Точка купила сервис для селлеров EcomCom

Экосистема сервисов для бизнеса Точка стала владельцем 100% компании EcomCom (ООО «Еком Диджитал» и ООО «Архивариус»). Стартап из сферы e-commerce переходит в периметр Точки и становится частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы». Ранее компании работали в рамках стратегического партнёрства.

EcomCom — это сервис для продавцов маркетплейсов, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе. Компания была основана в 2021 году в Новосибирске, является резидентом Технопарка Новосибирского Академгородка.

В рамках сделки Точка выкупила долю раннего инвестора — инвестиционной группы Kama Flow, а также погасила инвестиционный заём EcomCom, полученный на развитие от Moscow Seed Fund в 2021 году.

Основатели EcomCom после продажи своих долей сохранят прежнее юрлицо и продолжат развивать продукт уже под брендом «Точка Маркетплейсы».

Андрей Завадских, СЕО Точки:

«С командой EcomCom мы познакомились в 2021 году на нашем Pitch Day, где молодые предприниматели презентовали свои стартапы. Точка тогда находилась в поиске команды с продуктом для селлеров. В итоге компетенции и сервис команды EcomCom оказались подходящими для нас, и мы начали наше стратегическое партнёрство.

Объединив усилия двух команд, мы создали сервис “Точка Маркетплейсы”. Несмотря на большой объём проделанной работы, мы с основателями находимся лишь в начале пути. Наша цель — улучшить опыт предпринимателей в сфере e-commerce и стать лидерами рынка. Благодарен команде фаундеров за доверие, и уверен, что нас ждёт интересное будущее».

Константин Канивец, основатель EcomCom, СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы»:

«За последний год нам удалось громко заявить рынку о нашем совместном с Точкой сервисе “Точка Маркетплейсы”. Теперь, когда продукт известен сообществу селлеров, мы готовы стать лидером рынка в сфере электронной торговли. Благодаря поддержке, инфраструктуре и сильному бренду Точки, мы гораздо быстрее придем к этой стратегической цели. Отдельная благодарность ранним инвесторам, которые поддержали продукт на самом старте».

Эдуард Адамян, партнёр Kama Flow:

«Kama Flow поверила в команду EcomCom на самом старте проекта, когда стартап ещё был на стадии проверки продуктовых гипотез. Нас, как инвесторов, привлёк профильный опыт ребят в сфере e-commerce и то, как они понимают потребности рынка цифровых решений для селлеров. EcomCom полностью оправдал наши ожидания, и теперь мы готовы выйти из проекта, передав его под крыло Точки.

Эта сделка важна для всего российского венчурного рынка. Для инвесторов она подтверждает получение хорошей доходности от стартапа. А для крупного бизнеса — возможность комфортной интеграции стартапа и корпорации».

Сумма сделки сторонами не раскрывается.