Что делать, если не предлагают ввести смс-код?

Все карты Точки поддерживают технологию SecureCode. Однако сам интернет-магазин не обязан поддерживать эту систему — тогда смс-код не приходит. Операция будет проведена только по данным карты — номеру, сроку действия и трёхзначному коду CVC2 с обратной стороны карты.
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