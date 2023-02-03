Что делать, если не предлагают ввести смс-код?

Все карты Точки поддерживают технологию SecureCode. Однако сам интернет-магазин не обязан поддерживать эту систему — тогда смс-код не приходит. Операция будет проведена только по данным карты — номеру, сроку действия и трёхзначному коду CVC2 с обратной стороны карты.