Точка представила новые сервисы для бизнеса: кадровый учёт с бухгалтерией, онлайн-кассы с маркировкой, API для приёма оплаты по QR-коду

Банк Точка представил новые сервисы для ИП и юрлиц. Теперь предпринимателям не нужно думать, как оформить сотрудника или настроить оплату на своём сайте — клиенты банка смогут воспользоваться сервисом кадрового учёта с бухгалтерией, онлайн-кассой с маркировкой и приёмом оплаты по QR-коду с любого сайта.

Кадровый учёт с бухгалтерией

Сервис ведения кадров помогает оформить новых сотрудников по Трудовому кодексу, автоматически рассчитывает зарплату, налоги и социальные взносы, готовит платежи на подпись, формирует кадровую и налоговую отчётности на УСН «Доходы» и патенте.

После оплаты счёта будут приходить платёжки на выплату заработной платы, налогов и взносов. При закрытии квартала формируется отчётность, которую можно загрузить в Контур, Экстерн, СБИС, Астрал и другие сервисы. Кроме того, каждый квартал сервис ведения учёта кадров будет рассчитывать авансовый платёж по УСН «Доходы» и готовить налоговые платёжки. В конце налогового периода Точка подготовит отчётность и книгу доходов и расходов.

Онлайн-кассы с маркировкой

В Точке появились онлайн-кассы, которые подходят для работы с маркировкой товаров по новым правилам. Касса готова к работе с первой минуты использования. Покупать её и устанавливать дополнительные компоненты не нужно, так как теперь в Точке появилась возможность взять онлайн-кассу Эвотор в аренду. В системе есть всё, что нужно для работы: сама касса, фискальный накопитель, подписка на услуги оператора фискальных данных, 2D-сканер, программное обеспечение для работы с маркировкой. Специалист банка приедет на торговую точку, настроит кассу и расскажет о нюансах использования системы.

Согласно изменениям в законе, маркировку товаров должны ввести все без исключения компании до 2024 года. Сегодня эти правила распространяются на такие сегменты, как одежда, шубы, обувь, парфюмерия, шины и покрышки, фототехника, лекарства, молочная продукция. Для того чтобы избежать штрафов, действующему бизнесу необходимо доработать используемые по 54-ФЗ онлайн-кассы, а новым клиентам нужно подключать кассы с учётом новых требований. Точка поможет соблюсти требования закона и возьмет на себя решение вопросов с работой кассы.

API СБП для приёма оплаты по QR-коду с любого сайта

Точка представила сервис для приёма платежей физических лиц с минимальной комиссией: теперь можно принимать оплату по QR-коду с помощью открытого API Точки. Сервис идеально подходит для предпринимателей, которые продают услуги или товары в интернете.

Банк доработал систему быстрых платежей (СБП), превратив её в достойное дополнение к интернет-эквайрингу. Система даёт возможность моментально принимать и обрабатывать платежи физических лиц по СБП, используя QR-код.

Комиссия составляет максимум 0,7%, а сумма операции может доходить до 600 000 ₽. Оплата по QR-коду подходит бизнесу любой организационной формы при любой системе налогообложения.

«QR-код в разы упрощает оплату и покупателю — вместо ввода данных карты клиенту достаточно отсканировать код при помощи телефона, а для подтверждения платежа нужна всего одна кнопка», — прокомментировала Дарья Шалагина, проджект-менеджер.

Это возможно, если банк клиента является участником системы быстрых платежей. В Точке теперь можно подключить СБП через API. Использование API позволяет разработчикам не выгружать на сайт фото QR-кода для оплаты, поскольку в этом случае он генерируется автоматически при нажатии покупателем на кнопку оплаты.