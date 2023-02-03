Открыть ИП для пункта выдачи заказов (ПВЗ)

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ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней
Пункт выдачи заказов, который работает по договору с одним маркетплейсом.
Примеры: точки выдачи Wildberries, Ozon.
Универсальный пункт выдачи, который работает с несколькими службами доставки и маркетплейсами.
Примеры: ПВЗ, которые выдают заказы из нескольких маркетплейсов одновременно.
Вам не нужно гадать, где открываться. У каждого маркетплейса есть карты с рекомендациями по трафику.
Компании, ПВЗ которых можно открыть, дадут чёткие требования к ремонту, вывеске, зоне ожидания и примерочным.
Вы не остаётесь один на один с вопросами. К вашим услугам: видеоинструкции, вебинары, чаты поддержки.
Арендуйте помещение и заключите договор на открытие ПВЗ
Сделайте ремонт, купите мебель, подключите технику
Готово! Начните выдавать заказы.
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Да, маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие заключают договоры только с юрлицами или ИП. Самозанятость не подходит, так как вы работаете по агентской схеме, а также если планируете нанимать сотрудников.
Основной код: 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети Интернет.
Дополнительные:
- 47.99 — Торговля розничная вне магазинов.
- 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.
- 53.20.3 — Деятельность курьерская.
Мы поможем подобрать коды при регистрации.
Чтобы открыть ИП для ПВЗ, нужен базовый набор:
- паспорт и его копия;
- заявление по форме Р21001;
- квитанция об уплате госпошлины — 800 рублей, но можно бесплатно, если подавать документы через электронные сервисы ФНС или МФЦ с подтверждённой учётной записью на Госуслугах;
- заявление о переходе на патент или упрощёнку, если не хотите работать на общей системе.
Регистрация ИП в налоговой составляет от трёх до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы помогаем сформировать и отправить в ФНС онлайн.
Большинство владельцев ПВЗ выбирают УСН 6% — это просто и понятно. Если у вас высокие расходы на аренду и зарплату, присмотритесь к УСН 15%. Патент возможен, но требует предварительного расчёта. Мы поможем выбрать оптимальный вариант.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.