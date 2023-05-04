У Точки появился новый интернет-банк

Точка обновила интернет-банк для клиентов, чтобы пользоваться им было ещё удобнее.

Раньше у Точки было две версии онлайн-банка: одна была удобной для малого бизнеса, другая — для среднего и крупного. Но бизнес клиентов масштабировался, и они начинали использовать обе версии интернет-банка. Чтобы клиентам было удобнее, Точка решила объединить всё лучшее из обеих версий в единый универсальный банк. Теперь клиенты могут пользоваться всеми сервисами Точки из одного интерфейса.

Есть несколько важных нововведений. Во-первых, это возможность настроить интерфейс под индивидуальные потребности клиента — предприниматель может сам выбрать нужные виджеты и сервисы, которыми будет пользоваться. Во-вторых, это биометрия, которая позволяет входить в интернет-банк по отпечатку пальца и скану лица. В третьих, это глобальный поиск по интернет-банку, благодаря которому можно за несколько секунд найти нужный сервис.

Кроме того, пользователи могут переходить из раздела в раздел, не возвращаясь на главную страницу. Такая сквозная навигация удобна и экономит время. А ещё Точка первой на российском рынке добавила в поиск интернет-банка ChatGPT, так что теперь искать нужные сервисы ещё легче.

В основе обновлённого онлайн-банка — огромный пласт обратной связи от наших клиентов, которую Точка собирала несколько лет.

«Команда из 100 человек разрабатывала приложение весь прошлый год. Можно сказать, что под капотом нового онлайн-банка — сотни часов прототипирования макетов, десятки встреч с пользователями и миллион строк кода, написанные с нуля за несколько месяцев, рассказывает Борис Ведерников, Chief Platform Owner Точки».

Новый онлайн-банк полностью пронизан идеологией персонализации и подстройкой под каждого человека. В течение года Точка продолжит развивать персонализацию как проект «Точка для тебя»: в интернет-банке появится возможность настраивать виджеты и сервисы, порядок и названия счетов. Дальше разработчики планируют добавить возможность выбирать светлую и тёмную тему, индивидуальный дизайн и шрифты.