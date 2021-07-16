Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за переводы по СБП

Малым и средним предприятиям возместят стоимость банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей — на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей. Деньги из резервного фонда пойдут на компенсации за уплату комиссии от платежей физлиц с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Работать это будет так:

в первую неделю каждого нового месяца банк, подключённый к СБП, будет передавать в Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии;

в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступят в банк;

после этого в течение пяти дней банк должен перечислить их предпринимателям.

Мы написали статью, как работает система быстрых платежей и чем она может быть выгодна бизнесу.