Что нужно для открытия спецсчёта?

Для открытия специального счёта у вас должен быть счёт в Точка банке и регистрация в Едином реестре участников госзакупок — ЕРУЗ. Если вас ещё нет в реестре, зарегистрируем при открытии спецсчёта. Стоимость регистрации — 2000 ₽.

Потребуется электронная подпись и подтверждённая учётная запись физического лица на Госуслугах. Когда регистрация закончится, у вас появится аккредитация на электронных площадках участников закупок.

Сразу после вы сможете открыть спецсчёт в этом же разделе. Как это сделать, подробно пишем тут.