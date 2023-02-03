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Сколько стоит специальный счёт?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Обслуживание

Открываем специальный счёт бесплатно. Платить за обслуживание не нужно. 

Мы начисляем проценты ежедневно на фактический остаток на специальном счёте на начало каждого календарного дня.

Процент зависит от суммы остатка:

  • До 500 000 рублей — 0,1% годовых
  • От 500 000.01 до 1 000 000 — 0,5% годовых
  • От 1 000 000.01 до 2 000 000 — 1% годовых
  • От 2 000 000.01 до 10 000 000 — 1,5% годовых
  • От 10 000 000.01 — 2% годовых

Проценты выплачиваются ежемесячно до 5 числа следующего месяца на специальный счёт за предыдущий месяц.

Спецсчёт для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ

— Откроем спецсчёт с бесплатным обслуживанием и возвратом до 2% годовых на остаток.

— Поможем с регистрацией в ЕРУЗ и аккредитацией.

Работайте со счётом без комиссий за блокировку и разблокировку средств.

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Переводы и пополнение

Переводить деньги со спецсчёта на свой расчётный счёт и обратно можно без комиссии. Переводы проходят в рабочие дни с 1:10 до 19:50 по Москве. Обычно деньги приходят в течение рабочего дня, но иногда зачисление может занимать до двух рабочих дней.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Сколько стоит специальный счёт — FAQ Точка Банк