Расчёты для инвестплатформ

Нужно только заявление на открытие счёта. Но для начала мы обсудим бизнес‑модель и юридическую схему. Как только договоримся, можно открывать счёт и подавать заявление прямо в интернет‑банке. Когда мы рассмотрим заявку и откроем счёт, пришлём справку с реквизитами в чат банка.