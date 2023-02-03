Сколько займет времени доставка документа на бумаге?

Срок доставки зависит от города получения и работы службы доставки. Заранее согласовать дату не получится, но вы сможете определить ориентировочную на сайте курьерской службы. Например, доставка до Москвы обычно занимает 1-2 рабочих дня, не считая дня заказа.

Как только мы передадим документы в курьерскую службу, вы получите сообщение с трек-номером. Введите его на сайте сервиса доставки, чтобы отследить местоположение отправления. Курьеры доставляют документы в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по местному времени.