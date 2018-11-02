Точка поможет будущим клиентам снять блокировки налоговой

Банк для предпринимателей Точка запустил сервис оплаты налоговой задолженности перед открытием счёта. Предприниматель сможет провести сверку с налоговой и в пару кликов уплатить все задолженности прямо со стартовой страницы интернет-банка с помощью карты физлица. Зайдя в интернет-банк, будущий клиент увидит уведомление о блокировке налоговой и две кнопки: «оплатить задолженность» и «свериться с налоговой».

Сверка — бесплатна, клиент подписывает заявление на выпуск сертификата электронной подписи, и сам, подписывая этой электронной подписью, отправляет запрос. Результат сверки он увидит в интернет-банке. И оттуда же сможет уплатить все задолженности.

Предприниматель заполняет форму платежа: вводит КБК, сумму задолженности и контактную электронную почту и без комиссии оплачивает задолженность. За отдельную плату — 3% от суммы платежа, но не менее 10 рублей — банк может автоматически заполнить форму платёжного поручения, это экономит время и защищает от ошибки в реквизитах. Так как счёт компании ещё не активирован, руководитель компании может оплатить задолженности со своей карты физлица. Срок снятия приостановления налоговой зависит от скорости самой ФНС, но обычно занимает не более 5 рабочих дней. Для реализации сервиса оплаты используется технология QIWI Pay.

«Никто из банков не открывает счета клиентам с блокировками, потому что это нарушает закон и влечёт штрафы от регулятора. Мы тоже не открываем счета таким клиентам, но даём возможность подать заявку на открытие счёта и решить свои проблемы с неуплаченными налогами через интерфейс Точки — в режиме одного окна клиенты решают свои вопросы с ФНС и получают работающий расчётный счёт быстро и без лишних усилий», — рассказывает Елена Кочанова, менеджер продукта в Точке.