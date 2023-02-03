Можно ли забрать документ на бумаге в офисе Банка?

Точка — это дистанционный Банк, поэтому у нас нет офисов и отделений для приёма клиентов. Получить от нас документы на бумаге можно только курьерской доставкой.
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