Зачем нужен специальный счёт?

Специальный счёт нужен для участия в госзакупках по 44-ФЗ, которые проходят на федеральных электронных торговых площадках.

На время торгов на спецсчёте блокируется необходимая сумма. Так вы обеспечиваете заявку на тендер и показываете серьёзность намерений при участии в закупках. Открыть спецсчёт можно в банках, которые утверждены для этого правительством РФ.