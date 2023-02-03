Зачем нужен специальный счёт?

Специальный счёт нужен для участия в госзакупках по 44-ФЗ, которые проходят на федеральных электронных торговых площадках.
На время торгов на спецсчёте блокируется необходимая сумма. Так вы обеспечиваете заявку на тендер и показываете серьёзность намерений при участии в закупках. Открыть спецсчёт можно в банках, которые утверждены для этого правительством РФ.
Спецсчёт для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ
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Работайте со счётом без комиссий за блокировку и разблокировку средств.