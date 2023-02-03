Бесплатно проконсультируем
Подберём СНО и коды ОКВЭД
Подготовим все документы
Нужен только паспорт и СНИЛС
Зарегистрируем ИП онлайн
Без очередей и походов в налоговую
Низкий порог входа, возможность работать одному или с 1–2 сотрудниками. Идеально под патент или УСН 6%.
Примеры:
Сезонная переобувка, ремонт проколов, балансировка колёс, выправление дисков
ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней
0 ₽ в месяц
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Онлайн-бухгалтерия для ИП
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Да. Если вы принимаете деньги за ремонт или мойку машин, работать без ИП нельзя. Штраф за нелегальный бизнес — от 500 до 2 000 ₽ по ст. 14.1 КоАП. Единственное исключение — если вы работаете один и оказываете только услуги по мойке, полировке и техобслуживанию без наёмных работников, можно оформиться как самозанятый. Но для аренды бокса, работы с шиномонтажом или найма сотрудников нужен статус ИП.
Главный код — 45.20. Он покрывает техобслуживание и ремонт автомобилей.
Для конкретики добавьте:
- 45.20.1 — мойка, полировка, чистка салона;
- 45.20.2 — шиномонтаж, установка допоборудования;
- 45.20.3 — ремонт электрики, узлов и агрегатов.
Если продаёте запчасти через кассу, добавьте 45.32 — торговля автозапчастями.
Вам нужно минимум два документа, если вы регистрируете ИП в Точка Банке — паспорт и СНИЛС. Подготовить и отправить полный пакет документов в ФНС онлайн бесплатно помогут наши специалисты:
- заявление на регистрацию ИП, форма Р21001;
- уведомление о переходе на УСН, если потребуется;
- заявление на патент, если потребуется.
Регистрация ИП в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — загрузите в сервис нужные документы.
С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Да, ИП может получить патент для СТО, автосервиса или автомойки. Это выгодный режим, который освобождает от НДФЛ, НДС и налога на имущество. Однако патент подойдёт не всем.
Условия: численность сотрудников до 15 человек, а годовой доход до 60 000 000 ₽.
Процедура:
1. Подайте заявление в налоговую по месту работы автосервиса за 10 дней до начала патента.
2. Оплатите налог: за патент до 6 месяцев — полную сумму, от 6 до 12 месяцев — треть в первые 90 дней, остальное до конца срока.
Важно: патент действует только в том регионе, где вы его оформили.
В Точка Банке мы поможем открыть ИП на патенте бесплатно. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами. Откроем доступ в личный кабинет, рассчитаем стоимость патента именно для вашего региона и сравним ПСН с другими режимами. Если выберете патент, мы поможем подготовить заявление о переходе на эту систему и отправим его в налоговую онлайн.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.