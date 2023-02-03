Как оставить заявку на банковскую гарантию?

Это могут сделать все, кто имеет доступ к счёту: руководитель и распорядители с правом и без права подписи.

Зайдите в интернет-банке в раздел «Госзаказ и тендеры» и выберите «Банковские гарантии».

Укажите нужный вид банковской гарантии, заполните поля и нажмите «Продолжить». В течение рабочего дня мы подберём подходящие предложения от банков-партнёров и напишем вам.

Когда получите от нас сообщение, зайдите в интернет-банк, выберите подходящий вариант и отправьте документы на гарантию.