идёт по китайской модели пути развития приёма платежей. Мы видим, что там QR-спрос растёт и считаем, что совсем скоро и у нас приживётся такой формат взаимодействия с клиентом, причём, независимо от сфер бизнеса.

Сейчас начинается процесс по переходу компании Kleek под бренд Точки. Совсем скоро проект переименуется в “Точка Клик” (вместо Kleek), также обновится и визуальная составляющая продукта: она будет выполнена в официальных цветах Точки».

Неделей ранее Точка провела ещё одну сделку по покупке IT-компании digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО.

В октябре Точка приобрела сервис 24AI. Вместе с сервисом в Точку перешла и команда его разработчиков с опытом работы создания и внедрения ИИ. В 2023 году Точка купила стартап EcomCom. Он стал частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы», которые позволяет управлять сразу несколькими онлайн-магазинами из одного окна.

Справка о компании Kleek

Компания Kleek (ООО РЕСТО ПЭЙ) была основана в 2021 году. Сервис нацелен на клиентов, чей бизнес связан с beauty-сферой и ресторанным бизнесом. Решение компании позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счёт, оставить чаевые и отзыв.

На текущий момент в компании числится порядка 30 сотрудников, все они работают в удалённом формате. По итогам 2023 года оборот компании составил почти 1 млрд рублей.