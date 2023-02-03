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Открыть ИП
для автосервиса

Открыть ИП для автосервиса

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем ИП онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Владельцы СТО выбирают статус ИП

ШиномонтажРемонт и покраска автоАвтомойка и детейлингХимчистка салонаДиагностика и ремонт ходовой

Шиномонтаж

Низкий порог входа, возможность работать одному или с 1–2 сотрудниками. Идеально под патент или УСН 6%.

Примеры:

Сезонная переобувка, ремонт проколов, балансировка колёс, выправление дисков

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Как открыть ИП для автосервиса

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
3

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на УСН, если потребуется
  • Заявление на патент, если потребуется
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

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Сервисы и бизнес-инструменты
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  • Рассчитаем налоги и взносы 
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке 
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли 
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
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Откройте автобизнес с Точка Банк

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для СТО?

Да. Если вы принимаете деньги за ремонт или мойку машин, работать без ИП нельзя. Штраф за нелегальный бизнес — от 500 до 2 000 ₽ по ст. 14.1 КоАП. Единственное исключение — если вы работаете один и оказываете только услуги по мойке, полировке и техобслуживанию без наёмных работников, можно оформиться как самозанятый. Но для аренды бокса, работы с шиномонтажом или найма сотрудников нужен статус ИП.

Какой код ОКВЭД выбрать для автосервиса?

Главный код — 45.20. Он покрывает техобслуживание и ремонт автомобилей.

Для конкретики добавьте:

- 45.20.1 — мойка, полировка, чистка салона;

- 45.20.2 — шиномонтаж, установка допоборудования;

- 45.20.3 — ремонт электрики, узлов и агрегатов.

Если продаёте запчасти через кассу, добавьте 45.32 — торговля автозапчастями.

Какие документы нужны для открытия ИП в сфере обслуживания автомобилей?

Вам нужно минимум два документа, если вы регистрируете ИП в Точка Банке — паспорт и СНИЛС. Подготовить и отправить полный пакет документов в ФНС онлайн бесплатно помогут наши специалисты:

- заявление на регистрацию ИП, форма Р21001;

- уведомление о переходе на УСН, если потребуется;

- заявление на патент, если потребуется.

Какой срок регистрации ИП?

Регистрация ИП в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — загрузите в сервис нужные документы.

С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас. 

Можно ли открыть ИП на патенте для автосервиса?

Да, ИП может получить патент для СТО, автосервиса или автомойки. Это выгодный режим, который освобождает от НДФЛ, НДС и налога на имущество. Однако патент подойдёт не всем.

Условия: численность сотрудников до 15 человек, а годовой доход до 60 000 000 ₽.

Процедура:

1. Подайте заявление в налоговую по месту работы автосервиса за 10 дней до начала патента.

2. Оплатите налог: за патент до 6 месяцев — полную сумму, от 6 до 12 месяцев — треть в первые 90 дней, остальное до конца срока.

Важно: патент действует только в том регионе, где вы его оформили.

В Точка Банке мы поможем открыть ИП на патенте бесплатно. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами. Откроем доступ в личный кабинет, рассчитаем стоимость патента именно для вашего региона и сравним ПСН с другими режимами. Если выберете патент, мы поможем подготовить заявление о переходе на эту систему и отправим его в налоговую онлайн.

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