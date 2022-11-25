Точка подберёт экспертов для развития вашего бизнеса

Точка представила онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка Эксперты». Этот сервис помогает подобрать эксперта, который может проконсультировать и ответить на вопросы по ведению бизнеса. Предприниматели уже сейчас могут найти наставников в разных сферах. Среди них:

маркетинг;

юриспруденция;

управление бизнесом;

HR;

страхование.

Предприниматели могут пообщаться с экспертами в формате разовых консультаций или фулл-тайм. На одной встрече можно решить десятки вопросов - это позволит минимизировать издержки при запуске бизнеса, избежать ошибок и сэкономить деньги. Также консультации помогут преодолеть застой в развитии и перенять опыт профессионалов.

Сервис подбирает экспертов исходя из их предпринимательского опыта: каждый из них работает на руководящей должности. Среди экспертов:

директор по клиентским коммуникациям «Туту. ру» Сергей Абдульманов;

основатель крупнейшей сети магазинов настольных игр «Мосигра» Дмитрий Кибкало;

CEO кадрового агентства RealHR Юлия Карпова;

эксперт в разработке и продвижении Интернет-проектов Григорий Фролов и другие.

Сейчас в сервисе «Точка Эксперты» зарегистрированы более 60 экспертов. Если у предпринимателя уже есть конкретная задача, можно самостоятельно изучить каталог экспертов. Найти коуча можно даже под самый узкопрофильный запрос в сервисе - на страничке каждого специлиста описан его опыт и экспертиза.

Если понадобится помощь в выборе, можно оставить заявку на сайте. Сотрудник сервиса свяжется с бизнесменом, чтобы помочь подобрать подходящего эксперта.

Стоимость консультации — от 5 000 рублей. Сама консультация пройдёт онлайн — в удобное для предпринимателя и эксперта время. После встречи менеджер сервиса предоставит бизнесмену сформированную обратную связь и рекомендации от эксперта.

У «Точка Эксперты» уже есть первые пользователи, среди которых известные бренды. Зарегистрироваться в сервисе и найти своего бизнес-наставника можно здесь.