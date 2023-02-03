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Регистрация бизнеса в строительной сфере

Регистрация бизнеса в строительной сфере

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО  и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Оформим полный пакет для ИП или ООО 

Подберём и настроим

Онлайн‑сервисы для вашего бизнеса

Когда достаточно ИП, а когда нужно ООО

Выберите форму бизнеса под ваш масштаб
  • ИП — для старта в одиночку, частных компаний и небольших бригад
  • ООО — для строительных компаний, застройщиков и генподрядчиков
Популярные ниши для ИП

Электрика, сантехника, монтаж заборов, ремонт фасадов и кровли, косметический ремонт квартир.
 
Тендеры на малые закупки и коммерческие заказы.

Плюсы ИП
  • Можно работать на патенте или УСН
  • Просто снимать деньги со счёта на личные нужды
  • Легко сдавать простую отчётность

Популярные ниши для ООО

Строительство жилых домов, ЖК, коммерческих и промышленных объектов, дорог и инфраструктуры.

Тендеры на строительство сложных объектов, где нужны допуски СРО, лицензии и большой опыт и другие крупные контракты.

Плюсы ООО
  •  Возможность сотрудничать с контрагентами, которые работают с юрлицами и платят НДС  
  • Доступ к лицензиям МЧС и допускам СРО
  • Чёткое распределение долей и ответственности, если у вас есть партнёры

Зарегистрируйте ИП или ООО с нами

1
Вам понадобятся
  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
  • Для ООО — документы, подтверждающие юридический адрес 
2
Мы подберём
  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
  • Юридический адрес при необходимости
3
Мы подготовим

Для ИП:

  • Заявление о регистрации ИП
  • Заявление на учёт на выбранную СНО

Для ООО: 

  • Заявление о регистрации юридического лица
  • Решение о создании ООО и назначении его директора
  • Устав
  • Заявление на учёт на выбранную СНО
4
Вы получите

Готовое ИП или ООО и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Сервисы для работы в строительной сфере

Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ

Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро

Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Участвуйте в тендерах и побеждайте

Сервис «Поиск тендеров»
  • Первые 7 дней работает бесплатно
  • Ищет тендеры по 600+ федеральным и коммерческим площадкам
  • Подходит предпринимателям даже без опыта работы с тендерами
Сервис «Поиск тендеров»
Банковская гарантия
  • Вероятность одобрения — от 77%
  • Выпуск одобрения онлайн за 24 часа
  • Личный менеджер на связи до выдачи гарантии
Спецсчёт для торгов и госзакупок
  • Не берём денег за открытие и обслуживание
  • Работаем с федеральными площадками по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Роль

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для оказания небольших строительных, отделочных или ремонтных работ?

Да. Если вы берёте заказы от юридических лиц, например стройфирм или магазинов, или нанимаете хотя бы одного помощника — регистрация обязательна. Самозанятость не подходит: с ней нельзя нанимать рабочих, а доход ограничен. ИП даёт вам право официально работать с любыми заказчиками.

В каких случаях для работы в строительной сфере нужно регистрировать ООО?

Регистрировать ООО для строительных работ необходимо, когда планируется масштабная деятельность: участие в госзакупках, возведение капитальных объектов высотой более трёх этажей, наличие нескольких учредителей, необходимость получения допусков СРО — или работа с крупными контрагентами, предпочитающими сотрудничать с юридическими лицами. ИП достаточно для частного ремонта и строительства малых домов.

Какой код ОКВЭД выбрать для строительных работ?

Зависит от вашей специализации:

  • строительство домов, коттеджей — 41.2;
  • отделка, штукатурка, малярка — 43.3;
  • установка окон, дверей, сборка мебели — 43.32;
  • дизайн интерьеров — 74.10.

Какие документы нужны для открытия ИП и ООО?

Для ИП: только паспорт, СНИЛС и ИНН, если есть. 

Для ООО: паспорт, решение о создании и документ с юридическим адресом: договор аренды или свидетельство о собственности.

Остальные документы мы поможем вам сформировать.

Какой срок регистрации строительного бизнеса?

Регистрация ИП или ООО в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — просто оставьте заявку на нашем сайте.
С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации бизнеса проходит электронно, а весь пакет документов мы поможем сформировать и отправить в налоговую.

Могу ли я при регистрации открыть счёт в Точка Банк?

Да, регистрация бизнеса является частью экосистемы Точка Банка и неразрывно связана с открытием расчётного счёта. Вы регистрируете ИП или ООО только при условии последующего открытия счёта в Точка Банке.

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Открыть ИП для строительных и ремонтных работ — регистрация ООО для строительной компании с Точка Банк