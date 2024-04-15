Точка подключила роуминг с оператором ЭДО СКБ Контур

Банк для предпринимателей и предприятий Точка настроил роуминг с системой электронного документооборота (ЭДО) Контур.Диадок (входит в экосистему для бизнеса Контур). Теперь клиенты «Документооборота» Точки смогут отправить и получить документ от своих партнеров из Диадока.

«Роуминг между системами ЭДО — это как "общение" разных программ для обмена документами. Это удобно, потому что пользователь может работать в той системе, к которой привык, даже если его партнер использует другую систему ЭДО. Правила обмена в роуминге единые для всех операторов, поэтому документ будет отображаться одинаково», — объясняет Product Manager в Точке Елизавета Долгополова.

При работе в Документообороте Точки клиентам не нужно будет отдельно отправлять приглашение к обмену документами своему партнеру. Ему достаточно сформировать документ, выбрать отправку в Диадок и подписать с помощью КЭП. Точка сама отправит приглашение и документ. Благодаря возможности быстрого и надежного обмена информацией между системами, предприятия могут сократить время на оформление документов и ускорить процессы взаимодействия со своими контрагентами.

«Как один из крупнейших операторов ЭДО мы всегда стремимся увеличивать количество активных связей в роуминге, чтобы пользователи могли обмениваться документами с максимальным числом контрагентов. Рады, что стали первым оператором, с которым Точка запустила роуминг», — комментирует менеджер проектов в Контуре Роман Акимов

Роуминг между системами обеспечивает бизнесу большую гибкость при выборе партнеров и поставщиков услуг. Теперь компании не ограничены в выборе деловых партнеров из-за различий в системах документооборота, что открывает новые возможности для развития и расширения бизнеса.

Планируется, что в ближайшее время Точка подключит роуминг и с другими операторами. Работа в роуминге возможна только при подписании КЭП.