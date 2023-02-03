Сколько стоит специальный счёт?

Обслуживание
Открываем специальный счёт бесплатно. Платить за обслуживание не нужно.
Мы начисляем проценты ежедневно на фактический остаток на специальном счёте на начало каждого календарного дня.
Процент зависит от суммы остатка:
- До 500 000 рублей — 0,1% годовых
- От 500 000.01 до 1 000 000 — 0,5% годовых
- От 1 000 000.01 до 2 000 000 — 1% годовых
- От 2 000 000.01 до 10 000 000 — 1,5% годовых
- От 10 000 000.01 — 2% годовых
Проценты выплачиваются ежемесячно до 5 числа следующего месяца на специальный счёт за предыдущий месяц.
Спецсчёт для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
— Откроем спецсчёт с бесплатным обслуживанием и возвратом до 2% годовых на остаток.
— Поможем с регистрацией в ЕРУЗ и аккредитацией.
Работайте со счётом без комиссий за блокировку и разблокировку средств.
Переводы и пополнение
Переводить деньги со спецсчёта на свой расчётный счёт и обратно можно без комиссии. Переводы проходят в рабочие дни с 1:10 до 19:50 по Москве. Обычно деньги приходят в течение рабочего дня, но иногда зачисление может занимать до двух рабочих дней.