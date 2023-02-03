Сколько стоит доставка документов на бумаге?

Это зависит от вашего тарифа на обслуживание в Точке. На тарифе «Ноль» и «Начало» доставка пакета документов на бумаге стоит 1 000 ₽. На тарифе «Развитие» вы получаете бесплатно 2 доставки пакета документов в месяц, а последующие будут стоить 1 000 ₽. На тарифе «Корпоративный» доставка документов бесплатная всегда.



Комиссия за доставку списывается не за каждый отдельный документ, а за целый пакет. В нём может быть столько документов, сколько вам нужно — количество не ограничено. Комиссия спишется автоматически с вашего счёта при оформлении заказа, курьеру платить не нужно.