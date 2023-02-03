Как пополнить спецсчёт и перевести с него деньги?

Как пополнить

Проще всего пополнить специальный счёт со своего расчётного счёта. Для этого на главной странице в интернет-банке нажмите на спецсчёт — три точки — «Пополнить».





Также это можно сделать на странице «Госзакупки» интернет-банка. Нажмите на три точки, тут тоже есть кнопка «Пополнить».

Переводы между счетами внутри Точки бесплатные.

Переводить деньги со спецсчёта на расчётный счёт и обратно можно без комиссии. Переводы проходят в рабочие дни с 1:10 до 19:50 по Москве. Чаще всего деньги приходят в течение рабочего дня, но зачисление может занять до 1-2 рабочих дней.

Ещё можно пополнить спецсчёт переводом из другого банка по реквизитам. Однако такой перевод может быть с комиссией, уточнить её размер можно в банке-отправителе.

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Как перевести

Отправлять платежи со специального счёта нельзя. Но вы можете перевести с него деньги на свой расчётный счёт в Точке. Для этого на главной странице в интернет-банке нажмите на спецсчёт — три точки — «Вывести».





Это также можно сделать разделе «Госзакупки»: нажмите на спецсчёт, далее на кнопку в виде трёх точек, а затем «Вывести».

Переводить деньги со спецсчёта на свой расчётный счёт и обратно можно без комиссии. Переводы проходят в рабочие дни с 1:10 до 19:50 по Москве. Обычно деньги приходят в течение рабочего дня, но иногда зачисление может занимать до двух рабочих дней.

Переводы между счетами внутри Точки бесплатные.



