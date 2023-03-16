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16.03.2023

Точка открыла первый счёт на своей лицензии

В начале 2023 года Точка получила собственную лицензию. А теперь —  открыла на ней первый счёт. 

Клиенты могут самостоятельно оставить заявку для перевода своих счетов на лицензию Точки. Чтобы сделать это, нужно заполнить форму, и сотрудники свяжутся с клиентом, когда подготовят всё для перевода. 

Переход на новую лицензию проходит просто. Мы бесплатно открываем новый счёт и временно сохраняем действующий. В реквизитах изменяется только БИК и корреспондентский счёт. Первое время после перехода все поступления автоматически переводятся на новые реквизиты. При этом, стоимость и условия обслуживания остаются прежними, а сохранённые контрагенты и история платежей сохраняются у клиентов. 

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Точка открыла первый счёт на своей лицензии — Банк Точка