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Сколько стоит доставка документов на бумаге?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Это зависит от вашего тарифа на обслуживание в Точке. На тарифе «Ноль» и «Начало» доставка пакета документов на бумаге стоит 1 000 ₽. На тарифе «Развитие» вы получаете бесплатно 2 доставки пакета документов в месяц, а последующие будут стоить 1 000 ₽. На тарифе «Корпоративный» доставка документов бесплатная всегда.

Комиссия за доставку списывается не за каждый отдельный документ, а за целый пакет. В нём может быть столько документов, сколько вам нужно — количество не ограничено. Комиссия спишется автоматически с вашего счёта при оформлении заказа, курьеру платить не нужно.

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Сколько стоит доставка документов на бумаге — FAQ Точка Банк