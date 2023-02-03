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Открыть ИП для пункта выдачи заказов (ПВЗ)

Открыть ИП для пункта выдачи заказов

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД 

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Настроим сервисы

Для комфортной работы с клиентами

Откройте ИП для ПВЗ с нами

1
Вам понадобятся
  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2
Мы бесплатно проконсультируем, как подобрать
  • Коды ОКВЭД под вашу нишу
  • Систему налогообложения
3
Мы подготовим

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения — при необходимости
4
Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Станьте партнёром топ-маркетплейсов

Монобрендовый ПВЗ

Пункт выдачи заказов, который работает по договору с одним маркетплейсом.

Примеры: точки выдачи Wildberries, Ozon.

Плюсы
  • Узнаваемость бренда привлекает постоянный поток лояльных покупателей
  • Логистика и IT‑система уже настроены маркетплейсом
Мультибрендовый ПВЗ

Универсальный пункт выдачи, который работает с несколькими службами доставки и маркетплейсами.

Примеры: ПВЗ, которые выдают заказы из нескольких маркетплейсов одновременно.

Плюсы
  • Вы не зависите от блокировок или изменений условий конкретного маркетплейса
  • Увеличивается поток клиентов и средний чек

Всё проще, чем кажется

Маркетплейсы помогут новым партнёрам
Подскажут, где разместить точку

Вам не нужно гадать, где открываться. У каждого маркетплейса есть карты с рекомендациями по трафику.

Подскажут, где разместить точку
Предоставят дизайн и брендбук

Компании, ПВЗ которых можно открыть, дадут чёткие требования к ремонту, вывеске, зоне ожидания и примерочным.

Предоставят дизайн и брендбук
Проведут обучение бесплатно

Вы не остаётесь один на один с вопросами. К вашим услугам: видеоинструкции, вебинары, чаты поддержки.

Проведут обучение бесплатно

Как запустить ПВЗ

Шаг 1

Арендуйте помещение и заключите договор на открытие ПВЗ

Шаг 2

Сделайте ремонт, купите мебель, подключите технику

Шаг 3

Готово! Начните выдавать заказы.

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

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  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
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Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Сервисы для ПВЗ, которые
ускоряют работу

Онлайн-бухгалтерия ЭДОЗарплатный проектФинансирование Бизнес-картаЗащита от блокировок

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы 
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке 
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли 
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
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Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для пункта выдачи заказов?

Да, маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие заключают договоры только с юрлицами или ИП. Самозанятость не подходит, так как вы работаете по агентской схеме, а также если планируете нанимать сотрудников.

Какой код ОКВЭД выбрать для открытия ПВЗ?

Основной код: 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно‑коммуникационной сети Интернет.

Дополнительные:

- 47.99 — Торговля розничная вне магазинов.

- 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

- 53.20.3 — Деятельность курьерская.

Мы поможем подобрать коды при регистрации.

Какие документы нужны для открытия ИП?

Чтобы открыть ИП для ПВЗ, нужен базовый набор:

- паспорт и его копия;

- заявление по форме Р21001;

- квитанция об уплате госпошлины — 800 рублей, но можно бесплатно, если подавать документы через электронные сервисы ФНС или МФЦ с подтверждённой учётной записью на Госуслугах;

- заявление о переходе на патент или упрощёнку, если не хотите работать на общей системе.

Какой срок регистрации ИП?

Регистрация ИП в налоговой составляет от трёх до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя, главное — загрузите в сервис нужные документы как можно раньше. Вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы помогаем сформировать и отправить в ФНС онлайн.

Какая налоговая система подойдёт для работы с пунктом выдачи?

Большинство владельцев ПВЗ выбирают УСН 6% — это просто и понятно. Если у вас высокие расходы на аренду и зарплату, присмотритесь к УСН 15%. Патент возможен, но требует предварительного расчёта. Мы поможем выбрать оптимальный вариант.

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Открыть ИП для ПВЗ — регистрация для Ozon и Wildberries — Точка Банк