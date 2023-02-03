Что нужно для открытия спецсчёта?

Для открытия специального счёта у вас должен быть счёт в Точка банке и регистрация в Едином реестре участников госзакупок — ЕРУЗ. Если вас ещё нет в реестре, зарегистрируем при открытии спецсчёта. Стоимость регистрации — 2000 ₽.
Потребуется электронная подпись и подтверждённая учётная запись физического лица на Госуслугах. Когда регистрация закончится, у вас появится аккредитация на электронных площадках участников закупок.
Сразу после вы сможете открыть спецсчёт в этом же разделе. Как это сделать, подробно пишем тут.
Спецсчёт для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
— Откроем спецсчёт с бесплатным обслуживанием и возвратом до 2% годовых на остаток.
— Поможем с регистрацией в ЕРУЗ и аккредитацией.
Работайте со счётом без комиссий за блокировку и разблокировку средств.