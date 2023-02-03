Зарегистрировать ИП можно несколькими способами:

получить государственную регистрацию ИП в налоговой, лично посетив инспекцию по прописке;

прийти в МФЦ для регистрации бизнеса;

обратиться в фирмы, которые помогают открывать ИП;

подать заявление в электронном сервисе регистрации ИП;

воспользоваться услугой регистрации ИП в банках, открывающих ИП. Например в Точка Банке.

Вам также потребуется установить на свой смартфон приложение Sign.Me для Android или iOS. С его помощью вы отправите документы в налоговую.

Важно проверить версию операционной системы вашего смартфона: приложение работает только на iOS версии 13.0 и выше или Android версии 7.0 и выше.

С услугой регистрации ИП в Точка Банке вам не придётся стоять в очередях в разные кабинеты. Отправьте нам сканы паспорта, и мы подготовим для вас все необходимые для открытия ИП документы. Чтобы отправить их в налоговую, мы выпустим вам электронную подпись. При подаче документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.

Вы сможете отслеживать процесс открытия ИП в любое время в личном кабинете сервиса. А если у вас возникнет какой‑нибудь вопрос по процессу — наши специалисты круглосуточно помогают в чате. После регистрации ИП вам придёт смс‑сообщение от Точка Банка, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.