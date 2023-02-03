Что такое ЭЦП?

ЭЦП — это электронная цифровая подпись. Она считается аналогом собственноручной подписи в электронных документах.

Электронный документ, подписанный ЭЦП, имеет полную юридическую силу — то есть совершенно законно заменяет документ на бумаге. Об этом говорит пункт 1 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи».

Мы подписываем документы отсоединённой электронной подписью. Это значит, что вы получите подписанный документ в архиве формата ZIP. Разархивируйте файл на компьютере, и в нём вы найдёте:



– сам документ в формате PDF;

– файл формата SIG, который является зашифрованной электронной подписью.

Получить такой документ в Точке можно бесплатно в течение 15 минут.