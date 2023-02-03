Что такое Secure Code?

SecureCode — это технология, которая делает безопасными операции по карте в интернете. Каждую покупку в интернет-магазине или перевод денег с карты нужно подтверждать смс-кодом, который приходит на ваш телефон. Так SecureCode защищает ваши деньги — никто другой не сможет совершить платёж без смс-кода.
У платёжной системы МИР эта технология называется MirAccept — она обеспечивает безопасные платежи. Все карты Точки выпускаются под логотипом МИР и поддерживают эту технологию.
Как проводить платежи по SecureCode
1. При оплате покупки в интернет-магазине введите реквизиты карты: номер, срок действия, имя держателя и трёхзначный код, который обычно напечатан с обратной стороны.
2. Откроется страница Точки, где нужно ввести смс-код.
3. Вам придёт смс-код — введите его в поле «смс-код».
4. Точка сразу проверит подлинность введенного смс-кода и убедится, что операцию совершаете именно вы. После этого платёж будет одобрен.