Точка с Силой ветра отправят предпринимателей на яхте в море

Точка и школа яхтинга Сила ветра дарят предпринимателям парусную регату — 3 дня в турецких водах Средиземного моря. 26 мая, в День предпринимателя, открылся приём заявок на участие в розыгрыше 25 призовых мест. Отправить заявку на участие можно до 30 июня включительно.

Регата пройдет с 26 по 29 августа, старт — из города Фетхие. 25 удачливых предпринимателей, выигравших участие в регате, разделятся на команды по 6-8 человек — столько вмещает каждая яхта — и отправятся в путешествие по юго-западному берегу Турции.

Трёхдневное морское приключение поможет отключиться от забот, зарядиться энергией моря, ветра и приключений и обучиться основам яхтинга. А ещё — поучаствовать в азартных морских гонках и познакомиться с лидерами Точки, Силы ветра и другими медийными (и не только) предпринимателями.

Для участия в розыгрыше предпринимателям в онлайн-игре нужно построить виртуальный бизнес-корабль, символизирующий их дело. После этого каждому участнику на почту придёт письмо с лотерейным номером.

Итоги розыгрыша будут подведены 10 июля в 12:00 мск с помощью рандомайзера. Участвовать могут только руководители, собственники и представители бизнеса: ИП, ООО, АО.

Победителям нужно будет самостоятельно организовать путешествие из своего города до аэропорта Даламан и обратно, остальные расходы организаторы возьмут на себя.

Если у участника конкурса есть счёт в Точке, или вы откроете его до 30 июня, на почту придут сразу 2 лотерейных номера, что удвоит шансы на победу.