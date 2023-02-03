Вам нужно минимум два документа, если вы регистрируете ИП в Точка Банке — паспорт и СНИЛС. Подготовить и отправить полный пакет документов в ФНС онлайн бесплатно помогут наши специалисты:

- заявление на регистрацию ИП, форма Р21001;

- уведомление о переходе на УСН, если потребуется;

- заявление на патент, если потребуется.