Точка открыла первый счёт на своей лицензии

В начале 2023 года Точка получила собственную лицензию. А теперь — открыла на ней первый счёт.

Клиенты могут самостоятельно оставить заявку для перевода своих счетов на лицензию Точки. Чтобы сделать это, нужно заполнить форму, и сотрудники свяжутся с клиентом, когда подготовят всё для перевода.

Переход на новую лицензию проходит просто. Мы бесплатно открываем новый счёт и временно сохраняем действующий. В реквизитах изменяется только БИК и корреспондентский счёт. Первое время после перехода все поступления автоматически переводятся на новые реквизиты. При этом, стоимость и условия обслуживания остаются прежними, а сохранённые контрагенты и история платежей сохраняются у клиентов.