Регистрация бизнеса в строительной сфере

Регистрация ИП или ООО в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — просто оставьте заявку на нашем сайте.

С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации бизнеса проходит электронно, а весь пакет документов мы поможем сформировать и отправить в налоговую.