Расчёты для инвестплатформ

Адаптируйте платформу под ваши потребности, а мы поможем на каждом этапе
Внедряйте автоматические платежи — по реквизитам и через СБП
Передавайте и выкупайте долги в пару шагов — всё автоматизировано
Точка Банк — один из первых членов Ассоциации операторов инвестиционных платформ
Получайте доход с денег инвесторов — переведём сразу на вашу платформу
Публикуем ваш оффер, чтобы юрлица обращались за финансированием напрямую
Это нужно только будущим владельцам номинального счёта. Инвесторам открывать счёт не понадобится.
Настроим интеграцию с вашей системой управления — сможете работать с банком в одном окне
Заполните заявление в интернет‑банке. Открытие займёт примерно один рабочий день.
SimpleEstate
Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости
Вместе работаем уже более 5 лет, практически с самого начала работы SimpleEstate. Выбрали именно Точка Банк как один из самых современных и технологичных банков, который фокусируется на клиентском опыте и подстраивается под задачи бизнеса. Коллеги всегда на связи, оперативно решаем все проблемы. Довольны работой!
Lender Invest
Инвестиционная платформа для финансирования бизнеса
Мы высоко ценим партнёрство с Точка Банком. Это команда профессионалов, на которых можно положиться. Их решения для бизнеса отличаются высокой эффективностью и технологичностью, что напрямую влияет на нашу общую способность оперативно решать задачи клиентов. Надёжность и клиентоориентированность Точка Банка делают их не банком, а настоящим стратегическим партнёром для Lender Invest. Рекомендуем!
Это требование 259‑ФЗ: инвестиционные платформы обязаны использовать номинальные счета, чтобы работать легально. А ещё номинальный счёт помогает отделять свои деньги от денег инвесторов и делает сбор средств прозрачным для владельца, инвесторов и налоговой.
Нужно только заявление на открытие счёта. Но для начала мы обсудим бизнес‑модель и юридическую схему. Как только договоримся, можно открывать счёт и подавать заявление прямо в интернет‑банке. Когда мы рассмотрим заявку и откроем счёт, пришлём справку с реквизитами в чат банка.
Да, но только в некоторых случаях:
Переводить деньги на свой расчётный счёт нельзя по закону. Также владелец счёта не имеет права пользоваться деньгами в своих целях.
Да, размер комиссии зависит от запроса клиента. Поэтому точную сумму сможем сказать после консультации.
JetLend
Инвестиционная платформа для бизнеса
Мы сотрудничаем с Точка Банком с 2020 года, высоко ценим наше партнёрство и полностью удовлетворены уровнем взаимодействия. Особенно хочется отметить, как гибко и точно команда банка адаптирует свои процессы под наши задачи, предлагает доработки и решения, ориентированные на наши потребности.