Как оставить заявку на банковскую гарантию?

Это могут сделать все, кто имеет доступ к счёту: руководитель и распорядители с правом и без права подписи.
Зайдите в интернет-банке в раздел «Госзаказ и тендеры» и выберите «Банковские гарантии».
Укажите нужный вид банковской гарантии, заполните поля и нажмите «Продолжить». В течение рабочего дня мы подберём подходящие предложения от банков-партнёров и напишем вам.
Когда получите от нас сообщение, зайдите в интернет-банк, выберите подходящий вариант и отправьте документы на гарантию.
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