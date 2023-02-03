Открыть ИП для пункта выдачи заказов (ПВЗ)

Большинство владельцев ПВЗ выбирают УСН 6% — это просто и понятно. Если у вас высокие расходы на аренду и зарплату, присмотритесь к УСН 15%. Патент возможен, но требует предварительного расчёта. Мы поможем выбрать оптимальный вариант.