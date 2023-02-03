Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Как работает Точка Банк
  4. Безопасная оплата картами
  5. Что такое Secure Code?

Что такое Secure Code?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

SecureCode — это технология, которая делает безопасными операции по карте в интернете. Каждую покупку в интернет-магазине или перевод денег с карты нужно подтверждать смс-кодом, который приходит на ваш телефон. Так SecureCode защищает ваши деньги — никто другой не сможет совершить платёж без смс-кода.

У платёжной системы МИР эта технология называется MirAccept — она обеспечивает безопасные платежи. Все карты Точки выпускаются под логотипом МИР и поддерживают эту технологию.

Как проводить платежи по SecureCode

1. При оплате покупки в интернет-магазине введите реквизиты карты: номер, срок действия, имя держателя и трёхзначный код, который обычно напечатан с обратной стороны.

2. Откроется страница Точки, где нужно ввести смс-код.

3. Вам придёт смс-код — введите его в поле «смс-код».

4. Точка сразу проверит подлинность введенного смс-кода и убедится, что операцию совершаете именно вы. После этого платёж будет одобрен.

Другие вопросы по теме «Безопасная оплата картами»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка