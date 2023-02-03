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Почему покупка не проходит, когда ввожу смс-код?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Проверьте, верно ли введены параметры карты и хватает ли на ней денег. В Точке мы сразу проверяем информацию: данные карты, её статус, лимиты и баланс. Если что-то не так — сообщаем об ошибке.

Возможно, у вас установлен лимит на покупки в интернете. Его можно изменить в настройках карты в интернет-банке.

На главном экране интернет-банка откройте нужную карту, она будет справа от остатка на счёте.

Перейдите во вкладку «Лимиты». В поле «На покупки в интернете» задайте нужную сумму и нажмите «Сохранить».

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Почему покупка не проходит, когда ввожу смс-код — FAQ Точка Банк