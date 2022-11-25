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25.11.2022

Точка подберёт экспертов для развития вашего бизнеса

Точка представила онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка Эксперты». Этот сервис помогает подобрать эксперта, который может проконсультировать и ответить на вопросы по ведению бизнеса. Предприниматели уже сейчас могут найти наставников в разных сферах. Среди них:

  • маркетинг;
  • юриспруденция;
  • управление бизнесом;
  • HR; 
  • страхование. 

Предприниматели могут пообщаться с экспертами в формате разовых консультаций или фулл-тайм. На одной встрече можно решить десятки вопросов - это позволит минимизировать издержки при запуске бизнеса, избежать ошибок и сэкономить деньги. Также консультации помогут преодолеть застой в развитии и перенять опыт профессионалов. 

Сервис подбирает экспертов исходя из их предпринимательского опыта: каждый из них работает на руководящей должности. Среди экспертов:

  • директор по клиентским коммуникациям «Туту. ру» Сергей Абдульманов;
  • основатель крупнейшей сети магазинов настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало; 
  • CEO кадрового агентства RealHR Юлия Карпова; 
  • эксперт в разработке и продвижении Интернет-проектов Григорий Фролов и другие. 

Сейчас в сервисе «Точка Эксперты» зарегистрированы более 60 экспертов. Если у предпринимателя уже есть конкретная задача, можно самостоятельно изучить каталог экспертов. Найти коуча можно даже под самый узкопрофильный запрос в сервисе - на страничке каждого специлиста описан его опыт и экспертиза. 

Если понадобится помощь в выборе, можно оставить заявку на сайте.  Сотрудник сервиса свяжется с бизнесменом, чтобы помочь подобрать подходящего эксперта. 

Стоимость консультации — от 5 000 рублей.  Сама консультация пройдёт онлайн — в удобное для предпринимателя и эксперта время. После встречи менеджер сервиса предоставит бизнесмену сформированную обратную связь и рекомендации от эксперта. 

У «Точка Эксперты» уже есть первые пользователи, среди которых известные бренды. Зарегистрироваться в сервисе и найти своего бизнес-наставника можно здесь.

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Точка подберёт экспертов для развития вашего бизнеса — Банк Точка