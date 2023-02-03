Регистрация бизнеса в строительной сфере

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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Да. Если вы берёте заказы от юридических лиц, например стройфирм или магазинов, или нанимаете хотя бы одного помощника — регистрация обязательна. Самозанятость не подходит: с ней нельзя нанимать рабочих, а доход ограничен. ИП даёт вам право официально работать с любыми заказчиками.
Регистрировать ООО для строительных работ необходимо, когда планируется масштабная деятельность: участие в госзакупках, возведение капитальных объектов высотой более трёх этажей, наличие нескольких учредителей, необходимость получения допусков СРО — или работа с крупными контрагентами, предпочитающими сотрудничать с юридическими лицами. ИП достаточно для частного ремонта и строительства малых домов.
Зависит от вашей специализации:
Для ИП: только паспорт, СНИЛС и ИНН, если есть.
Для ООО: паспорт, решение о создании и документ с юридическим адресом: договор аренды или свидетельство о собственности.
Остальные документы мы поможем вам сформировать.
Регистрация ИП или ООО в налоговой составляет 3–5 рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — просто оставьте заявку на нашем сайте.
С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации бизнеса проходит электронно, а весь пакет документов мы поможем сформировать и отправить в налоговую.
Да, регистрация бизнеса является частью экосистемы Точка Банка и неразрывно связана с открытием расчётного счёта. Вы регистрируете ИП или ООО только при условии последующего открытия счёта в Точка Банке.
Анастасия Попова
Роль
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.