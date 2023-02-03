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Как изменить номер телефона для смс-кодов с подтверждением покупок в интернете или переводов?

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Изменить номер телефона для кодов с подтверждением покупок или переводов можно в интернет-банке или приложении. На главной странице в разделе «Карты» выберите нужную. Вы увидите номер телефона для смс-кодов и сможете его сменить. 

К карте можно привязать только один номер телефона для подтверждения покупок в интернете.

Телефон для подтверждения покупок, уведомлений об операциях и для входа в интернет-банк может быть один, или вы можете использовать три разных. 

Если вы поменяете номер для кодов с подтверждением покупок, то номер для входа в интернет-банк и номер для уведомлений останутся прежними. Вы можете их поменять в разделе настроек в правом верхнем углу, нажав на шестерёнку, далее «Телефон для входа и подписи» и «Уведомления».

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