Поиск

Расчёты для инвестплатформ

Подойдёт любым инвестплатформам
Соблюдаем 259-ФЗ, помогаем внедрить API, следим за безопасностью сделок

Интегрируйте банк в свою платформу

Подключайте API

Адаптируйте платформу под ваши потребности, а мы поможем на каждом этапе

Настраивайте платежи

Внедряйте автоматические платежи — по реквизитам и через СБП

Работайте с вторичным рынком

Передавайте и выкупайте долги в пару шагов — всё автоматизировано

Гарантируем надёжность

Работаем по 259‑ФЗ
  • Следим за нововведениями в законодательстве
  • Регулярно консультируемся с юристами
Входим в Ассоциацию ОИП

Точка Банк — один из первых членов Ассоциации операторов инвестиционных платформ

Увеличиваем доход и поток клиентов

Начисляем процент на остаток

Получайте доход с денег инвесторов — переведём сразу на вашу платформу

Помогаем найти заёмщиков

Публикуем ваш оффер, чтобы юрлица обращались за финансированием напрямую

Как открыть номинальный счёт

1

Откройте расчётный счёт

Это нужно только будущим владельцам номинального счёта. Инвесторам открывать счёт не понадобится.

2

Подключите API вместе с командой сопровождения

Настроим интеграцию с вашей системой управления — сможете работать с банком в одном окне

3

Откройте номинальный счёт

Заполните заявление в интернет‑банке. Открытие займёт примерно один рабочий день.

Пора открыть номинальный счёт

Оставьте свой телефон — перезвоним и расскажем, с чего начать

Знаем своё дело

Открываем номинальные счета с 2018 года

JetLend

Инвестиционная платформа для бизнеса

Мы сотрудничаем с Точка Банком с 2020 года, высоко ценим наше партнёрство и полностью удовлетворены уровнем взаимодействия. Особенно хочется отметить, как гибко и точно команда банка адаптирует свои процессы под наши задачи, предлагает доработки и решения, ориентированные на наши потребности.

SimpleEstate

Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости

Вместе работаем уже более 5 лет, практически с самого начала работы SimpleEstate. Выбрали именно Точка Банк как один из самых современных и технологичных банков, который фокусируется на клиентском опыте и подстраивается под задачи бизнеса. Коллеги всегда на связи, оперативно решаем все проблемы. Довольны работой!

Lender Invest

Инвестиционная платформа для финансирования бизнеса

Мы высоко ценим партнёрство с Точка Банком. Это команда профессионалов, на которых можно положиться. Их решения для бизнеса отличаются высокой эффективностью и технологичностью, что напрямую влияет на нашу общую способность оперативно решать задачи клиентов. Надёжность и клиентоориентированность Точка Банка делают их не банком, а настоящим стратегическим партнёром для Lender Invest. Рекомендуем!

Частые вопросы

Зачем нужен номинальный счёт в крауде?

Это требование 259‑ФЗ: инвестиционные платформы обязаны использовать номинальные счета, чтобы работать легально. А ещё номинальный счёт помогает отделять свои деньги от денег инвесторов и делает сбор средств прозрачным для владельца, инвесторов и налоговой.

Какие документы нужны для открытия номинального счёта?

Нужно только заявление на открытие счёта. Но для начала мы обсудим бизнес‑модель и юридическую схему. Как только договоримся, можно открывать счёт и подавать заявление прямо в интернет‑банке. Когда мы рассмотрим заявку и откроем счёт, пришлём справку с реквизитами в чат банка.

Можно ли перевести активы с номинального счёта для инвестиционной платформы на другой счёт?

Да, но только в некоторых случаях:

  • инвестору при возврате вложений, выплате процентов, досрочном выкупе;
  • платформе при исполнении условий сделки, например после завершения сбора.

Переводить деньги на свой расчётный счёт нельзя по закону. Также владелец счёта не имеет права пользоваться деньгами в своих целях.

Есть ли комиссии за использование номинального счёта для краудфандинга и других видов крауда?

Да, размер комиссии зависит от запроса клиента. Поэтому точную сумму сможем сказать после консультации.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Расчёты для инвестиционных платформ - Точка Банк